Käärijän vihreä bolero nostettiin Helsingin jäähallin kattoon

Heikki Riihiranta. Matti Hagman. Kimmo Kuhta. Ja nyt myös Käärijä.

Cha Cha Cha -hitillään hurmanneen Käärijän jo ikoniseksi muodostunut vihreä bolero on päätetty jäädyttää ja nostaa Helsingin jäähallin kattoon.

Perinteisesti Helsingin jäähallin katossa ovat liehuneet HIFK:n seitsemän mestaruusviiriä ja jäädytetyt pelinumerot. Viimeisin jäädytetty numero on Kimmo Kuhdan yhdeksikkö, joka nostettiin Nordiksen kattoon vuonna 2018.

Aiemmin HIFK on poistanut käytöstä pelinumerot 1 (Stig Wetzell), 5 (Heikki Riihiranta), 7 (Simo Saarinen), 17 (Matti Murto), 20 (Matti Hagman), 22 (Mika Kortelainen), 23 (Pertti Lehtonen) ja 35 (Sakari Lindfors).

Nyt katossa roikkuu myös Käärijän numeroimaton bolero.

Boleron noston voi katsoa Käärijän Instagram-tilin Stories-osioista.

Eleellä Helsingin jäähalli halusi toivottaa paidattomalle riehujalle hyvää matkaa Euroviisuihin.

– Ei omat lätkätaidot riittänyt paidan jäädyttämiseen, mutta tää on suuri kunnia että mun bolero jäädytetään jäähallin kattoon. Samaisessa paikassa on järjettömän kovat bileet tiedossa toukokuun lopussa, Käärijä kertoo.

Käärijän ensimmäinen konsertti Euroviisujen jälkeen järjestetään Helsingin jäähallissa 20. toukokuuta.

– On ollut mahtava seurata Käärijän matkaa UMK:sta tähän päivään. Odotamme jo innolla Käärijän toukokuista Jäähallin keikkaa, joka poiki meille idean jäädyttää ja nostaa Käärijän monissa seikkailuissa jo ollut bolero jäähallin kattoon. Tapahan on yleinen legendaaristen urheilijoiden kohdalla, mutta ainakin meillä tämä on ensimmäinen urheilun ulkopuolinen ”pelipaidan” jäädytys, Helsingin jäähallin tapahtumapäällikkö Kimmo Oinonen kertoo.

Tänään pidetyn juhlaseremonian jälkeen bolero lasketaan katosta ja Käärijä pakkaa sen kohti Liverpoolia suuntaavaa matkalaukkuaan.

Käärijä edustaa Suomea Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa 9. toukokuuta. Finaalilähetys lähetetään Liverpoolista lauantai-iltana 13. toukokuuta.