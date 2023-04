Anne Kukkohovi välttelee treffejä suomalaisten miesten kanssa – kertoo nyt podcastissa, miksi

Anne Kukkohovin uutuuspodcastissa Annen pakomatka sukelletaan hänen ajatuksiinsa treffailusta ja elämästä.

Somevaikuttaja ja yrittäjä Anne Kukkohovi, 52, kertoo rakkauselämästään uudessa podcastissaan Annen pakomatka.

Kukkohovi on ollut usein vaitonainen suhteistaan ja yksityiselämästään. Hän on myös viihtynyt hyvin ulkomailla. Nyt hän kertoo podcastissaan, että tälle on syynsä: hän kokee, että julkisuus rajoittaa jonkin verran tapailua omassa kotimaassa.

– Se on yksi syy, miksi välttelen miesten tapailua Suomessa. Tai suomalaisten miesten tapailua, Kukkohovi kertoo podcastissa.

– Tietenkin siinä on se ennakkoasetelma, että kuka minä olen. Kun tapaat jonkun jossain muussa maassa, se on täysin sun persoonaan liittyvä kuvio. Joku viehättyy sinusta tai sinun tavasta puhua tai olla, ilman julkisuuden luomaa kuvaa, Kukkohovi perustelee.

Kaukosuhteissa on kuitenkin omat haasteensa, jotka ovat tulleet Kukkohoville valitettavan tutuiksi.

– Olen yrittänyt viritellä kaukosuhdetta muutaman kerran, mutta se ei toimi, ei ainakaan minun tapauksessani. Koen, että se aiheuttaa liikaa mustasukkaisuutta erityisesti vastapuolessa, vaikka en anna siihen suoranaisesta aihetta, Kukkohovi kuvailee podcastissaan.

Hän kuitenkin myöntää, että on tapaillut miehiä Suomessakin.

– Ihmiset ovat jopa lentäneet Suomeen tapaamaan minua, hän paljastaa.

Anne Kukkohovi saapui Portugalista Venla-gaalaan tammikuussa 2023.

Kukkohovi vihjasi IS:lle Venla-gaalassa tammikuussa, että hänellä saattaa olla sutinaa. Kukkohovi oli tuolloin palannut Suomeen, ja hän vihjasi, että rinnalle on mahdollisesti löytynyt uusi kumppani.

– Jotain pientä on... En saa sanottua mitään, Kukkohovi vaikeroi.

– Olen ihastunut, hän kuitenkin myönsi.

Joulukuussa Kukkohovi lähti Portugaliin, josta hän palasi tammikuussa Suomeen. Kukkohovi kertoi Instagramissaan, että vaikka Portugali on ihana maa, oli hän iloinen palattuaan kotiin.

– Portugalissa kaikki puhuu kovalla äänellä, liikenne kaoottista ja ympärillä kuhisee elämä. On ollut ihana päästä seuraamaan tätä ulkopuolisena ja vähän osallisenakin. Tämä ”rosoisuus” on romanttista ja samalla vähän rasittavaa, hän kirjoitti Instagramissa tuolloin.

