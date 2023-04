Jenni Poikelus kävi gynekologilla – sitten tapahtui jotain häkellyttävää

– Se oli jotenkin outo, että mä oon siinä niinku nakuna, Poikelus päivitteli.

YleX:n juontaja Jenni Poikelus kävi taannoin gynekologilla papakokeessa.

Itse toimenpide taisi sujua niin sanotusti kuin vettä vaan, mutta operaation lopuksi tapahtui jotakin kummallista.

Poikelus kertoi erikoisesta tilanteesta eilisessä YleX Aamu -lähetyksessä.

– Mä olin siinä lavetilla, ja jalat niissä jutuissa, missä jalat nyt on, hän aloitti.

– Sitten kun se homma oli hoidettu, niin sitten [lääkäri] antoi takas mulle mun Kela-kortin.

Normaali ele, ei mitään kummallista.

Tai ehkä sittenkin:

– Hän antoi sen takas jalkojen välistä, Poikelus paukauttaa.

– Oh my god, huokaisee Poikeluksen juontajakollega Jere Pehkonen.

Tilanne oli hämmentävä, koska Poikelus oli tilanteessa siten kuin gynekologin edessä useasti ollaan: Eevan asussa.

– Se oli jotenkin outo, että mä oon siinä niinku nakuna, tiäkkö silleen… Ja mä otan mun kela… Ja siis…

Poikelus hakee sanoja.

– Mä en tiiä, miks se oli jotenkin niin kummallinen tilanne! Miks sä ojensit sen kortin mun jalkojen välistä!? Olisit oottanut että mä laitan tässä housut jalkaan!

Jere Pehkonen repii tilanteesta railakasta huumoria.

– Ei kysynyt, että vedetäänkö kortinlukijan kautta tää? Bonukset tosta mukaan – swiips, hän tehostaa ääniefektillä.

Vertaus tuo mieleen räppäreiden Megan thee Stallionin ja Cardi B:n muutaman vuoden takaisen roisin WAP-hitin, jossa niin ikään käsiteltiin ”luottokortin höyläämistä”. Tarkennettakoon, että kappaleessa ei räpätä takavuosien matkapuhelinominaisuudesta.

– Eiku laita vaan suoraan sinne lompakkoon, Poikelus paukauttaa takaisin.

Studiossa nauretaan.

Pohtikoon kukin näitä kielikuvia ihan itsekseen.

Hilpeästä asiayhteydestä huolimatta papakoe eli gynekologinen irtosolukoe on tärkeä ja tarpeellinen toimenpide.

Kokeen avulla seulotaan kohdunkaulan syöpää. Naiset saavat kutsun seulontaan viiden vuoden välein 30–60 vuoden iässä. Duodecimin mukaan 1960-luvulla alkaneen seulontaohjelman ansiosta kohdunkaulan syövän esiintyvyys on vähentynyt Suomessa jopa 80 prosenttia.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2021, että kohdunkaulan syöpä on lisääntynyt 30–44-vuotiaiden ikäryhmässä viime vuosina.

Joukkotarkastusrekisterin tutkimusjohtaja Ahti Anttila avasi esiintyvyyden kasvun syitä.

– Tärkein riskitekijä on tietynlainen syöpävaarallinen HPV-infektio. HPV-infektioita on valtavan paljon, mutta 13–14 niistä on sellaisia, jotka voivat aiheuttaa kohdunkaulasyövän esiasteita ja syöpää.

Samoihin aikoihin kerrottiin myös ilouutisia uudesta papilloomavirukselta suojelevasta HPV-rokotteesta. Sen kerrottiin ehkäisevän kohdunkaulan syöpiä tehokkaasti.

Brittitutkimuksen mukaan rokote oli vähentänyt vuoden 1995 syntyneiden naisten syöpätapauksia lähes 90 prosenttia.

2022 uutisoitiin, että Suomessa noin 80 prosenttia yläkouluikäisistä tytöistä ja 70 prosenttia pojista on saanut rokotteen papilloomavirusta vastaan.

Tytöt ovat saaneet HPV-rokotteen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 2013 lähtien. Pojat ovat päässeet maksuttoman HPV-rokotuksen piiriin vasta vuonna 2020.