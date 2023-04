Riita sai alkunsa siitä, kun Pääkkönen järkyttyi pahanpäiväisesti katsottuaan televisiota elokuussa 2021.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen ja alusvaateyhtiön välisen riita-asian käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa tiistaiaamuna.

Ilta-Sanomat seuraa käsittelyä paikan päällä. Livelähetys Helsingin käräjäoikeudesta alkaa noin kello 8.10. Kello 8.30 alkavaa käsittelyä IS seuraa tekstiseurantana tässä jutussa.

Pääkköstä on tarkoitus kuulla oikeudessa tiistaina.

Hän näki itsensä yllättäen alusvaateyhtiön tv-mainoksessa kalsarit jalassa.

Pian tämän jälkeen Pääkkönen lähetti alusvaateyhtiön toimitusjohtajalle kiukkuisen WhatsApp-viestin.

– Katson viime viikolla televisiota ja olen saatana kalsarit jalassa mainoksessa. Ilman, että kukaan on koskaan maininnut asiasta. Aika perseeseen raiskattu olo tuli ja tulee tollasesta, Pääkkönen kirjoitti.

Viestit tulivat julkisuuteen osana oikeudenkäyntiaineistoa.

Pääkkösen mukaan firma käytti luvatta hänen nimeään, ääntään ja kuvaansa televisio- ja radiomainonnassa sekä internetissä julkaistuissa mainoskampanjoissa noin parin viikon ajan.

Nyt hän penää yhtiöltä käräjäoikeudessa 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta.

The other danish guy -alusasuista tunnettu Lähde & Co -niminen yritys kiistää vaatimuksen. Pääkkönen on omistanut yrityksestä pienen siivun. Yrityksen mukaan Pääkköselle ei ole aiheutunut mitään menetystä, josta voisi vaatia korvausta.

Alun perin Pääkkösen podcast-haastattelu julkaistiin alusvaateyhtiön nettisivuilla näyttelijästä otetun kalsarikuvan kera. Hänellä oli yhtiön kanssa brändilähettilässopimus, ja kuvan julkaisusta yhtiön nettisivuilla oli siis sovittu.

Yllätykset alkoivat Pääkkösen mukaan jo siitä, kun hänestä otettuja kalsarikuvia haluttiin käyttää myös alusvaateyhtiön mainoksessa Helsingin Sanomien paperilehdessä. Pääkkösen mukaan tästä ei oltu sovittu etukäteen.

Pääkkönen kuitenkin suostui tähän, koska halusi antaa oman panoksensa yhtiön markkinointiin.

Tv-mainos oli kuitenkin Pääkköselle liikaa, ja nyt riitaa puidaan käräjillä.

– Hävettää niin paljon, että tekis mieli vajota maan alle, Pääkkönen viestitti toimitusjohtajalle.

Pääkkönen pyysi kahdelta markkinointiliiketoiminnan asiantuntijayritykseltä arvion siitä, paljonko hänen tasoiselle julkisuuden henkilölle pitäisi maksaa kyseisenlaisesta alusvaatemainoskampanjasta.

Ensimmäisen yhtiön arvion mukaan hinta olisi tavanomaisesti 150 000–250 000 euroa, mutta esiintyminen alushousuissa kaksinkertaisti kustannusarvion 300 000–500 000 euroon.

Toinen yhtiö huomautti, että yksi Suomen korkeimman profiilin jääkiekkoilijoista saa vuodessa noin 300 000 euron korvauksen televisio-, printti- ja digimainonnasta, jossa nimenomaan henkilöbrändillä on suuri merkitys.

Jare Tiihonen on kutsuttu todistajaksi.

Oikeudenkäyntiin odotetaan paikalle muitakin julkisuuden henkilöitä.

Pääkkönen on kutsunut todistajakseen myös Cheek-artistinimellä tunnetun Jare Tiihosen.

Tiihosen on tarkoitus tulla todistamaan julkisuuden henkilölle maksetun palkkion määrästä ja siitä sopimisesta.Todisteluteema liittyy siis Pääkkösen korvausvaatimukseen.

Lähde & Co on kyseenalaistanut Tiihosen todistelun tarpeellisuuden. Firman mukaan Tiihosella ei ole mitään tekemistä koko asian kanssa.

Tiihosen todistelun vuoro on vasta keskiviikkona.