Ensitreffit alttarilla -Miika löysi rakkauden! Deittimainoksella oli yllättävä seuraus

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Miika on tätä nykyä onnellisesti parisuhteessa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 8. tuotantokaudelta tuttu Miika ei löytänyt rakkautta televisiossa, mutta haave omasta kumppanista ei pyyhkiytynyt pois.

Viime joulukuun alussa Miika päätti käyttää omaa somekanavaansa ja näkyvyyttään hyödyksi löytääkseen rakkauden. Hän julkaisi Instagramissa sekä TikTokissa perusteellisen deitti-ilmoituksen, jossa hän kertoi ominaisuuksistaan ja millaista kumppania hän etsii. Videolla hän esitteli harrastuksiaan, kuten leipomista, luonnossa liikkumista ja videopelien pelaamista.

Deitti-ilmoitus osoittautui varsin onnistuneeksi, nimittäin nyt Miika paljastaa löytäneensä sen avulla vierelleen rakkauden.

– Hän otti minuun yhteyttä deitti-ilmoituksen jälkeen, Miika taustoittaa IS:lle.

Miikan mukaan he ovat seurustelleet tovin ja nyt oli aika virallistaa suhde. Sunnuntaina hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa näkyvät vain lähekkäin poseeraavan pariskunnan jalat. Miika kertoo, ettei hän halua tuoda kumppaniaan sen enempää julkisuuteen.

– En voinut kuvitella, että löytäisin jotain tällaista elämääni, mutta on ihanaa kun olen löytänyt oman rakkaan. Ihmisen, joka ei esitä mitään roolia, ei pelaa ihmissuhdepelejä vaan pleikkaria, todella huomaavaisen ja herttaisen naisen. Hänet, joka hyväksyy minut sellaisena kuin olen ja jolle riitän omana itsenäni, Miika kirjoitti kauniisti kuvan yhteyteen.

Deittimainoksesta seurasi Miikan mukaan useita yhteydenottoja laidasta laitaan, mukaan lukien treffipyyntöjä.

– Enemmän tuli tsemppiviestejä, mutta joitakin myös ihan varteenotettavia yhteydenottoja. Kävinkin deiteillä hieman omista tottumuksistani poiketen, ja oli vähän laajempi skannaus, hän kertoo haastattelussa.

Onnellisen kuuloisen Miikan mukaan uuden rakkaan kanssa palaset loksahtivat heti paikoilleen.

– Se lähti rullaamaan omalla painollaan. Kun löytyy se oikea tyyppi, kaikki vain natsaa helposti.

Miikan mukaan pariskuntaa yhdistävät videopelit sekä luonnossa liikkuminen. Pari ei vielä asu yhdessä.

– Meillä on myös yhteisiä tulevaisuuden haaveita, hän avartaa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Miika avioitui Tuulan kanssa, mutta he päätyivät eroamaan jo kesken kauden.

Miikan mukaan he eivät ole olleet sittemmin missään tekemisissä toistensa kanssa.

– Se on ollut yhteinen päätös. On helpompi olla olematta yhteyksissä, jos ei millään asteella pysty olemaan edes toisen ystävä, Miika ruotii.

Tuulan ja Miikan liitto oli ongelmissa lähes alusta saakka. He kipuilivat muun muassa läheisyyden puutteen ja kommunikaatiovaikeuksien kanssa.

Miika on kertonut kohdanneensa Ensitreffit alttarilla -ohjelman aikana sekä sen päättymisen jälkeen somekiusaamista ja saaneensa ikäviä kommentteja. Nyt Miika kertoo, ettei hän ole enää seurannut ollenkaan, mitä hänestä somessa ja keskustelupalstoilla kirjoitetaan.

– Olen jättänyt ne ihan oman mielenterveyteni takia omaan arvoonsa.

– Oikeastaan kun tekee mitä tahansa elämässä, kaikki päätyy keskusteluihin. En tiedä, miksi ikäviä viestejä halutaan kirjoittaa tai kiusata netissä. Se ei ole oikein. Kun on osallistunut tuollaiseen rakkausrealityyn, se seuraa aika pitkään. Ihmiset voisivat jättää rauhaan jossain vaiheessa, hän korostaa.

Miika huomauttaa, ettei ohjelmassa näytetty kuva henkilöstä aina välttämättä vastaa todellisuutta.

– Ihmisestä voidaan tehdä ohjelman leikkauksen kautta sellainen, joksi hänet halutaan tarinaan muokata. On nihkeää, että se leima kuitenkin pysyy ja ihmiset muistavat siitä ohjelmasta, että tuo on ihan tyhmä tyyppi. Osallistumisella on kauaskantoiset vaikutukset.