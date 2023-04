Kuva: Jasper Pääkkönen saapui oikeuteen kalsaririidasta

Jasper Pääkkönen vaatii alusvaateyhtiöltä 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään tiistaina riita-asiaa, jonka toisen osapuolena on näyttelijä Jasper Pääkkönen ja toisena Lähde Oy, joka tunnetaan The other danish guy -alusasuista.

Pääkkönen joutui erikoiseen kalsaririitaan alusvaateyhtiön kanssa ja vaatii firmalta 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta.

Pääkkönen asteli oikeuteen tiistaiaamuna.

IS kysyi Pääkköseltä, millä mielellä hän saapuu tänään oikeusistuntoon.

Mies huokaisi syvään.

– Odottavalla mielellä, hän kuittasi lyhyesti.

Riita sai alkunsa, kun Jasper Pääkkönen näki itsensä yllättäen alusvaateyhtiön tv-mainoksessa kalsarit jalassa ja tulistui pahanpäiväisesti. Pian tämän jälkeen Pääkkönen lähetti alusvaateyhtiön toimitusjohtajalle kiukkuisen WhatsApp-viestin.

– Katson viime viikolla televisiota ja olen saatana kalsarit jalassa mainoksessa. Ilman, että kukaan on koskaan maininnut asiasta. Aika perseeseen raiskattu olo tuli ja tulee tollasesta, Pääkkönen kirjoitti.

Kuvakaappaus viestistä.

Pääkkösen mukaan firma käytti luvatta hänen nimeään, ääntä ja kuvaa televisio- ja radiomainonnassa sekä internetissä julkaistuissa mainoskampanjoissa noin parin viikon ajan.

Nyt hän penää yhtiöltä käräjäoikeudessa 300 000 euron korvauksia luvattomasta mainonnasta.

The other danish guy -alusasuista tunnettu Lähde & Co -niminen yritys kiistää vaateen. Pääkkönen on omistanut yrityksestä pienen siivun.

IS uutisoi aiemmin, että kahnauksen juuret juontavat Pääkkösen podcast-haastatteluun, joka julkaistiin alusvaateyhtiön nettisivuilla näyttelijästä otetun kalsarikuvan kera. Hänellä oli yhtiön kanssa brändilähettilässopimus.

Pääkkönen yllättyi kuitenkin siitä, että hänestä otettuja kalsarikuvia haluttiin käyttää myös alusvaateyhtiön mainoksessa Helsingin Sanomien paperilehdessä. Pääkkösen mukaan tästä ei oltu sovittu etukäteen.

Hetken mietittyään Pääkkönen kuitenkin suostui tähän, koska halusi antaa oman panoksensa yhtiön markkinointiin. Näin siitäkin huolimatta, että hän ei kertomansa mukaan normaalisti esiintyisi mistään hinnasta ja korvauksesta HS:n etusivun mainoksessa kalsarit jalassa. Pääkkösestä ajatus tällaisesta oli niin nöyryyttävä.

KERTOMANSA mukaan Pääkkönen ei voinut kuitenkaan arvata, että ”lehtimainos oli pelkkää alkusoittoa”.

Pääkkönen hermostuikin toden teolla, kun hän huomasi itsensä kalsareissa alusvaatefirman televisiomainoksessa. Videomateriaali mainokseen oli kuvattu podcast-nauhoituksessa.

– Mutta, että vielä tv-mainos. Ja kuvia, missä mä saatana kekkuloin kalsarit jalassa kameran edessä. Hävettää niin paljon, että tekis mieli vajota maan alle, Pääkkönen viestitti toimitusjohtajalle.

Kuvakaappaus viestistä.

Hän lähetti toimitusjohtajalle vajaata viikkoa myöhemmin sähköpostin, jossa vaati koko mainoskampanjan lopettamista, joka päättyi Pääkkösen vaatimuksesta. Hän kirjoitti toimitusjohtajalle menettäneensä yöunensa kampanjan takia.

– TÄSSÄ sotkussa on kyse törkeimmästä yksittäisestä hyväksikäytöstä, jonka kukaan on minulle urani aikana tehnyt. Se on vahingoittanut uraani, töitäni, imagoani ja ammatillista uskottavuuttani niin vakavasti, että asiassa on ryhdyttävä toimenpiteisiin, Pääkkönen kirjoitti.

Toimitusjohtaja Tommi Lähde yritti rauhoitella Pääkköstä vastauksessaan, mutta sopuun ei kuitenkaan päästy. Hän ei kertomansa mukaan ole salannut Pääkköseltä asioita tai johtanut tätä harhaan.

– Olen vilpittömän pahoillani siitä, miltä sinusta tuntuu. Missään vaiheessa me emme ole halunneet käyttää sinua ja luottamustasi väärin. Pyydän anteeksi, että olet joutunut viettämään tämän takia unettomia öitä, Lähde kirjoitti Pääkköselle.

Vastuullisuusajattelustaan ja luontoaktiivisuudesta tunnetun Pääkkösen närkästymisen taustalla oli myös se, ettei hän juurikaan tee kaupallisia mainoskampanjoita, varsinkaan televisioon. Hän osallistuu tv-mainoksiin poikkeustilanteissa vasta pitkän harkinnan jälkeen.

Kalsarimainosta aiempi Pääkkösen tv-mainos oli muutaman vuoden takaa, ja hän sai siitä 160 000 euroa.

Jasper Pääkkönen, 42, on Suomen yksi tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on esiintynyt muun muassa kuusi Oscar-ehdokkuutta keränneessä BlacKkKlansman-elokuvassa, Vares-elokuvissa, Napapiirin sankareissa ja Salatuissa elämissä.