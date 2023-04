Kuvat: Julkisuudesta vetäytynyt Jare Tiihonen saapui oikeuteen

Jasper Pääkkösen ja Lähde & Co -yrityksen erikoisen kalsaririidan käsittely jatkuu keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu tänään keskiviikkona käsittely riita-asiasta, jonka toisen osapuolena on näyttelijä Jasper Pääkkönen ja toisena Lähde & CO -yritys, joka tunnetaan The other danish guy -alusasuista. Käsittely alkoi eilen tiistaina.

Pääkkönen joutui erikoiseen kalsaririitaan alusvaateyhtiön kanssa ja vaatii firmalta 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta. Lähde & Co kiistää vaateen, ja yrityksen mukaan Pääkköselle ei ole aiheutunut mitään menetystä, josta voisi vaatia korvausta.

Tiihonen saapui sovitun mukaisesti oikeusistuntoon.

Keskiviikkona Helsingin käräjäoikeuteen saapui Cheek-artistinimellä tunnettu Jare Tiihonen, jonka Jasper Pääkkönen on kutsunut todistajakseen.

Tiihonen oli pukeutunut mustaan takkiin, printtikuvioseen paitaan, mustiin farkkuihin ja mustiin tennareihin.

– Tulin todistamaan asiantuntijana. Pyydettiin, niin tulin, Tiihonen kommentoi IS:lle.

– Olen aina oikeuden puolesta. Sinänsä tämä on tärkeä keissi siltä puolelta, että tässä määritellään rajat sille, ettei julkisuuden henkilön naamaa saa käyttää ilman lupaa mainonnassa.

Hän ei osannut tarkemmin sanoa miksi juuri hänet kutsuttiin todistajaksi.

– Se on hyvä kysymys, hän totesi.

Tiihonen ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, ovatko hän ja Jasper Pääkkönen kavereita.

– Pyydettiin... Pyydettiin, hän vastasi kryptisesti ennen poistumistaan oikeussaliin.

Tiihonen asteli oikeussaliin makuvissy kourassa.

Tiihosen on tarkoitus tulla todistamaan julkisuuden henkilölle maksetun palkkion määrästä ja siitä sopimisesta. Todisteluteema liittyy siis Pääkkösen korvausvaatimukseen.

IS kysyi tiistaina Jasper Pääkköseltä, miksi hän kutsui Jare Tiihosen todistajaksi.

– Jare on yksi Suomen eturivin esiintyjistä. Hän osaa kertoa siitä, minkälaisia palkkioita normaalisti Suomen eturivin esiintyjille maksetaan, Pääkkönen perusteli.

Tunnetteko Jaren kanssa muuten henkilökohtaisesti?

– Suomi on niin pieni maa ja Suomen viihdemaailma on niin pieni, että on melkein mahdotonta olla tuntematta muita viihdealalla toimivia ihmisiä, hän vastasi.

Oletko vielä osakkaana Lähde Oy:ssä?

– Toistaiseksi olen.

Riita sai alkunsa siitä, kun Pääkkönen järkyttyi pahanpäiväisesti katsottuaan televisiota elokuussa 2021. Hän näki itsensä yllättäen alusvaateyhtiön tv-mainoksessa kalsarit jalassa.

Pääkkösen mukaan firma käytti luvatta hänen nimeään, ääntään ja kuvaansa televisio- ja radiomainonnassa sekä internetissä julkaistuissa mainoskampanjoissa noin parin viikon ajan. Nyt hän vaatii yhtiöltä käräjäoikeudessa 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta. Alusvaatefirma on pitänyt Pääkkösen vaatimusta täysin ylimitoitettuina.

Pääkkösen asianajaja muistutti oikeudessa tiistaina, että kantajana on hyvin tunnettu julkisuuden henkilö Jasper Pääkkönen. Hänen mukaansa tällä taustatiedolla on merkitystä, kun arvioidaan mikä on kansainvälisesti tunnetun näyttelijän brändiarvo.

Kyse on siitä, onko Pääkkösen nimeä, ääntä ja kuvaa käytetty luvattomasti televisiomainonnassa, radiomainonnassa ja internet-mainonnassa. Riidan kohteena on siis myös muita mainoksia kuin pelkästään kohuttu tv-mainos.

Toisekseen kyse on hyvityksen määrästä. Eli jos lupaa ei ole ollut, kuinka paljon Pääkkösellä on oikeus saada hyvitystä perusteettoman edun palautuksena.

Asianajajan mukaan Lähde & Co:n toimitusjohtaja Tommi Lähteellä on todistustaakka sen osalta, että Pääkkönen on antanut suostumuksensa nimensä, kuvansa ja äänensä käytölle. Pääkkösellä on todistustaakka puolestaan korvauksen määrän osalta.

Pääkkösen närkästymisen taustalla oli myös se, ettei hän juurikaan tee kaupallisia mainoskampanjoita, varsinkaan televisioon. Hän osallistuu tv-mainoksiin poikkeustilanteissa vasta pitkän harkinnan jälkeen. Kalsarimainosta aiempi Pääkkösen tv-mainos oli muutaman vuoden takaa, ja hän sai siitä 160 000 euroa.

Pääkkönen pyysikin kahdelta markkinointiliiketoiminnan asiantuntijayritykseltä arvion siitä, paljonko hänen tasoiselle julkisuuden henkilölle pitäisi maksaa nyt nähdystä alusvaatemainoskampanjasta.

Ensimmäisen yhtiön arvion mukaan hinta olisi tavanomaisesti 150 000-250 000 euroa, mutta esiintyminen alushousuissa kaksinkertaisti kustannusarvion 300 000–500 000 euroon.

Toinen yhtiö huomautti, että yksi Suomen korkeimman profiilin jääkiekkoilijoista saa vuodessa noin 300 000 euron korvauksen televisio-, printti- ja digimainonnasta, jossa nimenomaan henkilöbrändillä on suuri merkitys.

Näillä perustein Pääkkönen hakee alusvaatefirmalta 300 000 euroa perusteettoman edun palautuksena.

Alusvaatefirma on pitänyt Pääkkösen vaatimuksia täysin ylimitoitettuina.