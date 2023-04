Suomalainen juhannus muuttuu järkyttäväksi taisteluksi – Aku Louhimies ohjaa uuden hyytävän suursatsauksen

MTV:n ja C Moren seuraava suursarja Konflikti on nykyaikaan sijoittuva toimintasarja Suomeen kohdistuvasta hyökkäyksestä.

MTV:n ja C Moren uusi toimintasarja Konflikti on tarina pienestä suomalaisesta rannikkokaupungista, jossa valmistaudutaan juhlimaan juhannusta. Tuntemattomat erikoisjoukot ottavat yllättäen alueen haltuunsa. Kaappaajien tavoite ja alkuperä on tuntematon. Valtaajat esittävät vaatimuksia Suomelle. Koko yhteiskunta joutuu pohtimaan kysymyksiä: Miten meidän tulisi toimia? Minkälaisiin uhrauksiin olemme valmiit?

Sarjan ohjauksesta vastaa Aku Louhimies, joka on myös käsikirjoittanut sarjan yhdessä Andrei Alénin, kirjailija Helena Immosen ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalan kanssa.

Sarjan nimekkäässä näyttelijäkaartissa nähdään muun muassa Peter Franzén, Sara Soulié ja Pirkka-Pekka Petelius. Muista kotimaisista ja kansainvälisistä näyttelijöistä tiedotetaan myöhemmin.

Puolustusvoimat on mukana tuotannossa varmistamassa, että sarjassa sotilaallinen toiminta on realistista ja Puolustusvoimien koulutuksen mukaista.

– Nyt tehdään Suomen suurinta sarjaa loistavien tekijöiden kanssa. Tällaista aihetta ei ole nähty aikaisemmin. Ei täällä eikä muuallakaan, kuvausten alkamista odottava tuottaja Andrei Alén kommentoi tiedotteessa.

Sarjan pääkuvausjakso alkaa 22. toukokuuta ja kuvaukset jatkuvat ainakin syyskuun loppuun saakka. Sarja kuvataan kokonaisuudessaan Suomessa maalla, merellä ja ilmassa. Kuvausalueina ovat muun muassa Helsinki, Kymen lääni ja Hankoniemi. Sarjan tarkka julkaisuajankohta ilmoitetaan myöhemmin.