Julkisuudesta vetäytynyt ex-missi Maija Kerisalmi, 29, kertoo nykyisestä elämästään – yllättävä harrastus toi muhkean potin

Vuoden 2013 Miss Suomen ensimmäisenä perintöprinsessana julkisuuteen noussut Maija Kerisalmi on paitsi kampaamoyrittäjä ja äiti, myös intohimoinen raviharrastaja.

Helmikuun alussa vannoutunut hevosharrastaja Maija Kerisalmi, 29, voitti raviveikkauksesta eli totosta lähemmäs 24 tuhatta euroa.

Tai ei kaikki mennyt hänelle. Potti jaettiin peliporukan kesken.

– Kaksi kimppapeliä sattuivat osumaan kohdilleen. Pelaan yleensä pienemmissä ryhmissä. Silloin voitoista on mahdollista saadakin jotain, hän selventää hotelli Presidentin aulatilan sohvalla.

24 tonnin potista käteen jäi kuulemma ”sievoinen summa”.

Se tulee tarpeeseen. Vuodesta 2017 omaa kampaamoaan pyörittänyt vuoden 2013 Miss Suomi -kisojen ensimmäinen perintöprinsessa on viime aikoina laajentanut firmaansa.

Tampereen Pyynikillä toimiva salonki muuttaa kaupungin keskustaan, ja vuoden alussa Kerisalmi avasi uuden toimipisteen nykyiseen kotikaupunkiinsa Lappeenrantaan.

– Peilejä pitäisi Tampereelle löytää. Menenkin niitä tänään etsiskelemään. Sellaiset isot kampaamopeilit on ihan tosi kalliita! Nyt olisi hyvä hetki saada lisää totovoittoja, hän nauraa.

Kerisalmi ei missiaikojaan liikoja muistele.

Nokialla varttunut Kerisalmi nousi julkisuuteen kymmenisen vuotta sitten 19-vuotiaana missikisoista.

Sitten tapahtui monenlaisia asioita. Otsikoissa oltiin muun muassa ihmissuhteista. Oli jääkiekkoilijaromanssia sekä vaiherikas lempi rokkari Jonne Aaroniin.

Viime vuosina Kerisalmi on ottanut etäisyyttä näihin vaiheisiin. Se oli sitä nuoruusaikaa.

Nyt hän on saapunut Helsinkiin Helsinkiin paitsi peilikaupoille, myös asiantuntemaan ravikanava TotoTV:n lähetykseen.

Ensimmäistä kertaa.

Ex-perintöprinsessa on nykyään siis paitsi menestyvä kampaamomoguli ja 2-vuotiaan tyttären ylpeä äiti, myös raviekspertti, jonka mielipiteitä lajista arvostetaan tv-lähetyksissä asti.

– Olen studiossa leikkimässä asiantuntijaa, vaatimaton tietäjä lohkaisee.

– Käydään läpi illan hevosia ja lähtöjä minua etevämpien konkarien kanssa. On jännittävää päästä siihen seuraan!

Miten tähän on tultu?

Kerisalmen Coppernolli-hevosen nimi on kunnianosoitus hänen isoisälleen. – Taata aina jyrähti kolttosia tehneille pojilleen, että ”senkin koppernollit”! Hän oli kuollut vähän ennen kuin sain hevosen, joten muistan häntä tällä tavalla.

Hevoset eivät koskaan olleet pelkkä ”vaihe”. Ne ovat elämäntapa.

– Olen seitsenvuotiaasta asti ratsastanut. Perheeni oli pitkään mukana ravihommissa. Käytännössä asuin talleilla. Iltasella äiti tuli aina vihaisena hakemaan kotiin!

Tuli vuosien tauko, kunnes viisi vuotta sitten Kerisalmi sai oman suomenhevosen. Coppernolli-nimisen ravurin piti ensin olla yhteisomisteinen, mutta se päätyi lopulta kokonaan Kerisalmen huomaan.

– Sen myötä vanhempanikin palasivat alalle. Nyt meille on kertynyt hevosia vähän joka suunnalta.

Paluu hevosalalle oli myös paluu ravimaailmaan. Niinpä Kerisalmi innostui myös totoamisesta.

– Se on tapa rentoutua. Kun tyttö menee nukkumaan, niin istahdan alas ja rupean tutustumaan seuraavan päivän hevosiin.

Päivittäin Suomen ja Ruotsin raveja seuraava Kerisalmi harmittelee alan naisharrastajien vähyyttä. Lajia tulee puitua lähinnä oman isän kanssa.

– Ja tätini seuraa myös. Tälle alalle ajautuu nykyään lähinnä perheen kautta. En taida tuntea ketään, varsinkaan naista, joka olisi tullut lajiin täysin ulkopuolelta.

– Ratsastuksessa on ihan eri juttu: siitä löytyy opetusta monen ikäisille ja tasoisille. Ravissa nuorista tekijöistä on pulaa.

Ravikulttuurista näyttäytyy ulospäin ensisijaisesti vedonlyönti, mutta se ei Kerisalmen mukaan juurikaan tuo uusia kasvoja alalle.

On pelaaminen hänestäkin ”ihan kivaa”, vaikka ammatiksi siitä ei ole. Taannoinen 24 tonnin voitto oli hänen pelaajanuransa suurin, eikä sellaisia todellakaan osu kohdalle joka päivä. Välillä voittaa, välillä ei.

– Ei tällä kuukausituloille pääse. Tärkeintä mulle on hevosten kanssa touhuaminen. Suurin haaveeni on oma ranch, jonne saisi muutaman oman hevosen. En halua raviohjastajaksi, mutta valmennuksesta olen kiinnostunut.

Toistaiseksi Kerisalmi ajaa Lappeenrannasta liki 400 kilometrin päähän Kokemäelle hoitamaan Coppernolliaan, ”sydänkäpyä”.

Mitäpä ei ihminen eläimensä eteen tekisi.

Kerisalmi poseerasi Helsingin Baanan näyttävien maalausten edessä.

Aktiivinen raviharrastus on poikinut Kerisalmelle myös työtarjouksia. Häntä on kyselty töihin useammallekin raviradalle kokopäivätöihin.

– Tuo TotoTV-juttu meni niin, että istuskelin raveissa, ja eräs ohi kulkenut mies tunnisti mut. Hän kysyi, olenko kiinnostunut töistä.

Kerisalmi huomauttaa, että tv-vierailu on ”vielä ihan yksittäinen visiitti”. Hän puhuu monista ravialan työtarjouksista ”alustavina keskusteluina”.

Kysytty on monenlaiseen hommaan.

– Vieraiden emännöintiä, valmentajien haastatteluja, tapahtumien suunnittelua, raviradan toiminnan kehittämistä... Mitä ikinä voikaan keksiä!

Samaan aikaan hän pyörittää kahta kampaamoa. Paljon on tapahtunut viime viikkoina. On ollut ”hektistä”.

Ahdistaako tasapainoilu kahden alan välillä?

– Ei, enemmän olen innoissani!

Hän kehuu kampaamon tukijoukkojaan. ”Kahta tyttöä Tampereella, joiden kanssa jaetaan kaikki maailman asiat”.

– WhatsApp-ryhmä laulaa yötä päivää. Minulla on heihin 150-prosenttinen luottamus. Se ei ole tällä alalla itsestäänselvyys.

– Mutta toivon, että saisin pitää kampaamon niin pitkään kuin mahdollista.

Ravitouhujen lisäksi Kerisalmi on viime aikoina yrittänyt työllistää ukrainalaispakolaisia.

Kerisalmen bisnekset ja elämä ovat tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Kuin tamma kirmaisi uljaasti takasuoraa.

Näin ei aina ole ollut.

Takavuosina hän kärsi ikävistä sairauksista. Vuonna 2015 hän kertoi Ilta-Sanomille olleensa kuumeessa yhtäjaksoisesti neljän ja puolen vuoden ajan.

Syyksi paljastui krooninen väsymysoireyhtymä. Se saattoi pahimmillaan invalidisoida kokonaan. Toisinaan päivän askareista selviäminen vaati adrenaliinin piikitystä.

Tämän päälle iskivät selkävaivat, jotka häiritsivät erityisesti kampaajan arjessa.

Nykyään näyttäisi menevän paremmin?

– Selkävaivat on ja pysyy, hän tokaisee puolihuolimattomaan sävyyn.

– Niiden kanssa osaa elää. Ratsastus tekee selälle tosi hyvää, kampaamotyö ei.

Väsymyksen suhteen on käynnissä ”helpommat vuodet”.

– Ei se ole mikään arkipäivää häiritsevä tekijä.

Muutama vuosi sitten Kerisalmi mainitsi julkisuudessa toisesta haaveestaan: musiikkiurasta.

Onko ajatus jäänyt ruuhkavuosien jalkoihin?

– Juuri tänään Helsinkiin ajellessa ajattelin tätä! Olen soittanut pienenä pianoa ja käynyt aikuisiällä laulutunneilla.

Kerisalmi väittää, ettei tiedä, mistä musiikki-innostus on tullut, kunnes lisää, että hänen isänsä soitti nuorena bändissä, ”niin kuin varmaan kaikki muutkin”. Äiti kuunteli levyjä ”yötä päivää”.

Innoitusta ei ehkä sittenkään tarvitse kovin kauaa etsiä.

Sitten hän tekee yllättävän paljastuksen.

– Jossain kohtaa kirjoittelin itsekseni lauluja monta vuotta. Mulla oli tapana mennä yksin laivalle kirjoittamaan! Söin hyvin, laitoin puhelimen kiinni ja kirjoitin kaikessa rauhassa. Vaikka ei siellä aina tullut hyviä juttuja mieleen. Joskus niitä tulee auton ratissa, ja sitten yrittää sanelimeen tallentaa.

– Anssi Kela ja Irina olivat sellaisia, jotka aikoinaan innoittivat. Pienenä laitoin Anssin cd:n soimaan ja pakotin porukat kuuntelemaan laulujen sanoja, hän lisää nauraen.

Sitten taas toppuutellaan.

– Tuskin mä mitään osaan, mutta nautin kovasti.

Kunnes hän paljastaa harrastavansa myös maalausta.

– Se on tosi rentouttavaa. Levitän iltaisin lattialle paperin, ja siinä saattaa mennä kolmekin tuntia, ettei katso kännykkää kertaakaan. Usein lopputulos on se, että laitan paperin ryttyyn ja heitän roskiin, mutta se on sellaista aivot narikkaan -hommaa!

Kerisalmi täyttää toukokuun alussa 30 vuotta. Pyöreiden juhlimisen sijaan hän järjestää bileet 15 vuotta täyttävälle Sampo-kissalleen.

Esikoisalbumi ja -näyttely saavat kuitenkin vielä odottaa. On muuta hommaa.

Kuten muun muassa ukrainalaispakolaisten rekrytoiminen kampaamoihin. Se ei toistaiseksi ole onnistunut, Kerisalmen mukaan työlainsäädännön takia.

– Se on surullista. Olen tavannut tosi monta kivan oloista ja ammattitaitoista ihmistä, jotka joutuvat pyörittelemään peukaloitaan. He asuvat esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, minkä takia heille ei voi maksaa palkkioita.

– Olen yrittänyt selvitellä asiaa, ja ehkä ensi viikolla sekin edistyy.

Muuten ”elämästä ei puutu mitään”. Vuosi sitten Lappeenrantaan muuttanut Kerisalmi asuu 2-vuotiaan tyttärensä kanssa kahden. Kun omilla vanhemmilla on kaupungissa kakkosasunto, on apukin lähellä.

– Olemme asuneet kahdestaan lähes koko hänen elämänsä ajan. En silti halua elää koko elämääni yksin, mutta en etsi mitään aktiivisesti, hän avaa parisuhdekuvioitaan.

– Katsotaan, jos tulisi joku, jonka kanssa jakaa samat mielenkiinnon kohteet. Veikkaan, ettei mun kanssa enää pärjää, jos ei ole yhtään kiinnostunut hevosista!

Kerisalmi täyttää 30 vuotta toukokuun 3. päivä.

Hän suhtautuu asiaan kuin aikakauslehden merkkipäiväpalstalla: ”En juhli”.

– Mun piti juhlia 18-vuotispäivääni, mutta sekin jäi välistä. Sen koommin en ole juhlinut. Mutta Sampo-kissani täyttää vappuna 15 vuotta. Se on paljon tärkeämpi asia. Silloin järjestän kyllä bileet!