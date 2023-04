Somevaikuttaja Sita Salmisen näkemyksen mukaan Erna Huskon kohuvalmennus on omiaan aiheuttamaan jopa syömishäiriön.

SOSIAALISESSA mediassa supersuositun fitnessvaikuttajan Erna Huskon kauppaama treeniohjelma on aiheuttanut kohua, eikä sen saama ryöpytys ole vielä ohitse.

Huskon Pakarahaaste-nimeä kantavassa ”haastevalmennuksessa” tavoitteena on tehdä ”timanttista muutosta kroppaan vain neljässä viikossa”. Mainospuheiden mukaan tämä saavutetaan ”tehokkaan treenin ja painoluokittain laaditun ruokavalion avulla”. Valmennus kustantaa 69 euroa.

Huskon viimeisimmän valmennusta mainostavan päivityksen kommenttikentässä tuntemuksiaan purkamaan lähti somevaikuttaja Sita Salminen, joka kirjoitti kolmen pitkän kommentin sarjan. Salminen kritisoi kovin sanoin sekä Huskon valmennusta että tämän tapaa mainostaa sitä.

Salmisen näkemys on, että Huskon ohjelma on omiaan aiheuttamaan jopa syömishäiriökierteen.

– Ihan varmasti osallistujat kokevat tekevänsä itselleen palveluksen, mutta ongelma on siinä, että sie kurssin vetäjänä et tunnu olevan tietoinen laihduttamisen riskeistä ja siitä, miten äärettömän triggeröivää ja syömishäiriölle altistavaa tää dieetti ja sen markkinointikuvasto on, Salminen lataa.

Lue lisää: Erna Huskon antamista ruokaohjeista nousi meteli – näin kommentoi asiantuntija

Salminen on julkisuudessa sekä sosiaalisen median sisällössään puhunut paljon omasta taistelustaan syömishäiriön kanssa. Hän kehuu Huskoa ”liikkumiseen ja itsensä panostamiseen” kannustamisesta, mutta sättii häntä vastuuttomaksi kuvaamastaan ”ulkonäkövetoisuudesta” ja ”laihtumisen ihannoinnista”.

– Kukaan ei oo kieltämässä terveellisiä elämäntapoja – päin vastoin, mutta laihduttaminen ja 1500 kcal ruokavalio ei kuulu niihin, Salminen kirjoittaa.

Salmisen kommentit ovat saaneet tämän jutun kirjoitushetkellä satoja tykkäyksiä sekä muutamia lisäkommentteja, jotka ovat yhtyneet somevaikuttajan näkemyksiin. Salmisen kanssa samalla kannalla on ilmoittanut olevansa esimerkiksi tosi-tv:stä tuttu Vilma Karjalainen.

Husko ei ole toistaiseksi vastannut Salmisen kritiikkiin.

Sita Salminen on somevaikuttaja ja tubettaja.

Valmennusta ympäröivä kohu alkujaan käynnistyi viime viikolla, kun Husko jakoi Instagram-tilillään videoita ja kuvia ohjelmaan kuuluvasta ruokavaliosta. Husko itse kertoi seuraavansa 50-59 kiloisille naisille suunnattua ruokavaliota.

Eniten närää esitellyistä aterioista on sosiaalisessa mediassa aiheuttanut aamupala. Se pitää sisällään 30 grammaa leipää, 150 grammaa maitorahkaa ja 100 grammaa marjoja. Vaihtoehtojakin on, sillä leivän voi esimerkiksi vaihtaa 20 grammaan puurohiutaleita ja rahkan kahteen kananmunaan ”ilman rasvaa”.

Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg kommentoi IS:lle Huskon valmennuksen ruokamäärien olevan pieniä etenkin paljon liikkuvalle ihmiselle.

– Hyvänä puolena voi sanoa etteivät ruokamäärät ole aivan selvästi liian pieniä ruokkiakseen ongelmia, jotka johtavat melko varmaan painon takaisin nousuun eli jojoiluun. Alimmillaankaan päivän kalorit eivät jää alle 1500 kalorin, mikä on selväjärkistä toimintaa, Borg analysoi.

Husko itse kommentoi pakarahaasteensa aiheuttamaa kohua IS:lle sähköpostilla. Hänen mukaansa kritiikki on kohdistunut muutamaan kuvakaappaukseen, eikä kerro totuutta haasteen kokonaisuudesta.

– Se, että jollain aterialla on hiilihydraattia vähemmän ja vastaavasti hyviä rasvoja enemmän ei tee ruokamääristä liian pieniä, Husko sanoo.