Kuinka Candy Montgomery päätyi murhaamaan rakastajansa vaimon, joka oli myös hänen paras ystävänsä? Candy: A Death in Texas ja Love & Death -sarjat kertovat fiktiivisin keinoin rajusta tositapahtumasta.

Jessica Biel näyttelee Candy Montgomerya Candy: A Death in Texas -sarjassa.

Normaali texasilainen kotiäiti. Sellainen Candy Montgomery oli. Hänellä oli kaksi lasta, tytär ja poika. Candy ja hänen miehensä Pat asuivat Collinin piirikunnassa.

Montgomeryt osallistuivat säännöllisesti paikallisen metodistikirkon toimintaan. Eräässä jumalanpalveluksessa Candy tapasi Betty Goren, joka asui lähellä lapsensa ja aviomiehensä Allanin kanssa.

Tapaamisesta ei mennyt kauan, kun Candyn kaksoiselämä alkoi. Hän halusi suhteen Bettyn miehen kanssa. Tunne oli lopulta molemminpuolinen.

Elizabeth Olsen Candyna.

Kun teerenpeli oli aloitettu, Candy ja Allan alkoivat pallotella idealla salasuhteesta. Kumpikaan ei ollut täysin varma, oliko idea hyvä, Marie Claire -lehti kirjoittaa tapauksesta.

Candy oli sinnikäs, Allan epäröi.

Allanilla oli paljon mietittävää. Hän rakasti vaimoaan Bettyä ja tämä odotti parin toista lasta. Pettäminen tuntui väärältä, mutta lopulta Allan päätti antautua viettiensä vietäväksi.

Pari tapasi lopulta 12. joulukuuta 1978 läheisessä motellissa ja harrasti seksiä.

Seuraavien parin kuukauden aikana sama toistui useampaan kertaan. Vasta kun Goren vauva syntyi, Allan päätti ottaa etäisyyttä. Hän halusi panostaa liittoonsa. Candy järkyttyi päätöksestä. Hän oli ehtinyt rakastua.

Kesäkuussa 1980 Allan lähti työmatkalle. Hän soitti kotiin tarkistaakseen, onko kaikki hyvin. Mies soitti ja soitti. Kukaan ei vastannut.

Lopulta Allan soitti naapureilleen ja pyysi heitä tarkistamaan tilanteen. Silloin oli jo liian myöhäistä. Naapurit löysivät Bettyn verisen ruumiin kodinhoitohuoneesta.

Ei kestänyt kauankaan, kun Candya alettiin epäillä Bettyn murhasta. Poliisien epäilyt heräsivät heti, kun Allan kertoi heille suhteestaan Candyyn.

Asiat etenivät nopeasti. Candy tunnusti tappaneensa Bettyn, mutta väitti tehneensä niin itsepuolustukseksi. Candyn mukaan Betty hyökkäsi hänen kimppuunsa aseen kanssa, kun sai kuulla suhteesta.

Elizabeth Olsen Candyna Love & Death -sarjassa.

Kun asiaa puitiin oikeudessa, kävi ilmi, että Candy oli lyönyt Bettyä kirveellä 41 kertaa.

– Löin häntä, löin häntä, löin häntä, Candy toisteli tuomarin edessä.

Dallas Morning Newsin mukaan Candyn asianajaja pyysi psykiatri Fred Fasonia todistamaan oikeudessa. Lääkärin mukaan Candy kärsi dissosiaatiohäiriöistä, jotka ovat muistin, orientaation, minätietoisuuden ja aistimusten psykogeenisia vääristymiä.

Fasonin mukaan Candy ei ollut tietoinen teostaan.

Lopulta oikeuden jury päätti uskoa Candyn itsepuolustustarinaan, eikä nainen joutunut vankilaan.

Oikeuden istuntoa seuranneet ihmiset eivät sulattaneet vapauttavaa päätöstä. Oikeustalon edusta täyttyi mielenosoittajista, jotka vaativat murhaajaa vastaamaan teostaan.

Jessica Biel

Oikeudenkäynnin jälkeen Candy ja hänen miehensä pysyivät yhdessä ja muuttivat Georgiaan. He erosivat neljä vuotta myöhemmin.

Candyn kerrotaan asuvan edelleen etelässä ja käyttävän tyttönimeään Wheeleriä.

Candyn tarinasta on tehty kaksi tv-sarjaa. Viisiosainen Candy: A Death in Texas (2021) on nähtävillä Disney+-palvelussa, ja seitsenosainen Love & Death (2023) sai juuri ensi-iltansa HBO Maxilla.

Molemmat sarjat ovat tositapahtumiin perustuvaa fiktiota. Kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa, niiden perusideana on esittää teoria tai kuvitelma siitä, miten jokin uskomattomalta tuntuva asia tapahtui.

– Olen tehnyt kaiken, mitä vaimon kuuluu tehdä. Talo. Ateriat. Missä on takaisinmaksu? Elizabeth Olsenin näyttelemä Candy kysyy Love & Death -sarjan trailerissa.

Vanity Fairille Olsen kertoi yrittävänsä ymmärtää, millaiset paineet ja perfektionismi riivasivat sarjan päähenkilöä, että hän oli valmis jopa murhaan.

Candy: A Death in Texas -sarjassa Jessica Biel näyttelee Candya.

Hänen roolihahmonsa ponnistelee ollakseen täydellinen äiti ja vaimo. Tasaisen julkisivun alla on kuitenkin ärtynyttä energiaa ja lopulta katsoja pääsee todistamaan mitä tapahtuu, kun kulissin ylläpitäminen ei enää riitä, The Guardian kirjoittaa arviossaan.

Candy ikävystyy ja hänen täyttymättömät haaveensa – seksuaalisetkin– vain ruokkivat raivoa, joka päätyy murhaan.