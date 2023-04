Suora lähetys noin kello 8.10: Jasper Pääkkösen kalsarikäräjät jatkuvat – paikalle odotetaan yllätystodistaja Jare Tiihosta

IS SEURAA

Jasper Pääkkösen oikeudenkäynti The other Danish guy -alusvaatemerkin omistamaa Lähde & Co -yritystä vastaan jatkuu keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen ja alusvaateyrityksen välisen riita-asian käsittely jatkuu tänään keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkoi eilen tiistaina.

Pääkkönen joutui erikoiseen kalsaririitaan The other danish guy -alusasuista tunnetun Lähde & Co -yrityksen kanssa ja vaatii firmalta 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta.

Yritys kiistää vaateen. Pääkkönen on omistanut yrityksestä pienen siivun. Yrityksen mukaan Pääkköselle ei ole aiheutunut mitään menetystä, josta voisi vaatia korvausta.

Keskiviikkona Pääkkösen kutsumana todistajana on tarkoitus kuulla Cheek-artistinimellä tunnettua Jare Tiihosta.

Tiihosen on tarkoitus tulla todistamaan julkisuuden henkilölle maksetun palkkion määrästä ja siitä sopimisesta. Todisteluteema liittyy siis Pääkkösen korvausvaatimukseen.

Lähde & Co on kyseenalaistanut Tiihosen todistelun tarpeellisuuden. Firman mukaan Tiihosella ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa.

IS kysyi tiistaina Jasper Pääkköseltä, miksi hän kutsui Jare Tiihosen todistajaksi.

– Jare on yksi Suomen eturivin esiintyjistä. Hän osaa kertoa siitä, minkälaisia palkkioita normaalisti Suomen eturivin esiintyjille maksetaan, Pääkkönen perusteli.

Tunnetteko Jaren kanssa muuten henkilökohtaisesti?

– Suomi on niin pieni maa ja Suomen viihdemaailma on niin pieni, että on melkein mahdotonta olla tuntematta muita viihdealalla toimivia ihmisiä, hän vastasi.

Oletko vielä osakkaana Lähde Oy:ssä?

– Toistaiseksi olen.

Riita sai alkunsa siitä, kun Pääkkönen järkyttyi pahanpäiväisesti katsottuaan televisiota elokuussa 2021. Hän näki itsensä yllättäen alusvaateyhtiön tv-mainoksessa kalsarit jalassa.

Pääkkösen mukaan firma käytti luvatta hänen nimeään, ääntään ja kuvaansa televisio- ja radiomainonnassa sekä internetissä julkaistuissa mainoskampanjoissa noin parin viikon ajan. Nyt hän vaatii yhtiöltä käräjäoikeudessa 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta. Alusvaatefirma on pitänyt Pääkkösen vaatimusta täysin ylimitoitettuina.

Pääkkösen asianajaja muistutti oikeudessa tiistaina, että kantajana on hyvin tunnettu julkisuuden henkilö Jasper Pääkkönen. Hänen mukaansa tällä taustatiedolla on merkitystä, kun arvioidaan mikä on kansainvälisesti tunnetun näyttelijän brändiarvo.

Kyse on siitä, onko Pääkkösen nimeä, ääntä ja kuvaa käytetty luvattomasti televisiomainonnassa, radiomainonnassa ja internet-mainonnassa. Riidan kohteena on siis myös muita mainoksia kuin pelkästään kohuttu tv-mainos.

Toisekseen kyse on hyvityksen määrästä. Eli jos lupaa ei ole ollut, kuinka paljon Pääkkösellä on oikeus saada hyvitystä perusteettoman edun palautuksena.

Asianajajan mukaan Lähde & Co:n toimitusjohtaja Tommi Lähteellä on todistustaakka sen osalta, että Pääkkönen on antanut suostumuksensa nimensä, kuvansa ja äänensä käytölle. Pääkkösellä on todistustaakka puolestaan korvauksen määrän osalta.