Linda Manuella ja William: kihlat!

Pariskunta kertoo asiasta Instagramissa.

Räppäri William ja somevaikuttaja Linda Manuella ovat menneet kihloihin.

Tuore kihlapari kertoo asiasta Instagramissa.

– Okei, olen valmis olemaan söpö vaimo, Linda Manuella kirjoittaa englanniksi sormushymiön kera.

Romanttisessa yhteiskuvassa pariskunta halaa toisiaan. William suutelee Linda Manuellaa otsalle. Linda Manuellan nimettömässä kimmeltää sormus.

Pariskunta julkisti suhteensa helmikuussa, jolloin he julkaisivat lomakuvia Kaakkois-Aasiasta. Tuolloin William julkaisi Instagram-tilillään intiimin kuvan, jossa he suutelevat uima-altaalla. Kaksikko on jättänyt uima-asunsa altaan reunalle.

Lue lisää: Räppäri William intiimissä kuvassa fitnessrakkaansa Linda Manuellan kanssa – suutelevat uima-altaassa ilman vaatteita

Linda Manuella tunnetaan fitnesstähtenä ja somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 40 000 seuraajaa. Hän on kilpaillut bikini fitness -lajissa sekä toiminut valmentajana muun muassa Fitnessmalli-kilpailussa. Hänet nähdään parhaillaan esitettävässä Good Luck Guys -realityssa.

Raumalta kotoisin oleva räppäri William puolestaan tunnetaan parhaiten Penelope-hitistään, josta tuli vuoden 2020 kuunnelluin biisi Suomessa.

William erosi fitnesstähti Sonja Aiellosta huhtikuussa 2022. Aiello vahvisti tuolloin eron IS:lle ja kertoi parin muuttaneen erilleen.