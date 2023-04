Kirja: Sointu Borg heräsi aamulla hirvittävään tilanteeseen tv:stä tutun miehen kanssa – käytöksessä tapahtui täyskäännös

Sointu Borgin mukaan ihmisten suhtautuminen häntä kohtaan muuttui välittömästi, kun hän alkoi menestyä.

Kun Sointu Borg, 30, voitti Diili-ohjelman vuonna 2021, muuttui hänen elämänsä lähes yhdessä yössä. Hänestä tuli koko kansan tähti, jonka kasvot tulivat yhtäkkiä tutuiksi useimmille suomalaisille.

Samalla ihmisten suhtautuminen häneen teki täys­käännöksen: halveksunta vaihtui ihailuksi salaman­nopeasti.

– Ihmiset, jotka olivat kohdelleet minua kuin paskaa kengän­pohjissaan, roikkuivat kaulassani ja kaikki, mikä oli nähty henkilöbrändissäni halpamaisena ja rumana, olikin yhtäkkiä kaunista ja uraauurtavaa. Kaikki, kirjaimellisesti kaikki, kääntyi ympäri 180 astetta, Borg kertoo Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut? -kirjassaan.

Aiemmin Suplan äänikirjana julkaistu teos julkaistaan torstaina päivitettynä painettuna versiona.

Borg kertoo kirjansa uudessa versiossa, että hänestä alkoi tuntua siltä, että hän on elänyt kaksi elämää. Elämän, joka hänellä oli opiskelijana ja emännöintialalla työskentelevänä parikymppisenä naisena ja sen elämän, joka seurasi Diili-voittoa.

Borg oli halunnut tulla hyväksytyksi muiden silmissä jo pitkään ja toivonut salaa menestystä. Kun sitä lopulta tuli, oli se sekä antoisaa että raskasta.

Borgin mukaan hän on harkinnut terapiaan menoa, sillä hänen mielensä ei ole meinannut pysyä myllerryksessä mukana.

– Moni voisi olettaa, että nousu ”luuserista” esikuvaksi tuntuisi hienolta. Ei se tuntunut. Se oli puistattavaa. Niin sanottu nousukiitoni toi pintaan ihmisten kaksinaamaisuuden ja ohjailtavuuden.

Menestyksensä myötä Borg alkoi saada kutsuja erilaisiin juhliin. Puolitutut pyysivät häntä lounaalle tai kahville, ja häntä aiemmin halveksuneet ihmiset hyväksyivätkin hänet yhtäkkiä.

– Minusta oli tullut toivottua ja trendikästä seuraa. Kaikki tämä oli kertakaikkisen ironista, Borg sanoo kirjassaan.

Borgin mukaan tilanne konkretisoitui kerran yökerhossa, kun eräs tv:stä tuttu mies viittoi ”innostuksesta soikeana” hänet istumaan pöytäänsä.

– Sointu! Tule istumaan tähän meidän pöytään. Tunnetteko te Soinnun? Vitsi tää on ihan mahtava muija, Borg muistelee miehen intoilleen.

Borgin mukaan hän oli tavannut miehen aiemminkin, mutta ei kovin hyvissä merkeissä. Hän oli ollut Levillä emännöintikeikalla, jolla mies oli ollut vieraana. Seuraavana aamuna Borgia oli odottanut inhottava yllätys.

– Heräsin aamulla keikan henkilökunta­majoituksessa siihen, että minua kähmitään. Mies oli luvatta hiippaillut huoneeseen sisään ja hivuttanut kätensä paitani alle. Hätäännyin ja häädin hänet tiehensä, Borg kertoo kirjassaan.

Borgia puistattaa se, miten miehen suhtautuminen häneen muuttui menestyksen myötä. Yhtäkkiä hän olikin tämän silmissä arvokas ja kunnioitettava.

– Saatanan ylimielinen paskakasa, hän lataa.

– Luuliko hän, että olin kokenut nousukiitoni myötä jonkin sortin muistinmenetyksen? Olisi pitänyt jo silloin antaa tämänkin tyhjänjauhajan kuulla kunniansa ja tehdä rikosilmoitus asiasta.

Yhtäkkisen kunnioituksen lisäksi Borg on kohdannut myös aivan toisenlaista kohtelua. Hän kertoo kirjassaan, miten sekä tutut että tuntemattomat ovat huoritelleet häntä – myös paljon ennen Diili-julkisuutta. Hänen pukeutumisensa on provosoinut ihmisiä ja häntä on pidetty liian seksikkäänä.

Yksi räikeimmistä esimerkeistä olivat jatkot, joille Borg ei ollutkaan tervetullut.

Borgin mukaan hän oli viettämässä iltaa isossa porukassa, joka päätti suunnata jatkoille hotelliin baarien sulkeuduttua. Jotta porukka pääsi sisään hotellihuoneeseen, tarvitsivat he sinne ensin avainkortin.

– Kaksi julkisuudesta tunnettua naishenkilöä seisoi partsilla, tiputti avainkortin ja huusi perään kovaan ääneen: ”Te voitte kaikki tulla tänne, mutta tuo huora-Sointu ei tänne tule!”, Borg kertoo kirjassaan.

Borgin mukaan julkkisnaisten huorittelu sai hänet tyrmistymään.

– Naamani lehahti tulipunaiseksi. Osa seurueesta vaivaantui ja tuijotti näitä telkkarista tuttuja naisia epäuskoisena. Pelkäsin kuolevani häpeään. En edes tuntenut naisia hyvin, saatikka ollut tehnyt mitään huoramaista. Muut suuntasivat jatkoille, itse lähdin nukkumaan.

Borgin suorasanaisesta kirjasta nousi kohu jo viime syksynä, kun se julkaistiin äänikirjana. Tuolloin huomiota herätti erityisesti se, että Borg väitti kirjassa, ettei Diili-ohjelmassa hänelle luvattua työpaikkaa Jaajo Linnonmaan yrityksen kehitysjohtajana ollutkaan olemassa.

Borgin mukaan hänet jätettiin tv-ohjelman jälkeen yksin ja sekavaan tilanteeseen. Hän sanoi tehneensä töitä viikkoja ilman asianmukaista työsopimusta tai palkkaneuvotteluja.

– Välillä kadun koko kisaan osallistumista, koen tulleeni jopa huijatuksi. En saa kysymyksiini ja vaatimuksiini suoria vastauksia, ja kaikki on epämääräistä kaaosta. Asioista ei puhuta suoraan, ideana on leikkiä, että kaikki on kunnossa, hän latasi kirjansa alkuperäisessä versiossa.

Kirjan ilmestymisen jälkeen Diiliä luotsaava Linnonmaa julkaisi Instagramissa kirjoituksen, jossa hän otti kantaa Borgin väitteisiin. Linnonmaan mukaan yhteistä säveltä yritettiin löytää, mutta Borgin ajan riittävyys hänen yrityksensä työtehtäviin nousi kynnyskysymykseksi. Borg teki myös muita töitä samaan aikaan.

Linnonmaa myönsi, että Borgin näkemys Diilin jälkeisistä tapahtumista pakotti hänet kuitenkin pohtimaan omaa toimintaansa.

– Erityisen itsetutkiskelun paikka mulle Soinnun kirjaa lukiessa oli, että hän koki minun jättäneen hänet kuvausten jälkeen oman onnensa nojaan ja etten pitänyt häntä prioriteettina.

Kaikesta huolimatta Borg onnistui luomaan menestyneen uran Diilin jälkeen. Hän korostaa kirjassaan, että se oli kuitenkin hänen omaa ansiotaan, ei niinkään Linnonmaan tai tv-ohjelman ansiota.

Borg kymmenkertaisti tulonsa ohjelman aikaan vain vuodessa. Vielä vuonna 2020 hän tienasi verotietojensa mukaan vain 11 365 euroa, kun taas vuoden 2021 verotiedoissa hänen tulonsa olivat peräti 100 144 euroa.

Nykyään Borg juontaa Sana on vapaa -podcastia yhdessä Janni Hussin kanssa, tekee puhujakeikkoja ja pyörittää omaa emännöintiyritystään.