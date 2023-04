Anu Patrakka jätti työnsä ja muutti Portugaliin – Lissabonin lentokentällä elämään asteli uskomaton yllätys

Anu Patrakka, 56, työskenteli vuosia johdon assistenttina, taantuvan firman alituisten yritysjärjestelyjen pyörteessä. Lopulta hän irtisanoi itsensä ja muutti Portugaliin tavoitteenaan kirjailijan ura.

Herätyskello soi rivitalon makuuhuoneessa, Järvenpäässä kello 6.10. Anu Patrakka torkkuu vuoteessa vielä kymmenen minuuttia ja nousee sitten.

Suihkuun, nopea aamupala, pukeutuminen, eväsleivän teko, maalit naamaan, lähijunalle. Työpaikalle Helsinkiin johdon assistentti saapuu puoli yhdeksältä.

Seuraa pitkä päivä päätteen äärellä – puheluita, sähköposteja ja kokouksia. Hän syö lounaaksi tuomansa eväät työpöydän ääressä jatkaen samalla tehtäviään, jotta toimistolla ei menisi liian myöhään.

– Yhteen asiaan sai keskittyä korkeintaan viisi minuuttia. Se oli hirveän repivää, sillisalaattia, Patrakka huokaa.

– Firma muuttui siinä välillä. Siinä tapahtui kaikenlaisia järjestelyitä – fuusioitumista, yhtiöittämistä ja kaikkea muuta mahdollista.

Se oli kuluttavaa, eikä tuntunut enää mielekkäältä.

– Töiden jälkeen ei oikein enää jaksanut lähteä kavereiden kanssa ulos.

Portugali on vienyt kirjailijan sydämen täysin.

Ystävät olivat Helsingissä ja Porvoossa. Järvenpäästä Anu ei tuntenut juuri ketään. Takana oli pitkiä parisuhteita, mutta viime vuodet hän oli elänyt sinkkuna. Mieleen oli kenties tarttunut vähän samaa irrallisuuden tunnetta, jota luovutetusta Karjalasta kotoisin olevat vanhemmat olivat tunteneet koko ikänsä.

Kotiin pitkän työpäivän jälkeen sihteeri saapui usein vasta iltaseitsemältä.

– Ehdin laittaa ruokaa, vähän hengähtää ja mennä nukkumaan. Elämä oli yhtä edestakaisin kulkemista ja menemistä kotiin, jossa kukaan ei minua odottanut, Anu kuvailee.

Lähijunassa istuessaan hän mietti usein, että elämässä on pakko olla jotain muutakin.

Sitten tapahtui käänne. Hänen rakas isänsä kuoli 73-vuotiaana sydänsairauteen. Äiti eli vielä silloin, mutta ei tarvinnut tytärtä huolehtimaan itsestään. Hän kannusti tätä seuraamaan kutsumustaan.

– Koin, ettei minulla ollut enää syytä olla Suomessa.

Patrakka oli paiskinut töitä vähän yli parikymppisestä. Vuosien mittaan tunnolliselle ammattilaiselle oli satanut palkankorotuksia ja bonuksia. Rahaa oli jäänyt vähän säästöönkin.

Keväällä 2012 hän päätti toteuttaa pitkäaikaisen unelmansa.

– Kerroin pomolle avoimesti, että haluan muuttaa Portugaliin, keskittyä kirjoittamiseen ja tavoitella kirjailijan uraa. Konsernin toimitusjohtaja oli vaihtumassa, ja lupauduin vielä auttamaan uuden sisään, Anu muistelee.

Sinä kesänä hän lensi Portugaliin ja vuokrasi itselleen meren läheisyydestä olohuoneen, avokeittiön ja kahden makuuhuoneen asunnon.

Syksyllä Patrakka lähti viimeisen kerran työpaikaltaan, vuokrasi ja myöhemmin myi pois Järvenpään-kotinsa ja muutti pysyvästi Portugaliin.

Anu Patrakka löysi lopulta jopa avomiehensä Lissabonin lentokentältä.

Kiinnostus Lounais-Euroopan maahan oli alkanut paljon aikaisemmin vuoden vuorotteluvapaalla.

– Erityisesti minua viehätti maan rosoinen kauneus – se, että kaikki ei ole täydellistä niin ihmisissä, yhteiskunnassa kuin maisemassakaan, Patrakka analysoi.

Hän matkusti ympäri maata paikkoihin, joihin pääsi junalla, kiersi valokuvaamassa ja kokemassa. Kirjailija sanoo yhä purkavansa silloin näkemiään asioita teksteihinsä.

Hän palasi vapaaltaan englanniksi kynäilemänsä romanttinen käsikirjoitus kainalossa, mutta se ei mennyt minnekään. Kirjailija sanoo näkevänsä nyt tarinan puutteet.

Hän oli kuitenkin ensi kertaa kirjoittanut jotain alusta loppuun. Sen jälkeen kirjoitusrintamalla ei tapahtunutkaan mitään pitkään aikaan, mutta siemen oli jäänyt itämään.

Suomessa kokemastaan kiivaasta työrytmistä irtautunut Patrakka oli asettunut hiljaiseen Vila do Conden pikkukaupunkiin.

– Vapauden tunne oli uskomaton. Jäi pois se jatkuva edestakainen sahaaminen kodin ja työpaikan väliltä, Patrakka kuvailee.

Virallisiin

Patrakka ryhtyi uudelleen kirjoittamaan, ja tällä kertaa onnisti. Esikoisromaani Huomenna sinä kuolet julkaistiin vuonna 2017. Siitä saakka Patrakalta on ilmestynyt kirja vuodessa, kaksi parhaassa.

Myös hänen yksityiselämäänsä kuuluu hyvää. Elämänkumppani löytyi Lissabonin lentokentältä.

Patrakka oli lähdössä matkalle, kun hän kohtasi sattumalta kentällä portugalilaismiehen nimeltä Carlos.

– Kun tulin reissulta takaisin, hän oli kentällä vastassa, Anu paljastaa.

Aikansa seurusteltuaan pari muutti yhteen Carlosin sukutilalle Pohjois-Portugaliin. Carlos, 58, on karjankasvattaja.

Nyt pari on tuntenut kymmenen vuotta. Patrakalla ei ole omia lapsia, mutta miehellä on aikuinen poika.

He asuvat perinteisessä sata vuotta vanhassa maatalossa, jossa on puoli metriä paksut kiviseinät.

Lämmityksen lähteenä on olohuoneen takka, mutta se ei riitä; sisällä on talvella kylmä. Anu pistää silloin vaatetta päälle – kolme paria sukkia ja sormikkaat. Ilmankuivatin hänellä sentään on kirjoittajan kammiossaan. Ilman sitä hän ei voisi Portugalin kosteassa ilmastossa asua.

Taloon kuuluu suljettu piha, jossa parin kaksi koiraa voivat liikkua vapaasti. Kissakin on löytänyt omat reittinsä. Hedelmätarhassa kasvaa appelsiinipuita. Niistä riittää hedelmiä omaksi tarpeeksi liki vuoden ympäri.

Anu Patrakka Praia da Rochan rannalla Portimãossa, Portugalissa

Patrakan työhuone on yläkerrassa, josta avautuu vehreä näköala luontoon.

Hän kirjoittaa iltapäivisin kuutena päivänä viikossa. Ensin syntyy kirjan juonirunko nopeassa tahdissa kahdessa kuukaudessa. Sitten Patrakka täyttää sen yksityiskohdilla. Hän aloittaa uuden käsikirjoituksen aina loppukesällä.

Patrakka opiskeli portugalin kieltä Helsingin aikuisopistossa ja oppi nopeasti lukemaan ja ymmärtämään sitä. Hän ja Carlos puhuvat portugalia keskenään.

Avomiestään Patrakka kehuu huomioivaksi.

– Jos vihjaisen jotain, hän ei välttämättä siinä tilanteessa vastaa mitään, mutta myöhemmin huomaa, että hän on kuunnellut.

– Viimeisin esimerkki on aamiaispaikkani. Olin pitkään haaveillut, että pihan perällä saisi olla pieni pöytä ja kaksi tuolia. Että voin ottaa siellä aamiaisen hyvällä säällä. Ne kalusteet sitten ilmaantuivat sinne, ja nyt minulla on aamiaispaikka, hän mainitsee.

Vastikään Patrakalta ilmestyi seitsemäs rikosromaani – ensimmäinen kustannusosakeyhtiö Otavalle. Sen myötä kirjailija lanseeraa uuden dekkarisarjan, jossa rikoksia ratkoo portugalilainen etsivä Nelson Monteiro. Avausosassa Arvoton rannalta muovipussista löytyy ihmisen pää.

– Sain idean kirjaan tosielämän tapahtumasta, kun rannalta tosiaankin löytyi muovipussiin laitettu ihmispää. Mietin aihetta parin vuoden ajan. En tiennyt miten käsittelisin sitä, Patrakka taustoittaa.

Pandemian aikana Portugalissa uutisoitiin siirtotyöläisten huonoista oloista. He saivat paljon tartuntoja koska asuivat niin tiiviisti.

– Rannalta löydetty pää oli ollut ulkomaalaisen. Nämä kaksi asiaa loksahtivat yhteen. Siitä sitten lähdin rakentamaan sitä tarinaa.

Romaanin keskeinen teema on maahanmuutto, siirtotyöläisten unelmat ja todellisuus. Kirjassa verrataan bangladeshilaisen maataloustyöntekijä Aranin ja suomalaisen asiakaspalvelutyöntekijän Emilian erilaista kohtelua, oloja ja palkkausta.

Anu Patrakka Syntynyt: 1966 Helsingissä, kasvanut Porvoossa Koulutus: Yo-merkonomi Ammatti: Entinen johdon assistentti, nykyinen päätoiminen kirjailija Siviilisääty: Avoliitossa, ei omia lapsia, kaksi koiraa ja kissa Harrastukset: Ruuanlaitto, lankojen värjääminen, vaatteiden teko, valokuvaus

Kirjailija on haastattelua ennen matkustanut koko päivän junalla maan pohjoisosasta etelän Algarveen kertomaan kirjoistaan portugalinsuomalaisille. Moni näistä eläkeläisistä on ahminut kaikki Patrakan kirjat.

Keskustelu soljuu pahuuden olemuksesta siihen, kuka on arvokas ja kuka arvoton. Yksi sanoo, ettei voisi ostaa Arvoton-nimistä kirjaa lahjaksi, koska saaja voisi loukkaantua. Mutta valtaosa juttelee Patrakalle kuin omalle tyttärelleen. Kirjailija signeeraa lopuksi romaaneja ostajille.

Anu Patrakka singeeraa kirjojaan Algarven suomalaisille.

Patrakka elättää itsensä kirjailijana, vaikka sillä työllä ei pääse rikastumaan. Perinteisen kirjamyynnin lisäksi pankkitiliä kartuttavat e- ja äänikirjojen myynti, apurahat, sekä kirjastojen lainauskorvaukset.

– Kun on useita kirjoja, ja niitä luetaan koko ajan – myös ensimmäisiä kirjoja, niin rojalteista saa kerran vuodessa ihan mukavan summan.

– En eläisi tällä kuitenkaan Suomessa, siellä on niin paljon kalliimpaa. Eivät ne suuret tulot, vaan pienet menot, Anu nyökkää tietävästi.

Patrakka kokee, että on saanut toteutettua unelmansa kirjailijan urasta.

– Jos haluaa toteuttaa unelmansa, pitää ihan ensimmäiseksi lakata haaveilemasta ja ajatella unelmaansa tavoitteena, hän neuvoo.