Hollywood-tähti poseeraa muokkaamattomissa kuvissa – lopputulos sai fanit hurmioon

Rachel McAdams viis veisaa ulkonäköpaineista.

Hollywood-tähti Rachel McAdams poseeraa Bustle-lehdessä kuvissa, jotka ovat aiheuttaneet pöhinää sosiaalisessa mediassa.

Näyttelijän kerrotaan pyytäneen, ettei Bustle-lehden kuvia muokattaisi ollenkaan ja että kuvia käsiteltäisi esimerkiksi värien ja valotusten suhteen niin vähän kuin mahdollista.

McAdams, 44, sanoo Bustle-lehden haastattelussa, ettei hän halua silotella ulkonäköään, vaan näyttää omalta itseltään.

– Pidän kauneuden, glamourin fantasian ja totuuden asettamisesta rinnakkain. Näissä kuvauksissa minulla on lateksialusvaatteet, mutta minulla on kaksi lasta. Tämä on vartaloni, McAdams sanoo haastattelussa.

Tähti poseeraa lehden muokkaamattomissa kuvissa muun muassa hihattomassa mustassa topissa, joka paljastaa näyttelijän kainalokarvat. McAdams antaa lehden julkaisemalla YouTube-videolla neuvoja nuorelle itselleen ja ottaa videolla kantaa muun muassa karvojen ajamiseen.

– Elämä on pitkä, karvojen ajelu on intensiivistä. Jos aiot sheivata, niin varo nilkkojasi ja sääriäsi. Käytä aina vaahtoa. Jos jonakin päivänä haluat lopettaa sheivaamisen, niin sekin on ihan ok, McAdams sanoo videolla.

Rachel McAdamsin kuvat ovat herättäneet runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa, sillä yleensä Hollywood-tähdet nähdään kuvissa viimeisen päälle siloteltuna. McAdamsin sheivaamattomat kainalot ja filtteröimättömät kuvat ovat keränneet kiitosta tähden faneilta.

– Rakastan Rachelia ja rakastan sitä, että hän arvostaa luonnollista kauneuttaan!

– Kunpa muutkin tähdet ottaisivat hänestä mallia, Instagramissa kirjoitetaan.

Rachel McAdams tunnetaan muun muassa elokuvista Mean Girls ja The Notebook.

Soraääniäkin on kommenttien joukossa. Joidenkin mielestä kainalokarvoitus on ”ällöttävää”.

– Hän on niin ihana, mutta kainalokarvoitus ei ole viehättävää kenelläkään.

– Upea Rachel, mutta ällöttävää, ettei hän sheivaa kainaloitaan, somessa purnataan.