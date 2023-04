Bam Margeran raju syöksykierre syvenee – metsään paennut Jackass-tähti jätti jälkeensä hyytävän viestin

Bam Margeran elämä on ollut jo pidemmän aikaa rajussa syöksykierteessä.

Jackass-tähti Bam Margera, 43, on joutunut jälleen kahnauksiin lain kanssa, kertoo TMZ. TMZ:n mukaan Margera joutui jonkinlaiseen selkkaukseen sunnuntaiaamuna Pennsylvaniassa. Margera kuitenkin ehti sivuston tietojen mukaan livistää paikalta ennen poliisin tuloa.

Margeran kuvailleen ottaneen jalat alle ja kadonneen läheiseen metsikköön. Nyt viranomaiset ovat antaneet pidätysmääräyksen Margerasta.

Page Sixin tietojen mukaan Margera oli tapellut sunnuntaina veljensä Jess Margeran kanssa tämän kotona.

Veljesten välille leimahti käsirysy, kun Jess Margera oli nähnyt Jackass-tähden virtsaamassa keittiönsä lavuaariin. Veljen mukaan Margera oli uhannut tappaa hänet.

Jess Margera kertoi poliiseille Page Sixin mukaan Jackass-tähden jättäneet pahaenteisen viestin ennen pakoaan.

- Jos v**** edes ajattelet soittavasi poliisille, niin minä tuhoan sinut, Margeran jättämässä viestissä luki.

Päihdeongelmien kanssa jo vuosien ajan kamppailleen Margeran elämä ja ura ovat viime vuosina ajautuneet rajuun syöksykierteeseen. Tähden vaimo Nicole ”Nikki” Boyd Margera haki helmikuussa asumuseroa ja parin 5-vuotiaan Phoenix-pojan yksinhuoltajuutta.

Hän kuitenkin sallisi Margeralle oikeuden tavata valvotusti Phoenixia, kunhan tapaamiset tapahtuvat Los Angelesin piirikunnassa Kaliforniassa. Asumusero on oikeudellinen prosessi, jossa aviopari virallistaa asumuseron vaikka he pysyvät virallisesti vielä avioliitossa.

Nikki-vaimo hakee asumuseroa ja parin Phoenix-pojan yksinhuoltajuutta.

Tuolloin uutisoitiin, että vaimo olisi ilmoittanut oikeuteen eron tapahtuneen jo vuonna 2021, ja hän olisi hakemassa miehestään asumuseron lisäksi myös mahdollisesti virallista avioeroa. Nikki Boyd Margera on oikeuspapereiden mukaan pyytänyt puolisoltaan elatusapua ja haluaa Margeran kattavan asianajajien palkkiot.

– Nikki Margera tunsi olevansa pakotettu hakemaan eroa aviomiehestään Bam Margerasta puolisonsa jatkuvan huumeiden ja alkoholin väärinkäytön, epävakaan käytöksen ja sen vuoksi, ettei Margera pysty tarjoamaan tukea tai elatusta hänelle ja heidän pojalleen, asianajaja David Glass kertoi helmikuussa Peoplelle.

– Nikki on tehnyt kaikkensa, jotta Bam raitistuisi ja jotta perhe pysyisi kasassa, lausunnossa kerrotaan.

Margerat ovat olleet naimisissa vuodesta 2013. Kyseessä on Jackass-tähden toinen avioliitto, sillä ennen Nikki Boyd Margeraa Margera oli naimisissa Missy Rothsteinin kanssa vuosina 2007–2012.

Parin avioliitto on varsinkin viime vuosina kokenut kolauksia, sillä Margera on ollut useasti tekemisissä virkavallan kanssa ja hän on karkaillut vieroitushoidosta.

Myös Margeran ystävä, toinen Jackass-tähti Steve-O, kertoi vastikään Peoplen mukaan olevansa huolissaan Margerasta. Steve-O kommentoi Margeran Instagram-julkaisuun, mutta nyt kommentti on poistettu. On epäselvää, mihin julkaisuun Steve-O kommentoi. Tähti kertoi olevansa valmistautunut Margeran kuolinuutisiin.

– Bam, olit eilen 5-vuotiaan poikasi kanssa show’ssani ja olit kiitollinen siitä, että sait viettää aikaa hänen kanssaan. Heti, kun lähdit, valvoit koko yön käyttäen päihteitä. Sanot, että haluat säilyttää suhteen poikaasi, mutta tekosi takaavat täysin päinvastaisen tilanteen. Toin sinut kiertueelleni mukaan, jotta ymmärtäisit, että voisit saada jotain tällaista, jos raitistuisit, itsekin aiemmin päihdeongelmainen Steve-O kirjoitti jo nyt poistetussa Instagram-kommentissa.