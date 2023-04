Alec Baldwin palasi tragediaan päättyneen lännenelokuvan kuvauksiin – kuolleen kuvaajan perhe jyrähtää: ”Et voi paeta”

Rust-elokuvan kuvaukset jatkuvat pitkän tauon jälkeen. Traagisessa onnettomuudessa menehtyneen Halyna Hutchinsin perhe vaatii oikeutta.

Hollywood-tähti Alec Baldwinia vastaan nostetuista syytteistä luovuttiin aiemmin tällä viikolla. Baldwinia syytettiin kuolemantuottamuksesta. Hän ampui vahingossa Rust-elokuvan kuvauksissa rekvisiitta-aseella kuvaaja Halyna Hutchinsia, joka kuoli sairaalassa vammoihinsa.

Traagisen onnettomuuden käsittely oikeudessa kuitenkin jatkunee tulevaisuudessa, kertoo BBC. Halyna Hutchinsin perheen kerrotaan olevan pettynyt siihen, että syytteistä on luovuttu. Perhe on ilmoittanut, että he nostavat siviilikanteen Baldwinia vastaan.

– Hän ei voi paeta vastuutaan, Hutchinsin perheen asianaja Gloria Allred jyrisee.

– Hän voi paeta Montanaan ja esittää olevansa vain näyttelijä lännenelokuvassa, mutta todellisuudessa hän ei voi paeta sitä, että hänellä oli näppinsä pelissä tässä tragediassa, jolla on todellisia seuraamuksia, Allred sanoo.

Lue lisää: Syytteistä Alec Baldwinia vastaan luovuttiin

Alec Baldwin esittää Rust-elokuvassa lainsuojatonta Harland Rustia, joka pelastaa lapsenlapsensa kuolemantuomiolta.

TMZ-sivuston mukaan Rust-elokuvan kuvaukset jatkuivat tällä viikolla yli 18 kuukautta kestäneen tauon jälkeen. Baldwinin paluu elokuvan kuvauksiin on herättänyt runsaasti huomiota Yhdysvalloissa, jossa paparazzit ovat päivystäneet kuvauspaikalla.

TMZ on julkaissut sivuillaan kuvia, jotka paljastavat, että esimerkiksi asekohtausten kuvaukset ovat jatkuneet. TMZ:n tuoreissa kuvissa rooliasuun pukeutunut Baldwin käsittelee kivääriä.

New York Timesin mukaan Rust-elokuvalla on nyt uusi asevastaava Andrew Wert, joka valvoo, että aseita käsitellään turvallisesti kuvauksissa. Halyna Hutchinsin avomies Matthew Hutchins toimii elokuvan tuottajana.

Baldwinin paluuta lännenelokuvan kuvauksiin on kritisoitu laajasti sosiaalisessa mediassa. Myös monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat iskeneet lusikkansa soppaan.

Esimerkiksi ITV-kanavan juontaja, brittiläinen tv-persoona Lorraine Kelly, kritisoi ohjelmassaan sitä, että elokuva ylipäätänsä halutaan yhä tehdä.

– Mielestäni se on epäkunnioittavaa. Perhe on tietenkin käsitellyt asiaa ja ehkä he pitävät elokuvan saattamista loppuun jonkinlaisena kunnianosoituksena hänelle. Koko juttu on kummallinen. En halua nähdä elokuvaa, mutta taatusti moni haluaa, Kelly sanoi nimeään kantavassa ohjelmassa.