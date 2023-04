”Erika on coolein gimma, jonka olen tavannut vuosikymmeneen” – Jyrki 69 kommentoi erohuhuja vihjailevasti

Osallistuminen Vain elämää -ohjelmaan mullisti Jyrki Linnankiven elämän. Ohjelmassa alkaneessa suhteestaan Erika Vikmanin kanssa hän puhuu vihjailevasti eikä myönnä sen päättyneen lopullisesti.

Kun Jyrki Linnankivi, 54, eli Jyrki 69 osallistui viime vuonna Vain elämää -tv-ohjelmaan, se mullisti hänen elämänsä kahdella tavalla.

Rocklaulaja lähti Satulinnaan muiden artistien kanssa nostaakseen bändinsä 69 Eyesin arvon takaisin siihen asemaan, jossa se oli Suomessa joskus vuosia sitten ollut: uudet biisit soivat radiossa ja tarjolla on esiintymisiä isoilla festarilavoilla. Nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi Jyrkillä ja bändillä riittää taas kansainvälistäkin kysyntää – siitä, miten amerikkalaisnuoriso on löytänyt suomalaisen veteraanibändin lisää muutaman rivin kuluttua.

Mutta ensin vielä siihen toiseen Vain elämää -tuliaiseen, otsikkoihin nousseeseen romanssiin laulaja Erika Vikmanin kanssa.

– Minulle sanottiin etukäteen, että ohjelma on ”heittäytymistä”. Olen niin kontrollifriikki, että en ymmärtänyt tuollaista termiä. Tarkoittaako se sitä, että teen jossain välitehtävässä kuperkeikkoja enkä ole yhtä cool nahkarotsi-Jyrki kuin tavallisesti? hän muistelee IS:lle.

– Kyllä se sitten siellä paikan päällä selvisi. Se, mitä siellä tapahtui, muutti minun kuvioissani kaiken – ja bändin elämässä myös. Se oli täydellinen uudelleensyntymä.

Erika Vikman ja Jyrki 69 lähentyivät Vain elämää -sarjan kuvauksissa.

Laulaja taustoittaa: hän lähti ohjelmaan mukaan, kun maailma oli avautumassa parin vuoden koronakurimuksesta. Sosiaaliseen keikkailuelämään tottunut muusikko oli kohdannut vähemmän ihmisiä kuin aikoihin. Lisäksi hän on aiemmin kertonut, että oli viimeistään pandemian aikana tottunut ajatukseen siitä, että on yksinäinen kulkija, ei parisuhteessa elävä ihminen.

– En ollut tottunut illanviettoihin ja yhtäkkiä illanviettoja oli joka ilta. Ja vastapäätä istui tuollainen Suomen Marilyn Monroe. Kyllähän siinä tiettyjä asioita tapahtui, hän sanoo vakuuttaessaan, että tunteet Vikmania kohtaan ovat olleet aitoja eikä kyseessä ollut vain huomion herättäminen tai julkisuuden hankkiminen suhdeuutisella.

– Jos sitä ohjelmaa katsoo, näkee, että meikäläinen on aika pyörällä päästään. Erika on coolein gimma, jonka olen tavannut vuosikymmeneen.

Suhteen on uutisoitu päättyneen, mutta Jyrki vahvistaa asian vain osittain. Vaikka hän puhuu yhtyeensä musiikkikuvioista selkeästi ja täsmällisesti, ihmissuhdettaan hän kommentoi monitulkintaisesti.

– Meidän uudella levyllä on kappale This Murder Takes Two, jossa laulan Kat Von D:n kanssa siitä, miten rakkaus kuolee ja kaksi ihmistä päättää haudata sen. Rakkaus haudataan 69 Eyesin uudella levyllä, ja Jyrki ratsastaa auringonlaskuun kohti Hollywoodia. Vain elämään 13. kausi ja sen mukanaan tuomat lehtiotsikot ovat vaihtuneet 69 Eyesin 13. albumiin.

Miksi et puhu tästä asiasta yhtä suoraan kuin musiikista?

– Rokkarina olen tottunut siihen, että ympärillä pyörii kauniita naisia. Ei minulla ole mitään menetettävää ihmissuhdeuutisissa, mutta naisia niissä riepotellaan eri tavalla, eikä se ole cool. Parempi vaieta ja kunnioittaa toista.

Rakkaus on siis haudattu?

– Ainakin julkisuudessa.

Mitä tuo tarkoittaa?

– Kevät ja pörriäiset.

– Rakkaus haudataan 69 Eyesin uudella levyllä, ja Jyrki ratsastaa auringonlaskuun kohti Hollywoodia, Jyrki69 maalailee.

Selkeämmin Jyrki 69 kertoo kuitenkin bändinsä tarinaa.

Jo 1989 perustettu yhtye on tehnyt pitkän ja monivaiheisen uran. Huippusuosio ajoittui noin 15 vuoden takaisiin aikoihin, jolloin suomalaiset bändit menestyivät kansainvälisesti leveällä rintamalla. 69 Eyesillä riitti keikkoja Suomessa ja maailmalla. Suosiota nosti myös Music TV:n Jackass-sarja, jossa ammattiskeittari Bam Margera ja hänen räväkkä kaveripiirinsä tekivät hurjia temppuja ja käytännön piloja toisilleen ja intoilivat hyvästä, usein suomalaisesta rockmusiikista.

Bam Margera (kesk.) ohjaamassa 69 Eyesin Lost Boys -musiikkivideota vuonna 2005.

The 69 Eyes oli yksi Bamin ja kumppanien suosikeista, ja noina vuosina yhtye myös saavutti jalansijaa Amerikan-markkinoilla.

– Niiltä ajoilta tunnen myös Kat Von D:n, Jyrki kertoo.

Kaliforniassa asuva Kat Von D on meksikolaistaustainen tatuointitaiteilija sekä tv- ja some-julkkis, jolla on Instagramissa yhdeksän miljoonaa seuraajaa. Hän tekee myös musiikkia, ja kun Jyrki pyysi häntä laulamaan duettona kantriballadin This Murder Takes Two, hän suostui saman tien.

– Jyrki osaa ripotella goottiromantiikkaa kaikkeen, mitä tekee, vaikka sitten kantribiisiin, Kat Von D kommentoi tiedotteessa, jossa kertoo olevansa pitkän linjan 69 Eyes -fani.

Jyrki69 ja Kat Von D This Murder Takes Two -videon kuvauksissa Mojaven aavikolla Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa keikkailusta 69 Eyes piti taannoin kymmenen vuoden tauon. Juuri ennen koronapandemiaa bändi kuitenkin teki kaksi kiertuetta uudella mantereella.

Yllättäen kyse ei ole vanhalla maineella ratsastamisesta. Jyrkin mukaan yleisö ei koostu pelkästään samaa tahtia yhtyeen kanssa ikääntyneestä yleisöstä eikä 69 Eyes keikkaile Yhdysvalloissa vain nostalgianälkää tyydyttävänä kulttibändinä.

– Olemme ihan trendibändi, Jyrki ilmoittaa.

69 Eyes nousi supersuosioon 2000-luvun alkuvuosina. Kuva Down By The Laituri -festarilta Turusta kesäkuulta 2001.

Syy löytyy TikTokista. Sosiaalisen median palvelu on viime vuosina tehnyt hittejä monista takavuosien kappaleista. Nyt niin on käynyt muun muassa 69 Eyesin Gothic Girlille, vuonna 2000 julkaistulle biisille.

– Siellä on videoita, jossa meidän biisi soi ja jollain tytöllä on tavalliset vaatteet – ja äkkiä hänellä onkin täysi goottivarustus päällä!

Parin viikon kuluttua 69 Eyes lähtee taas Yhdysvaltain-kiertueelle ja esiintyy muun muassa Las Vegasissa Sick New World -festivaaleilla.

Tosin Jyrkin mukaan jopa bändin kansainväliseen suosioon heijastuu hänen osallistumisensa Vain elämää -ohjelmaan:

– Näin netissä videon, jossa brasilialaisissa goottibileissä bailataan ison videonäytön edessä: me soitetaan siellä Gotta Rock, ja bailataan yhdessä Tommi Läntisen, Mikko Alatalon ja Erikan kanssa!

The 69 Eyesin uusi albumi Death of Darkness julkaistaan perjantaina 21.4.2023. Vain elämää -ohjelmaa esittävä Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma -konserniin.

