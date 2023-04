Harry Belafonte on kuollut

Laulaja kuoli 96 vuoden iässä.

YHDYSVALTALAINEN muusikko, näyttelijä ja ihmisoikeusaktivisti Harry Belafonte on kuollut 96-vuotiaana. Asiasta uutisoi muun muassa Daily Mail.

Tähden edustaja kertoo, että Belafonten kuolinsyy on sydämen vajaatoiminta. Belafonte kuoli kotonaan Upper West Sidella Manhattanilla tiistaina 25. huhtikuuta.

Belafonte tuli tunnetuksi Hollywoodissa 1950- ja 1960-luvuilla kappaleilla The Banana Boat Song (Banaaninlastaajan laulu) ja Jump in the Line.

Grammy-palkittu artisti esiintyi uransa aikana myös useissa elokuvissa, joista viimeisimpiin kuuluu Spike Leen ohjaama Blackkklansman (2018).

Belafonte palkittiin myös ihmisoikeustyöstään aktivistina. Vuonna 2014 hänelle myönnettiin Yhdysvaltain elokuva-akatemian jakama Jean Hersholtin humanitaarinen palkinto, joka myönnetään humanitaarisista teoista tuottajille, ohjaajille, kirjoittajille ja näyttelijöille.