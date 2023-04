Meteorologi Anniina Valtosen äärimmäistä ruokavaliota luullaan nirsoiluksi – työpaikan kokki lausui kylmäävät sanat

Anniina Valtonen vappuun kuuluvat olennaisena osana ystävät ja hyvä ruoka. Meteorologi ei herkuttele munkeilla ja muilla perinteisillä vappuherkuilla tiukan ruokavalionsa takia.

– Eihän mun tarvitse ennustaa vapun säätä, koska en ole vielä ehtinyt tutkimaan sääkarttoja! Anniina Valtonen kysyy ja repeää sitten hersyvään nauruun.

Haastatteluhetkellä vappuun on reilu viikko aikaa, eikä meteorologi ole vielä uhrannut ajatustakaan vapun sääennusteille. Valtonen tietää, että monet suomalaiset pitävät kynsin hampain kiinni perinteisestä vappupiknikistä, vaikka taivaalta sataisi kissoja ja koiria. Kylmää inhoava Valtonen sanoo keksineensä oivan vaihtoehdon puistopiknikille.

– Olemme monesti viettäneet miehen kanssa vappua kotona siten, että olemme levittäneet viltin olohuoneen matolle, pitäneet piknikin siinä ja katsoneet leffaa, hän paljastaa.

Valtonen sanoo muistavansa lapsuudestaan toreilla myytävät metrilakut ja heliumilmapallot. Opiskeluaikoina hän veti lakin päähän ja suuntasi kavereidensa kanssa seuraamaan Mantan lakitusta.

– Minulle vappu on muuttanut merkitystään vuosien saatossa. En ole koskaan ollut rymyjuhlija. On ihmisiä, joilla lakissa näkyy eri vuosien muistot, mutta minä olen ollut parisuhteessa lukiosta saakka, eikä kumpikaan meistä ole ollut himobilettäjä.

– Meille vappu on pikemminkin kevään ja valon juhla. Näemme kavereita ja vietämme aikaa yhdessä hyvän ruoan parissa. Miehelle tietyt perinteiset ruoat kuuluvat enemmän vappuun. Hänellä pitää olla aina nakkeja ja perunasalaattia, eikä vappu ei ole mitään ilman munkkeja. Minä taas olen allerginen, joten en voi syödä monia herkkuja, Valtonen kertoo.

Meteorologi Anniina Valtonen on hurmannut suomalaiset Ylen säälähetyksissä jo vuosien ajan. Hän juontaa myös suosittua Puoli seitsemän -ohjelmaa.

– Minusta on mielettömän kiva kertoa ihmisille säästä ja rakastan sitä, että saan selitettyä vaikean sääilmiön niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä siinä on kyse.

Munkeilla meteorologi ei vappuna herkuttele, sillä täydellinen gluteeniton ja maidoton munkkiresepti on vielä hakusessa. Valtonen naurahtaa, että hän tykkää kuitenkin tuoksutella esimerkiksi suklaata ja leivonnaisia, vaikkei itse voikaan niitä maistella.

– Maidolle olen ollut pienestä saakka allerginen, pähkinä taas on minulle hengenvaarallinen. Minähän en edes tiedä, miltä vaikkapa Fazerin sininen maistuu!

– Herkuttelen hedelmäkarkeilla, banaanilla ja on muutama jäätelö ja keksi, mitä voin syödä. Pääsiäisenä löysin pitkästä aikaa pähkinättömän, maidottoman ja gluteenittoman suklaamunan ja olin ihan täpinöissäni.

Hän voi syödä vain gluteenitonta, maidotonta ja pähkinätöntä ruokaa. Kiellettyjen ruoka-aineiden listalla ovat esimerkiksi omena, persikka, päärynä, herneet, palsternakka ja selleri.

– Mun bravuuri on nakkikastike, sitä tekee usein mieli jos tullaan reissusta kotiin. Teen paljon ihan tavallista kotiruokaa makaronilaatikosta makkarakeittoon, mutta hieman muunneltuna allergioiden takia.

” Mun bravuuri on nakkikastike, sitä tekee usein mieli jos tullaan reissusta kotiin.

Valtonen sanoo tottuneensa siihen, että ravintolassa sopivan annoksen löytäminen vaatii melkoista salapoliisistyötä ja ruokakaupassa ainesosat on luettava tarkkaan läpi.

– Monet vähättelevät, että no jos syöt vähän, niin ei siitä ole haittaa. Minulle tulee norovirusta muistuttavat oireet ja olen työkyvytön. Pähkinöistä lähtee henki.

– Usein en halua tehdä itsestäni numeroa, joten esimerkiksi juhlissa otan kiltisti tarjotun kakkupalan ja mieheni syö sitten vaivihkaa minunkin annokseni, Valtonen virnistää.

Ulkomailla reissaamisen hän kuvailee olevan haastavaa, sillä monissa maissa allergioita kummastellaan. Valtonen sanoo sujauttavansa aina matkalaukkuun evääksi pussipuuroa ja gluteenitonta leipää, että hänellä on ainakin jotain syötävää pahan päivän varalle.

– Oltiin kerran Kreikassa all inclusive majoituksessa, jossa pöydät notkuivat herkkuja. Mies veteli niitä kaksi viikkoa ja minä söin pelkkää riisiä ja tomaattikastiketta.

– En hae reissuissa mitään makuelämyksiä, vaan yritän pysyä hengissä. Mitä tylsemmän ja mauttomamman näköinen annos, niin sitä turvallisempi se todennäköisesti on.

Vaaratilanteitakin on ollut. Vuosia sitten Valtosen työpäivä Ilmatieteen laitoksella päättyi sairaalareissuun. Silloisen työpaikkaruokalan lounaassa ei pitänyt olla pähkinää, mutta oli kuitenkin.

– Kokki tiesi allergiastani, mutta ajatteli, ettei se haittaa. Hän huikkasi minulle, että tsemppiä työpäivään ja toivottavasti tulet huomenna hengissä töihin.

Kesken palaverin Valtonen havahtui siihen, että hengittäminen oli vaikeaa. Esihenkilö vei hänet samantien sairaalaan.

– Kokin työsuhde päättyi ja työpaikkaruokalakin on sittemmin vaihtunut. Monilla on sellainen ajatus, että allergiani olisi jonkinlainen dieetti tai sitten oletetaan, että nirsoilen. On ollut tilanteita, että ruoan on pitänyt olla laktoositonta ja maidotonta, mutta olen joutunut sitten lähtemään kesken työpäivän kotiin. Lopulta lopetin ruokalassa käymisen ja toin aina eväät töihin.

Valtonen sanoo, että asenne erityisruokavalioita kohtaan on onneksi muuttunut parempaan suuntaan vuosien saatossa, ja esimerkiksi Ylellä ruokalan kokit etsivät innoissaan uusia tuotteita ja reseptejä.

– He näyttävän minulle keittiöön tilaamiaan tuotteita ja varmistavat, voiko niitä käyttää. Aina innolla ja jännityksellä odotan, mitä he ovat keksineet.

Anniina Valtonen on unelma-ammatissaan, eikä voisi kuvitellakaan tilannetta, että hän jättäisi sään ennustamisen. – Meteorologin työ on se, josta olen aina haaveillut. En ole koskaan haaveillut julkisuudesta, vaan siitä, että pääsen sääpäivystykseen ja tekemään sääennustuksia.

Iloisella ja aurinkoisella olemuksellaan suomalaiset hurmannut Valtonen teki historiaa vuoden 2021 Venla-gaalassa, jolloin hänet palkittiin parhaan esiintyjän palkinnolla. Se oli ensimmäinen kerta, kun meteorologi on päässyt äänestyksessä kärkikahinoihin.

– Venla oli kiva yllätys ja onhan sitä kiva katsoa eteisen hyllyllä, mutta en tarvitse palkintoja tai kiitoksia työstäni. Nautin valtavasti sään ennustamisesta. Minusta on mielettömän kiva kertoa ihmisille säästä ja rakastan sitä, että saan selitettyä vaikean sääilmiön niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä siinä on kyse.

Viime vuonna Valtonen teki täysin uudenlaisen hypyn ammatillisesti, kun hänestä tuli yksi huippusuositun Puoli seitsemän -ohjelman juontajista. Loppuvuodesta hän irtisanoutui vakituisesta työpaikastaan Ilmatieteen laitoksella.

– Se oli hirveän haikeaa, mutta tein ratkaisun helpottaakseni omaa arkeani. Minulla oli samaan aikaan juontopesti ja kaksi työpaikkaa, joissa molemmissa tehtiin vuorotöitä. Se oli aika rankkaa. Kun kalenterista yritti löytää vapaa-aikaa, niin sellaista ei vain yksinkertaisesti ollut. Arki on nyt paljon helpompaa.

Tv-katsojat tosin ovat jo hieman ihmetelleet, minne meteorologi on kadonnut Ylen aamulähetyksistä. Ei minnekään, Valtonen vakuuttaa.

– Teen säälähetyksiä aivan kuten ennenkin, mutta nyt niitä on ollut iltapainotteisesti. Iltavuoron jälkeen minulla on ollut aamuisin aikaa tehdä sää- ja ilmastoaiheisia videoita Puoli seitsemään, hän selventää.

Valtonen ei ikimaailmassa voisi kuvitella tilannetta, että hän jättäisi sään ennustamisen. Viime vuosina häntä on kosiskeltu mukaan tosi-tv-kilpailuihin, mutta niistä Valtonen ei innostu.

– Meteorologin työ on se, josta olen aina haaveillut. En ole koskaan haaveillut julkisuudesta, vaan siitä, että pääsen sääpäivystykseen ja tekemään sääennustuksia. Se on minulle niin rakas asia, etten usko luopuvani siitä koskaan. Se on osa ammattiylpeyttäni ja identiteettiäni, että osaan ennustaa säätä.

Lue lisää: Anniina Valtonen korjaa tunnetun hokeman – onko tämä sääilmiö sittenkään totta?

– Meteorologin ammattiin liittyy ehkä jonkinlainen mielikuva siitä, että sään ennustaminen on vakava asia. Jotkut saattavat luulla, että se olisi jotenkin pois ammattitaidostani, jos vitsailen ja hassuttelen tv:ssä, Valtonen sanoo.

– Olen perusluonteeltani hyväntuulinen ja optimistinen, nauran paljon. Totta kai minullakin on huonoja päiviä, mutta töissä laitan omat murheet sivuun. Murjottaminen ei olisi reilua tv-katsojia kohtaan.

Meteorologin omassa arjessa sää ei näyttele kovinkaan suurta roolia.

– Ammattini näkyy kotona korkeintaan siten, että kerron miehelle milloin renkaat kannattaa vaihtaa tai laittaa auto lämmitykseen. Minulla ei ole kotona sääkarttoja, paitsi kaksi satelliittikuvaa: toinen kihlajaispäivältämme ja toinen hääpäivältämme.

– Tiedän, että joillakin kollegoilla on kotona pieniä sääasemia ja sademittareita. Minulla ei ole edes lämpömittaria, Valtonen nauraa.

Vapaa-ajalla hän ei perusta aikatauluista tai siitä, että kaikki tarvitsisi suunnitella etukäteen.

– Työni on todella järjestelmällistä, joten en halua sitä samaa painetta kotioloihin. Pikemminkin inhoan sitä, jos lomalle on sovittu menoja ja pitää olla tiettyyn kellonaikaan jossakin. Menen mieluummin silloin kun huvittaa, hän sanoo.

Valtonen harrastaa joogaa ja ilma-akrobatiaa, mutta silloin kun hän haluaa latailla kunnolla akkuja, Valtonen istahtaa sohvalle ja napsauttaa tv:n auki.

– Rakastan hömppää! Mitä hömpempi sen parempi. Katson amerikkalaisia romanttisia elokuvia ja tv-sarjoja, joista voi jo etukäteen päätellä juonen. Rakastan myös kotivaatteita, pieruverkkareita ja huppareita. Saatan monesti vaihtaa kotivaatteet päälle jo pukkarissa lähetyksen jälkeen, niin on mukava ajella kotiin.

– Näin minä nollaan vapaa-ajalla – olen ameebana sohvalla ja napsin hedelmäkarkkeja, hän nauraa.

Meikki, hiukset ja tyyli: Ida Jokikunnas. Vaatteet: Vihreä kukkamekko Selected Femme / Stockmann, oranssi mekko Gestuz /Stockmann, kengät Minelli, korut ja asusteet Ibero.