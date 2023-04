Outi Pakkanen sairastui vakavasti – mystisille oireille löytyi selitys

– Hyvä uutinen on, että tauti on parannettavissa, mutta siihen menee vähintään puolitoista vuotta, kirjailija Outi Pakkanen kertoo.

Anna Laine -dekkareista tunnettu kirjailija Outi Pakkanen kertoo avoimella Facebook-sivuillaan ajatelleensa Jorma Uotisen sanoin, että kaikkien ei tarvitse tietää kaikista kaikkea. Nyt hänestä kuitenkin tuntuu, että joistakin asioista on pakko puhua.

– Pitkällisen sairastamisen ja uupumuksen ja lopulta lähes liikunta­kyvyttömyyden jälkeen olen saanut diagnoosin: polymyalgia, Outi Pakkanen kirjoittaa torstaina 20. huhtikuuta Facebook-sivuillaan.

– Hyvä uutinen on, että tauti on parannettavissa, mutta siihen menee vähintään puolitoista vuotta, paljon kärsivällisyyttä, nousuja ja laskuja, yllätyksiä ja erilaisia vaiheita. Omasta voinnista ja toimintakyvystä ei voi etukäteen mitään tietää, Pakkanen kirjoittaa.

Outi Pakkanen halusi kertoa sairaudestaan, koska sen takia seuraavan kirjan ilmestyminen siirtyy.

Terveyskirjaston nettisivujen mukaan polymyalgia rheumatica on tulehduksellisiin reumatauteihin kuuluva sairaus, jonka hallitseva oire on olkapäiden ja lonkkien seudun suurten lihasten kipu ja jäykkyys. Sairauden tavallisin alkamisikä on noin 70 vuotta.

Outi Pakkanen, 77, kertoo nyt Ilta-Sanomille tulevansa julkisuuteen sairautensa kanssa harkinnan jälkeen.

– Sairaus näkyy lääkityksenä käytettävän kortisonin takia naamasta. En jaksa selittää siitä kaikille. Halusin kertoa itse, sillä lukijat odottavat seuraava kirjaa syksyksi. On pakko kertoa, ettei sitä vielä tule.

Pakkanen kertoo, että sairastumisen takia Kylmä talo -niminen seuraava kirja on ollut jo pitkään jäissä. Sen ilmestyminen siirtyy.

Tämän vuoden piti olla kirjailijan 50-vuotisjuhlavuosi.

– Tämä on hyvä tauti, jos pitää valita kaikista sairauksista. En tiedä, milloin alkaa lääkitys purra, Outi Pakkanen kertoo.

30 Anna-Laine -dekkaria kirjoittanut Pakkanen ryhtyi kokopäiväiseksi kirjailijaksi 2006. Hän ehti kirjailijanuran ohessa olla pitkään töissä mainostoimistossa ja kirjakerhossa. Ensimmäinen kirja ilmestyi vuonna 1973.

Tunnetuin Pakkasen henkilöistä on tumma, pitkä, numeron 43 kenkiä käyttävä graafikko Anna Laine, joka päätyi ratkomaan rikoksia, vaikka vähän vahingossakin.

Pakkanen on kertonut, että Laineen olemus on peräisin eräältä hänen 1970-luvun kirjakerhoaikojensa kollegalta.

– Kysyin häneltä, että saanko lainata ulkonäköäsi roolihenkilölle ja hän suostui. Sittemmin Anna Laine alkoi tunkea itseään kirjojeni sivuille, Outi Pakkanen kertoi Helsingin Sanomissa 2006.

Kirjailijaa itseään ja Anna Lainetta yhdistää oikeastaan vain intohimoinen kokkaaminen. Anna Laineen reseptit ovat kaikki Pakkasen omasta keittiöstä. Poliisit ovat murhien ja muiden rikosten ratkomisessa sivuosassa, sillä poliisin työ ei kiinnosta Pakkasta kirjoittajana, vaikka hän lukeekin poliisidekkareita mielellään.

– Jännitteen luominen on kirjassa kaikkein tärkeintä, eikä sivupoluille saa jäädä liian pitkäksi ajaksi, hän sanoi Helsingin Sanomille 2006.