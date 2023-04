Jennifer, 30, törsäsi miljoona dollaria näyttääkseen Kim Kardashianilta – rajuilla operaatioilla oli tuhoisat seuraukset

Jennifer Pamplona katuu syvästi kauneusleikkauksiaan, jotka ovat tuhonneet hänen terveytensä.

Brasilialainen Jennifer Pamplona ponnahti julkisuuteen vuonna muutama vuosi sitten, kun hän kertoi julkisuudessa haluavansa näyttää idoliltaan tosi-tv-tähti Kim Kardashianilta.

Pamplonalle tehtiin 2015 kerralla peräti yhdeksän kauneusleikkausta, joissa hänen ulkonäköään muokattiin päästä varpaisiin.

Pamplona oli ennen kauneusleikkauksia menestynyt malli ja hän oli työskennellyt muun muassa muotitalo Versacelle. Nykyään 30-vuotias Pamplona näyttää hyvin erilaiselta kuin ennen ja hän on joutunut jättämään catwalkit taakseen terveysongelmien takia.

The Sun kertoo Pamplonan avaavan tarinaansa Addiction-dokumenttisarjassa, joka käsittelee plastiikkakirurgiaa ja ihmisiä, jotka ovat koukussa kauneusleikkauksiin.

Pamplona sanoo The Sunin haastattelussa, että hän on käyttänyt 13 vuoden aikana kauneusleikkauksiin noin miljoona dollaria, eli noin 900 000 euroa. Kauneusoperaatiot eivät ole tuoneet hänelle onnea, vaan Pamplonan mukaan ne ovat tuhonneet hänet henkisesti ja fyysisesti.

– En tiedä, kuinka olen vielä elossa. Olen saattanut itseni hengenvaaraan yli 30 kertaa ja olen ollut lähellä kuolemaa. Halusin olla maailman muodokkain nainen, jolla on isompi takapuoli kuin Kim Kardashianilla, mutta elämästäni tuli yhtä helvettiä, ex-malli kertoo The Sunille.

Pamplona sanoo turvautuneensa muun muassa erilaisiin pistoksiin, joissa hänen takapuoleensa on ruiskutettu täyteaineita. Hän kertoo The Sunille, että operaatio meni hirvittävällä tavalla pieleen ja vaikutti hänen verenkiertoonsa.

– Jalkani on hirvittävän kipeä. Asteikolla yhdestä kymppiin kipu on luokkaa 11. Joudun syömään lääkkeitä koko loppuelämäni. Toisinaan minun on vaikea kävellä, enkä voi käyttää enää korkokenkiä.

Pamplonan mukaan hänelle on tehty 10 takapuolioperaatiota, kolme rintaleikkausta, kolme nenäleikkausta, neljä rasvaimua ja hänen huuliaan on täytetty 40 kertaa. Hänelle on myös laitettu täyteaineita kasvoihin lukemattomia kertoja, häneltä on poistettu neljä kylkiluuta ja hänen poskiaan on kavennettu toimenpiteillä useita kertoja.

São Paulossa syntynyt Jennifer Pamplona on aiemmin kertonut haastatteluissa joutuneensa kiusatuksi lapsena. Pitkää ja hoikkaa Pamplonaa pilkattiin koulussa ja hän sanoo ilkeiden kommenttien romuttaneen hänen itsetuntonsa.

Pamplona kävi ensimmäisessä kauneusleikkauksessaan 17-vuotiaana, kun silloinen poikaystävä oli kritisoinut hänen vartaloaan.

Pamplona sanoo ihailleensa Kim Kardashianin muodokasta vartaloa.

Rintaleikkauksen jälkeen Pamplonan itsetunto koheni, hän tapasi elämänsä rakkauden, mutta leikkaukset eivät loppuneet siihen. Pamplona sanoo The Sunille ajautuneensa tuhoisaan kauneusleikkauskierteeseen, kun hänen puolisonsa malli Celso Santebañes kuoli leukemiaan.

Pamplona sanoo The Sunille puolison toivoneen, ettei hän muokkaisi enää ulkonäköään. Pamplona sanoo jääneensä kuitenkin koukkuun niin julkisuuteen kuin kauneusoperaatioihinkin. Aluksi itsetuntoa hiveli, kun häntä verrattiin Kim Kardashianiin.

– Vertaukset Kimiin vain lietsoivat itsetuhoista kierrettä, Pamplona sanoo.

Tältä Jennifer Pamplona näytti 17-vuotiaana ennen kauneusleikkauksia.

Pamplonan mukaan viime vuosi oli käänteentekevä hänen elämässään. Ex-mallin terveys romahti ja hänellä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö ja kehodysmorfia.

Nykyään Dubaissa asuvan Pamolonan mukaan hän kärsii ahdistuksesta, eikä poistu mielellään kotoaan. Hän sanoo olevansa yhä erittäin tyytymätön ulkonäköönsä ja löytävänsä jatkuvasti jotain ”korjattavaa”. Pamplona sanoo The Sunille tiedostavansa kuitenkin, että hänen ajatusmaailmansa on vääristynyt.

– Ihan sama kuinka monta kauneusleikkausta minulle tehtiin, niin kahden kuukauden päästä mieleni oli taas synkkä ja kärsin entistä pahemmasta ahdistuksesta, hän sanoo ja kertoo, että lääkitys on tuonut helpotusta tilanteeseen.

Nyt Jennifer Pamplona haluaa varoittaa nuoria kauneusleikkausten vaaroista. Hän sanoo tehneensä kansalaisaloitteen kotimaassaan leikkausten ikärajan nostamiseksi.

