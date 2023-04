Sometähtien poikkeukselliset käräjät alkoivat: Joni Hesselgren heitti heti tyhjentävän kommentin kärhämästä Janne Naakan kanssa

Tubettajatähdet Janne Naakka ja Joni Hesselgren osallistuvat käräjäoikeuden istuntoon varhain tiistaiaamuna.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla käsitellään tiistaina huomiota herättänyttä kiistaa. Some- ja tubettajatähti Janne Naakka syyttää niin ikään Youtube-videoistaan tunnettua Joni Hesselgreniä kunnianloukkauksesta.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäisiä kertoja, kun Suomessa käräjöidään Youtube-videoihin liittyvästä kunnianloukkauksesta.

Joni Hesselgren kertoo IS:lle olevansa yllättäen innoissaan oikeuskäsittelystä.

Myös Janne Naakka (mustissa laseissa) saapui oikeussaliin yhdessä puolisonsa Valtteri Sandbergin kanssa.

– Olen aika innoissani. Yleensä ihmiset on jäykkänä pelosta, mutta mielestäni tämä on aika saada päätökseen vihdoin kolmen vuoden jälkeen, hän toteaa.

Hän myöntää suoraan, että kyseessä on ”ö-luokan käsittely”.

– Kaksi somettajaa tappelemassa siitä, kuka on sanonut mitä, Hesselgren täräyttää suorasukaisesti.

Hesselgren myöntää, että hänen julkaisemansa videot eivät enää vastaa hänen arvomaailmaansa.

– En koe, että ihminen yhdessä yössä muuttuu, mutta kun olen nähnyt, miten ne ovat vaikuttaneet, niin totta kai olen katunut.

– Ne ei vastaa enää minua ihmisenä. En halua, että ihmiset muistaa minut vain siitä. En halua tulla tunnetuksi näin.

Hesselgren saapui käräjäoikeuteen yksin.

– Minulla olisi ollut mahdollisuus tuoda kaksi todistajaa, mutta sanoin heille eilen illalla, että en halua tänne back up, tämä on minun oma soppa. Tämä on raaka kokemus, joka pitää kokea yksin.

– En osaa sanoa mitä odotan. Odotan oikeussalia kokemuksena. Harva pääsee sinne. Tai joutuu. En osaa sanoa, miten tämä kääntyy. En edes tiedä, mitä tulen sanomaan tuolla.

Naakka (keskellä) ja Sandberg kuvattuna oikeuden ulkopuolella.

Janne Naakka avasi aiemmin asiaa omasta näkökulmastaan Youtube-videollaan.

– Olen joutunut henkisen väkivallan ja nettikiusaamisen kohteeksi. Sille ei ole tullut loppua, joten minun on ollut pakko turvautua poliisiin, Naakka kertoo Youtube-videossaan.

– Minusta on sanottu oksettavia, ala-arvoisia ja tosi ilkeitä ja loukkaavia asioita. Kiusaamiseen on yhtyneet sadat, ellei tuhannet ihmiset netissä, hän kuvailee.

Janne Naakka tuli tunnetuksi alunperin bloggaajana. Nykyään hän on suosittu tubettaja, jolla on Youtubessa 134 000 seuraajaa.

Myös Joni Hesselgrenillä on mittava yleisö, sillä häntä seuraa palvelussa 66 000 ihmistä.

