Laulaja Evelina, 27, kertoo podcastissa olevansa autisti

Laulaja Evelina kertoo Roope Salmisen podcastissa, että hänellä diagnosoitiin autismi viime syksynä.

Evelina on aina kokenut olleensa ulkopuolinen. Nyt tunteelle on annettu selitys.

Laulaja Evelina eli Evelina Tammenlaakso, 27, puhuu ensimmäistä kertaa Roope Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa autismistaan.

Hän kertoo saaneensa diagnoosin viime syksynä.

– Mä olin lääkärin vastaanotolla. Musta on tuntunut, niin pitkään kuin muistan, siltä, että elämä on kuin leikki. Kaikki muut on perillä säännöistä, ja sitten vaikka mä itse yritän miten, niin mä en ymmärrä niitä.

Neuropsykologi kertoi laulajalle, että tämä on autismin kirjolla.

– Miltä tuntuu kuulla olevansa autisti? Roope Salminen kysyy.

– Se tuntui neutraalilta, faktalta, Evelina vastaa.

Aluksi hän oli helpottunut. Sitten tuli raivo.

– Mä oon kohta kolkyt. Että miten tätä ei oo kukaan muka huomannut aiemmin? Miten tää on valunut sormien läpi? Miten mulla on ollut näin ulkopuolinen ja huono olo itsestäni?

Evelina sanoo kokeneensa riittämättömyyttä. Tämä on käynyt ilmi erityisesti sosiaalisissa tilanteissa. Muut pärjää, ei hän.

– Tuntui, että muilla on pitkä kaivo, josta ammentaa, mutta mulla on vain pieni v*tun lätäkkö.

Evelina pohtii syitä myöhäiselle diagnoosilleen. Hän sanoo oman äitinsä huomanneen, että tytär on kyllä erilainen. Siispä äiti järjesti tyttärensä arjen sellaiseksi, että se sujui.

Salminen arvelee, että Evelinan lapsuudessa ei ehkä ollut keinoja nimetä tämän poikkeavia – siis neuroepätyypillisiä – piirteitä.

– Vaikka ensin olinkin vihainen, niin tajusin, että mun oma äiti on tehnyt kaikkensa. Mulla on ollut asiat hyvin. En tiedä, mitä se diagnoosi olisi lapsena tuonut. 2000-luvun taitteessa naisten ja tyttöjen autismista ei tiedetty paljoa. Olisin ehkä saanut väärän diagnoosin.

Vielä aikuisiälläkään Evelina ei heti tajunnut, että hän saattaa olla autisti. Hän kertoo eräästä autismin kirjolla olevasta läheisestään, jonka ”haasteet on erilaisia, mitä mulla on”. Hän kertoo saaneensa käsityksensä autismista populaarikulttuurista, kuten elokuvista.

– Stereotypiat oli iskostuneet aika vahvoiksi. Että autistit eivät pysty keskustelemaan tai katsomaan silmiin. Ne on kiinnostuneet jostain matikasta tai junista.

Lisäksi hän huomauttaa, että tyttöjen ja naisten autismia ei ole otettu lainkaan yhtä paljon huomioon kuin miehillä.

Evelina on yksi Suomen tunnetuimpia artisteja. Hän on tuttu useista tv-ohjelmista, kuten Vain elämää ja Tanssii tähtien kanssa.

