Aikataulu, reitti ja hämmentävät yksityiskohdat: näihin asioihin katseet kääntyvät kuningas Charlesin kruunajaisissa

Britannia valmistautuu kruunaamaan kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan lauantaina. Maailman huomio kiinnittyy historiallisena viikonloppuna lukuisiin kiinnostaviin yksityiskohtiin.

Kuningas Charles kruunataan lauantaina 6. toukokuuta elinikäiseen tehtävään Britannian hallitsijaksi. Kruunajaisvalmistelut ovat olleet jo kuukausia täydessä vauhdissa. Kaikki huipentuu kolmipäiväiseen viikonloppuun, jolloin kansa juhlistaa kuningas Charlesia ja kuningatar Camillaa. IS kokosi kruunajaisviikonlopun yksityiskohdat, joita kannattaa pitää silmällä.

Fakta Kruunajaispäivän aikataulu Westminster Abbey -kirkko tulvii kutsuvieraita lauantaina, kun kuningas Charles kruunataan. 9.15 Ensimmäiset vieraat saapuvat Westminster Abbey -kirkolle turvatarkastuksiin.

11.00 Ensimmäiset vieraat pääsevät istumaan kirkkoon.

11.30 Kuninkaallisen perheen jäsenet, valtion päämiehet ja entiset pääministerit saapuvat kirkkoon.

11.45 Kruunajaissaattue alkaa kokoontua paikoilleen kulkuetta varten.

12.20 Kulkue alkaa. Kuningas Charles ja kuningatar Camilla lähtevät Buckinghamin palatsilta kohti kirkkoa.

13.00 Kruunajaisseremonia alkaa. Seremonia on kuningasparin toiveesta huomattavasti lyhyempi kuin aiemmin. Kuningatar Elisabetin kruunajaiset vuonna 1953 kestivät yli kolme tuntia.

15.00 Kruunajaiskulkue lähtee takaisin kohti Buckinghamin palatsia.

15.45 Kuningaspari esittäytyy palatsin puutarhan läntisellä terassilla samalla, kun tykinlaukaukset juhlistavat uutta kuningasta.

16.15 Kuninkaallinen perhe saapuu Buckinghamin palatsin parvekkeelle katsomaan Yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimien ylilentoa. Paikalle odotetaan noin viittätoista kuninkaallisen perheen jäsentä.

Poikkeuksellinen kruunajaisreitti

Kuningas Charlesin kruunajaisreitti on suoraviivainen ja selkeä. Matkaa kertyy noin kaksi kilometriä. Charles ja Camilla kulkevat kirkkoon pitkin yhtä Britannian tunnetuinta katua, The Mallia, joka alkaa Buckinghamin palatsilta ja päättyy Trafalgar Square -aukiolle.

The Mall on monelle tuttu katu. Brittihovin jäsenet ovat kulkeneet sitä pitkin lukuisissa juhlallisuuksissa ja surutilaisuuksissa vuosikymmenten varrella.

Katu on lähes kilometrin mittainen, ja se on tuttu useista kuninkaallisen perheen tilaisuuksista. The Mallilta kuningaspari kääntyy Whitehall-kadulle kohti Westminster Abbeyta. Kuningatar Elisabetin hautajaissaattueen reitti mukaili osittain kruunajaiskulkueen kanssa samaa reittiä viime syyskuussa.

Kruunajaiskulkueen seuraamista varten ei ole myyty lippuja, joten ihmiset ovat leiriytyneet reitin varrelle ja jonottaneet jopa päiväkausia nähdäkseen edes vilauksen kuninkaasta ja kuningattaresta. Onnekkaimmat voivat nähdä heidät kaksi kertaa, sillä kruunajaiskulkue kulkee reitin Buckinghamin palatsilta kirkkoon ja takaisin kruunajaisten jälkeen.

Kuningatar Elisabetin kruunajaisreitti 70 vuotta sitten oli huomattavasti pidempi. Elisabet kruunattiin 2. toukokuuta vuonna 1953. Kulkueen reitti kesti peräti kaksi tuntia ja se oli noin 8 kilometriä pitkä.

Kahdet täysin erilaiset vaunut

Diamond Jubilee -vaunut ovat erittäin modernit ja mukavat. Kuningaspari taittaa niillä matkansa palatsilta kirkolle.

Gold State Coach -vaunut ovat niin painavat, että niiden vetämiseen tarvitaan enemmän hevosia kuin modernimpien Diamond Jubilee -vaunujen.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla matkustavat Westminster Abbeyyn melko moderneilla Diamond Jubilee State Coach -hevosvaunulla, jossa on elektronisesti avautuvat ikkunat ja ilmastointi.

Vaunut tehtiin Australiassa ja otettiin käyttöön vuonna 2014. Vaunujen rakentamisessa käytettiin paloja tunnetuista laivoista ja rakennuksista. Vaunuissa kulkee pala historiaa ainakin Westminster Abbeyn, Canterburyn tuomiokirkon, Balmoralin linnan ja kuninkaalliseen laivastoon kuuluneen HMS Victoryn muodossa.

Kruunajaisten jälkeen Charles ja Camilla taittavat matkansa takaisin Buckinghamin palatsille iäkkäissä Gold State Coach -vaunuissa, joita muun muassa Elisabet kritisoi aikanaan epämukaviksi. Myös vuonna 1831 kruunattu kuningas Vilhelm IV vertasi aikanaan vaunukyydin pomppuisuutta laivassa olemiseen rajun myrskyn aikana.

Kullalla päällystetyt Gold State Coach -vaunut ovat epämukavuudestaan huolimatta äärimmäisen perinteikkäät, sillä niitä on käytetty jokaisissa kruunajaisissa vuodesta 1830 alkaen.

Prinssi Harryn ja perheen jäätävä kohtaaminen

Maailman katseet kiinnittyvät kuningasparin lisäksi hänen poikaansa prinssi Harryyn.

Prinssi Harry saapuu kuin saapuukin isänsä kruunajaisiin, mutta visiitistä on tulossa lehtitietojen mukaan erittäin pikainen. Hovin sisäpiirilähteet kertoivat brittilehdille, että Harry on suunnitellut livistävänsä kruunajaisista heti kun Westminster Abbeyn tilaisuus päättyy. Kuningas Charles on myös tiettävästi linjannut, ettei Buckinghamin palatsin parvekkeelle saa tulla kuin ”aktiiviset kuningasperheen jäsenet”. Tämä sulkisi ulos niin kuninkaallisista velvollisuuksistaan luopuneen Harryn kuin kohuissa ryvettyneen prinssi Andrew’n.

Kyseessä on kuitenkin tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Harry tapaa perheensä skandaaleita aiheuttaneen Varamies-elämäkertakirjansa julkaisun jälkeen. Harrylla voi olla edessään tukala yllätys, sillä hurjimpien väitteiden mukaan välit ovat tällä hetkellä niin tulehtuneet, ettei Harry ole puheväleissä kuin serkkujensa prinsessojen Eugenien ja Beatricen kanssa.

Huomiota on jo etukäteen herättänyt brittimedian sisäpiiritiedot siitä, että prinssi Harry olisi huolissaan istuinpaikastaan kirkossa. Aihetta oli mediatietojen mukaan käsitelty valtameren ylitse viikkoja ennen kuin prinssi Harry vastasi myöntävästi kruunajaiskutsuun.

Herttuatar Meghan ei osallistu kruunajaisiin. Hän on lehtitietojen mukaan parin kotona Montecitossa, Yhdysvalloissa. Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin esikoispoika Archie täyttää neljä vuotta kruunajaislauantaina.

Prinssi Andrew siirrettiin sivummalle

Kuninkaan veljeä, prinssi Andrew’ta, ei näillä näkymin nähdä Buckinghamin palatsissa tai kruunajaiskulkueessa. Andrew’n rooli on haluttu lehtitietojen mukaan rajata minimaaliseksi.

Sosiaalisessa mediassa on arvuuteltu, että kuninkaan päätöksessä olisi kyseessä jonkinlainen näpäytys perheelleen päänvaivaa tuottaneelle Andrew’lle. Vastahakoinen Andrew menetti sotilaalliset arvonsa ja tittelinsä pitkään hovia raastaneen seksuaalirikoskohun seurauksena.

Yorkin herttuatar Sarah Ferguson ei saanut kutsua, mutta prinssi Andrew nähdään kruunajaisissa.

Aiemmin kuningas on ilmoittanut, että Andrew joutuu muuttamaan pois Windsorin linnan mailta. Myöskään prinssi Andrew’n ex-puolisoa, Yorkin herttuatarta Sarah Fergusonia ei ole kutsuttu kruunajaisiin, mutta hänet nähdään erityisvieraana kruunajaiskonsertissa sunnuntaina, jossa esiintyvät muun muassa Take That ja Lionel Richie.

Mystinen voitelu

Voitelu on yksi seremonian tärkeimpiä hetkiä. Sitä on kutsuttu usein juhlallisuuksien ”mystisimmäksi ja pyhimmäksi” vaiheeksi. Toimenpide on niin pyhä, ettei sitä sallittu edes televisioitavan kuningatar Elisabetin kruunajaisissa vuonna 1953. Kuninkaan edessä pidetään tiettävästi tälläkin kertaa kultaista kangasta, jolla häntä suojellaan katseilta. Lehtitietojen mukaan on mahdollista, että osa voitelusta saatetaan televisioida. Hovi ei ole vahvistanut asiaa.

Yksi kruunajaisseremonian odotetuimpia hetkiä on mystinen voitelu.

Rituaalissa kuningas voidellaan Jerusalemista ja Betlehemistä peräisin olevalla aromaattisella ja pyhällä öljyllä. Resepti on salainen, mutta tiedetään, että oliiviöljyn lisäksi siihen on sekoitettu erilaisia eteerisiä öljyjä ja hajusteita, kuten ruusua, jasmiinia, kanelia ja appelsiininkukkaa. Öljyn valmistuksessa on käytetty oliiveja, jotka on kerätty kahdesta Jerusalemin Öljymäellä sijaitsevasta oliivitarhasta, jotka kasvavat Maria Magdaleenan kappelin ja Ylösnousemuksen kappelin ympärillä.

Canterburyn arkkipiispa Justin Welby kaataa öljyä kruunajaislusikkaan ja voitelee hallitsijan kädet, rinnan ja pään. Kruunajaislusikka on seremonian vanhin esine, sillä se on tiettävästi peräisin jopa 1300-luvulta. Uusi öljy on Charlesin toiveiden mukaisesti vegaanista. Lisääntyvä huoli luontokadosta ja eläintensuojelusta on saanut hovin jättämään eläinperäiset tuotteet pois.

Äärimmäisen arvokkaat kruununjalokivet

Kruununjalokiviin kuuluu lukuisia arvoesineitä, kuten kruunuja, valtakunnanomena, valtikoita sekä erilaisia arvomitaleja ja lautasia. Kruunajaisissa huomion keskipisteenä on kuninkaan kruunu.

Harvinaisin kruunu, jonka Charles saa päähänsä kruunajaisten aikana, on1660-luvulta periytyvää Pyhän Edvardin kruunu. Se valmistettiin aikanaan Kaarle II:n kruunajaisiin. Tätä aarretta käytetään vain kruunajaisissa. Edellisen kerran sitä käytettiin kuningatar Elisabetin kruunajaisissa 70 vuotta sitten.

Pyhän Edvardin kruunu on niin arvokas ja painava, että se käväisee kuninkaan päässä vain hetken ajan.

Kruunu, Charles saa seremonian lopussa päähänsä, on niin sanottu ”hallitsijan kruunu” (Imperial State Crown). Kruunu on hulppean näköinen, sillä siinä on melkein 3 000 timanttia, parikymmentä safiiria, vajaat kolmesataa helmeä, ja näiden lisäksi joukko muita jalokiviä. Charles pitää hallitsijan kruunua päässään seremonian lopussa ja Buckinghamin palatsin parvekkeella.

Kruunu on tehty kuningas Yrjö VI:n kruunajaisiin vuonna 1937. Viimeksi hallitsijan kruunu nähtiin kuningatar Elisabetin arkun päällä hänen hautajaisissaan viime syyskuussa.

Niin sanottu hallitsijan kruunu nähdään julkisuudessa useammin. Kruunu lepäsi viime syyskuussa kuningatar Elisabetin hautajaisarkun päällä.

Camilla saa päähänsä kuningatar Maryn kruunun, jota on muokattu hänelle sopivaksi. On poikkeuksellista, että hallitsijan puoliso käyttää jo olemassa olevaa kruunua uuden sijaan. Hovi on kommentoinut päätöksen perustuvan ”kestävyydelle ja tehokkuudelle”. Viimeksi kuningatar valitsi jo olemassa olevan kruunun uuden sijaan 1700-luvulla. Kruunu kunnioittaa edesmenneen kuningatar Elisabetin muistoa, sillä siihen tehdään hienoisia lisäyksiä Elisabetin korujäämistöstä.

Kaikkia kruunuja säilytetään tavallisesti Lontoon Towerissa eli tornilinnassa. Kohde on turistien suosiossa, ja kruununjalokivet ovat kaikkien nähtävillä. Lukuisten turvatoimien vuoksi tornissa ei kuitenkaan esimerkiksi saa ottaa videota tai valokuvia. Tornia on vartioitu tiukoin turvatoimin aina vuodesta 1661 asti. Hovi tiedotti joulukuussa 2022, että kruunut on siirretty pois tornista kruunajaisvalmisteluja varten.

Pikkukuninkaallisten tärkeä rooli

Prinssi Williamin vanhin poika prinssi George, 9, on kruununperimys­järjestyksessä kolmas. Hänellä on merkittävä rooli kruunajaisissa, sillä hän on yksi neljästä, jotka kantavat kirkossa kuninkaan viittaa. Georgen lisäksi viittaa kantavat kuninkaan ystävien kolme poikaa.

Prinssi Georgella on tärkeä rooli kruunajaisissa. Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen odotetaan vilkuttavan koko perheen voimin Buckinghamin palatsin parvekkeella kruunajaisten jälkeen.

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen kaikkien kolmen lapsen prinssi Georgen, prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin odotetaan olevan mukana kruunajaiskulkueessa kirkkoseremonian jälkeen. Heidän uskotaan matkaavan Buckinghamin palatsiin aivan kuninkaan ja kuningattaren takana.

Buckinghamin palatsilla on edessä odotettu hetki, kun juuri kruunatut kuningas Charles ja kuningatar Camilla tervehtivät yleisöä parvekkeelta. Pikkukuninkaalliset osallistuvat tiettävästi parveketervehdykseen.