Kuningatar Camillan poika närkästyi Harrylle – napautti tiukan vastauksen hänen äitiään parjanneelle prinssille

Tom Parker Bowles paheksuu prinssi Harryn elämäkertakirjan väitteitä äidistään.

Kuningatar Camillan poika Tom Parker Bowles on tuohtunut prinssi Harrylle, joka väitti elämäkerrassaan, että Camilla olisi ”vaarallinen” ja ”roisto”, joka on pelannut omaa peliään päästäkseen käsiksi kruunuun”, The Daily Mail kirjoittaa.

Bowles puhui suunsa puhtaaksi The News Agents -podcastissa:

– En välitä siitä, mitä muut sanovat. Äitini ei pelannut mitään pelejä. Hän meni naimisiin rakastamansa henkilön kanssa. Mitään muuta ei tapahtunut, Parker Bowles pauhasi.

Camilla poikansa Tom Parker Bowlesin ja tyttärensä Laura Lopesin kanssa.

Prinssi Harry väitti elämäkertakirjassaan, että Camilla olisi vuotanut tarkoituksella kuninkaallisen perheen asioita lehdistölle pönkittääkseen omaa asemaansa.

Harry lisäsi, että Camilla ”uhrasi” hänet parantaakseen omaa mainettaan, ja syytti samalla muita palatsin lähteitä lehdistölle puhumisesta.

Harryn mukaan hän ja William olivat myös anelleet, ettei heidän isänsä menisi naimisiin Camillan kanssa. Veljekset pelkäsivät, että Camillasta tulee ”ilkeä äitipuoli”.

Kuningas Charlesin kruunajaiset on ensimmäinen tilaisuus kuningatar Elisabetin hautajaisten jälkeen, jossa Harry tapaa Camillan. Näiden kahden tilaisuuden välillä on ehtinyt tapahtua paljon: Harryn kirjaväitteitä on reposteltu mediassa laajasti, ja prinssi on ehtinyt puhua suunsa puhtaaksi myös Netflix-sarjassa.

Asiantuntijat ovat jo kertoneet brittilehdille, että prinssi Harryn eleitä ja ilmeitä tullaan seuraamaan kruunajaisissa erittäin tarkasti, sillä jälleennäkemisestä voi tulla hyytävä

Harry osallistuu isänsä kruunajaisiin yksin. Meghan ja parin lapset jäävät Kaliforniaan. Nyt Britanniassa mietitään kuumeisesti, kuinka kuninkaallinen perhe suhtautuu prinssiin, jonka kirja on närkästyttänyt monia hovin jäseniä.

Uuden kuningattaren avustaja on kertonut The Sunday Timesille, että Camilla suhtautui Harryn kirjapaljastuksiin rauhallisesti.

– Ei ollut mitään tasajalkaa pomppimista tai hampaiden kiristelyä. Enemmänkin sellaista silmien pyörittelyä.

– Tietenkin väitteet häiritsivät häntä. Tietysti ne sattuivat. Mutta Camilla ei antanut sen vaikuttaa itseensä. Hänen filosofiansa on aina ollut, että älä tee mitään, niin asiat rauhoittuvat. Mitä vähemmän puhetta, sitä nopeammin asia on korjattu, Lady Lansdowne myöntää lehdelle.

Lady Lansdowne, oikealta nimeltään Fiona Shelburne, työskentelee sisustussuunnittelijana ja on toiminut vuodesta 2022 yhtenä Camillan kuudesta avustajasta. Hän on myös Camillan tyttären Laura Lopesin kummi.

HARRYN kommentit saattoivat olla yllätys Camillalle, sillä The Timesin mukaan vuonna 2018 kuninkaalliselämäkerturi Angela Levin kirjasi Harryn puhuneen äitipuolestaan varsin kauniisti.

– Hän ei ole ilkeä äitipuoli. Katsokaa asemaa, josta hän tulee. Älkää olko pahoillanne minun ja Williamin takia, olkaa pahoillanne hänen takiaan.

– William ja minä rakastamme häntä. Hän on upea nainen ja tekee isämme hyvin, hyvin onnelliseksi, mikä on kaikista tärkeintä, Harry sanoi tuolloin.