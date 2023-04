Jasper Pääkkönen paljastaa, miksi hän pyysi Jare Tiihosen todistajaksi oikeudenkäyntiinsä

Jasper Pääkkösen oikeudenkäynti The other danish guy -alusvaatemerkin omistamaa Lähde Oy:tä vastaan käynnistyi tänään.

HELSINGIN käräjäoikeudessa aloitettiin tänään riita-asian käsittely, jonka osapuolina ovat näyttelijä Jasper Pääkkönen ja Lähde Oy, joka tunnetaan The other danish guy -alusasuistaan.

Pääkkönen vaatii yhtiöltä 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta. Hän väittää firman käyttäneen luvatta hänen nimeään, ääntään ja kuvaansa mainoskampanjassaan.

Pääkkönen saapui oikeusistuntoon tiistaiaamuna. Ensimmäisen käsittelypäivän vaiheista voi lukea tästä jutusta.

Lue lisää: Kalsarikäräjät käynnissä – nyt puhuu Jasper Pääkkönen

Lue lisää: Kuva: Jasper Pääkkönen saapui oikeuteen kalsaririidasta

Yksi oikeuskäsittelyn kiinnostava sivujuonne on, että Pääkkönen on pyytänyt yhdeksi todistajakseen räppäri Cheekin eli Jare Tiihosen.

Ilta-Sanomat tavoitti Pääkkösen kommentoimaan valintaa.

Miksi pyysit Jare Tiihosen todistajaksi?

– Jare on yksi Suomen eturivin esiintyjistä. Hän osaa kertoa siitä, minkälaisia palkkioita normaalisti Suomen eturivin esiintyjille maksetaan.

Tunnetteko Jaren kanssa muuten henkilökohtaisesti?

– Suomi on niin pieni maa ja Suomen viihdemaailma on niin pieni, että on melkein mahdotonta olla tuntematta muita viihdealalla toimivia ihmisiä.

Oletko vielä osakkaana Lähde Oy:ssä?

– Toistaiseksi olen.

Pääkkönen ja Tiihonen ovat viettäneet yhteistä iltaa ainakin vuonna 2019 Roomassa, missä he olivat monien muiden tunnettujen suomalaiskasvojen kanssa juhlistamassa räppäri Spektin eli Samuli Huhtalan ja hänen miljonääripuolisonsa Emelie Björnbergin häitä.

Lue lisää: Suomen julkkiskerma juhli ökyhäissä Roomassa – tällainen hääpari on: miljoonaperijätär nai räppäriksi ryhtyneen ex-sijoitusjohtajan

IS tavoitti Pääkkösen kommentoimaan myös aamusella ennen käsittelyn alkamista, millä mielellä hän saliin astelee.

Tuolloin mies huokaisi syvään, kunnes vastasi kahdella sanalla:

– Odottavalla mielellä.

RIITA sai alkunsa elokuussa 2021, kun Jasper Pääkkönen näki itsensä yllättäen alusvaateyhtiön tv-mainoksessa kalsarit jalassa ja tulistui pahanpäiväisesti. Pian tämän jälkeen Pääkkönen lähetti alusvaateyhtiön toimitusjohtajalle Tommi Lähteelle kiukkuisen WhatsApp-viestin.

– Katson viime viikolla televisiota ja olen saatana kalsarit jalassa mainoksessa. Ilman, että kukaan on koskaan maininnut asiasta. Aika perseeseen raiskattu olo tuli ja tulee tollasesta, Pääkkönen kirjoitti.

The other danish guy -alusasuista tunnettu Lähde & Co -niminen yritys kiistää vaateen. Pääkkönen on omistanut yrityksestä pienen siivun, ja omistaa siis sanojensa mukaan edelleen.

Toimitusjohtaja Tommi Lähde ei kertomansa mukaan ole salannut Pääkköseltä asioita tai johtanut tätä harhaan.

– Olen vilpittömän pahoillani siitä, miltä sinusta tuntuu. Missään vaiheessa me emme ole halunneet käyttää sinua ja luottamustasi väärin, hän vastasi sähköpostissaan Pääkköselle.