Anna: Ripsa Koskinen-Papunen on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kaksin Pasi-puolisonsa kanssa

Koskinen-Papusella ja hänen miehellään Pasilla on myös asunto Espanjassa.

MTV:n uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papunen kertoo Anna-lehden haastattelussa muun muassa siitä, miltä tuntuu, kun omat lapset ovat lentäneet pesästä.

– Vaikka heitä on välillä ikävä, täytyy myöntää, että on mukavaa asua mieheni Pasin kanssa nyt ihan kahdestaankin. Olen ollut mieheni kanssa naimisissa jo 25 vuotta, ja jos se on minusta kiinni, voin olla seuraavatkin 25 vuotta. Viihdymme erittäin hyvin toistemme seurassa, mutta olemme oppineet myös kunnioittamaan sitä, että molemmilla on omatkin intressinsä. Kaikkea ei tarvitse tehdä yhdessä, hän kertoo.

Koskisen ja hänen Pasi-miehensä kolmesta lapsesta kaksi asuu Helsingissä. Nuorin opiskelee tällä hetkellä Pariisissa. Heillä on myös kolme lastenlasta.

Koskinen kertoo myös ostaneensa Espanjasta asunnon. Sen piti tapahtua vasta eläkkeellä, mutta pariskunta päätti, että unelmat on toteutettava nyt..

– Mieheni sai minut tajuamaan, että haave kannattaa toteuttaa heti, kun se on mahdollista, sillä kukaan ei ole taannut meille terveitä eläkepäiviä. Nyt meillä on ollut asunto Espanjassa viitisen vuotta.

Ripsa Koskinen-Papunen, 56, on työskennellyt MTV:n uutisankkurina jo yli 30 vuotta.

Hän aloitti Seitsemän uutisissa vain 24 vuoden ikäisenä.

– En tiedä, onko kukaan muu aloittanut täysiaikaisena uutisankkurina vain 24-vuotiaana. Olen erittäin iloinen, että tällainen tilaisuus tuli – ja kuten näkyy, olen hyvin viihtynyt, Koskinen-Papunen kertoi Ilta-Sanomille pari vuotta sitten.

Työyhteisö otti nuoren ankkurin hyvin vastaan jo tuoreeltaan. Katsojapalaute oli toista maata.

– Nuoruuttani ihmeteltiin. Mietittiin, voiko tuon ikäinen olla uutisissa uskottava, koska aiemmin ei ole ollut näin nuoria ankkureita. Minulle tuli kehotuksia, että voisinko leikata pitkät hiukseni, jotta olisin vanhemman näköinen. En suostunut, ja jostakin syystä ei ole sellaista kuulunut enää, hän nauroi.

Koskinen-Papunen on kouluttautunut työnsä lomassa myös personal traineriksi ja hyvinvointivalmentajaksi. Vuonna 2021 hän julkaisi myös hyvinvointiaiheisen kirjan Ripsaus parempaa elämää (Tammi).