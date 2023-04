Lihavuusleikkaus mullisti Ylen uutisjuontaja ja tuottaja Petteri Löppösen elämän. Nyt hän kertoo prosessista ja hurjasta painonpudotuksesta, jossa sinnikkyys mitattiin.

Pyristely, joka päättyi aina umpikujaan. Sellaiselta tuntui Ylen tuottaja-juontaja Petteri Löppösestä, 54, joka oli parikymppisestä asti kamppailut ylipainon kanssa.

Hän laihdutti kerta toisensa jälkeen, mutta paino nousi takaisin, eikä jojoilulle tullut loppua. Yritykset tuntuivat kerta kerralta raskaammilta.

Vuosi sitten uutisankkurina tunnettu Löppönen havahtui, että taistelulle on saatava päätös. Ikä ja paino olivat tuoneet erilaisia terveysongelmia. Kun kaikki keinot oli käytetty, päätti hän hakeutua lihavuusleikkaukseen.

– En nähnyt lihavana elämisessä mitään sen huonompaa, mutta keho alkoi sanelemaan stopin. Oli erilaisia pieniä terveysvaivoja, kuten polviongelmia.

– Kuuluin siihen suureen painojojoilijoiden ryhmään. Olen vuosikymmeniä tapellut painoni kanssa. Se vaati tahdonvoimaa aina yrittää saada painoa alas onnistumatta siinä. Se oli loputonta suota, uutisjuontaja kuvailee.

Löppösen mukaan ajatus lihavuusleikkauksesta oli välähdellyt mielessä vuosien varrella. Päätöksen hän teki kuitenkin vasta silloin, kun hän alkoi kuulemaan tutuiltaan positiivisia kokemuksia operaatiosta.

Ensin hän selvitti täyttävänsä kriteerit julkisen puolen lihavuusleikkaukseen. Lihavuusleikkauksia tehdään potilaille, joiden painoindeksi on vähintään 40 tai 35, jos potilaalla on jokin laihduttamista edellyttävä sairaus. Lisäksi on oltava alle 65-vuotias.

Vuosi sitten hän hakeutui työterveyslääkärin vastaanotolle, josta matka alkoi.

Kuvassa Petteri Löppönen marras-joulukuun vaihteessa.

Mistään oikotiestä ei ole kyse, Löppönen alleviivaa. Lihavuusleikkaus kattaa pitkän prosessin, joka vaatii sinnikkyyttä. Ennen leikkausta potilaan on pitänyt tehdä elämäntapamuutos ja pudottaa noin 5 prosenttia painostaan.

– Minun piti aluksi lähteä painonhallintapolulle, joka ei vielä ollut tae leikkaukseen pääsystä. Olin valmis kokeilemaan lääkkeitäkin, mutta ne olisivat maksaneet minulle kuukaudessa yli 100 euroa, koska en ole oikeutettu Kela-korvaukseen, hän ruotii.

Lääkäri suositteli lääkkeiden sijaan lihavuusleikkausta pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi. Löppönen ryhtyi hurjaan painonpudotukseen ja karisti seitsemässä kuukaudessa 20 kiloa. Hän laihdutti 118 kilosta 98 kiloon. Laihdutukseen kuului muun muassa ENE-dieetti, jossa syödään ateriakorvikkeita.

– Päästäkseen leikkaukseen käydään läpi eri vaiheita, opiskellaan ravinto-oppia, uusia elämäntapoja ja tietysti pudotetaan painoa. Viiden prosentin painonpudotusedellytyksellä testataan, onko valmis sitoutumaan elämänmittaiseen muutokseen, hän selvittää.

Petteri Löppösen mukaan lihavuusleikkaukseen pääsy edellyttää ennen kaikkea sinnikkyyttä. Myös sen jälkeen on pidettävä kiinni uusista ruokailutottumuksista. Kuva otettu leikkauksen jälkeen maalis- ja huhtikuun vaihteessa.

Löppönen nauttimassa leikkauksen jälkeisestä elämästä Venetsiassa tiistaina 19. huhtikuuta.

Painonpudotuksen jälkeen Löppöselle avautui tie lihavuusleikkaukseen. Lopulta tammikuussa 2023 hän tapasi ammattilaisia ja kirurgi näytti vihreää valoa leikkaukselle, joka odotti vain muutaman kuukauden päässä.

Nyt leikkauksesta on kulunut kolme viikkoa. Löppöselle tehtiin mahalaukun ohitusleikkaus, jossa mahalaukku katkaistaan yläosasta läheltä ruokatorvea ja ruokatorven puoleisesta osasta rakennetaan yhteys ohutsuoleen. Ruoka ei siis kulje enää mahalaukun kautta.

– Leikkauksesta toipuminen sujui yllättävän hyvin, mutta aluksi olin hyvin väsynyt, hän muistaa.

Kolmen viikon toipumislomalla Löppönen opetteli uudet ruokailutottumukset. Nykyään hän syö 6–8 kertaa päivässä pieniä annoksia. Hektisessä uutistyössä työskentelevälle siinä on opeteltavaa.

– Kerran tuli takapakkia, ja kärsin dumping-oireista. Olin syönyt liian nopeasti ja vähän pureksimatta, mikä aiheutti oksentelua.

Tästä eteen päin tulehduskipulääkkeitä ei saa käyttää, eikä alkoholia suositella ollenkaan.

– Toki voin kuplivalla juhlissa kilistää, mutta kyllä minun juhlimiseni on jo juhlittu, eli se ei muuta elämääni, hän hymähtää.

Löppönen korostaa, ettei lihavuusleikkauksen jälkeistä elämää tulisi katsoa rajoitusten kautta. Päinvastoin, hän on jo nyt kokenut elämänsä mullistuneen.

– Ensimmäisenä huomasin, että ruoka maistuu paremmalta, kun jokaiseen suupalaan keskittyy.

Uutiskasvo toivoo, että hänen tarinansa rohkaisee samassa tilanteessa olevia hakeutumaan leikkaukseen.

– On sanottu, että lihavuusleikkaus voi pidentää elinikää jopa yli 10 vuodella. Samalla voittaa niin potilas kuin yhteiskunta, jolle on halvempaa ennaltaehkäistä sairauksia kuin hoitaa niitä, hän korostaa.

Matkaoppaanakin työskennellyt Petteri Löppönen kertoo yhä nauttivansa hyvästä ruoasta. Nykyään hän vain syö pieniä annoksia ja hitaammin. Kuva lentokentän kahvilasta tiistaina 19.4.

Tällä hetkellä 92 kiloon painon karistanut Löppönen nauttii lomapäivistä Venetsiassa ennen töihin paluuta. Hartiat tuntuvat kevyiltä – kuin arkea rajoittaneet kahleet olisivat viimein pudonneet.

– Liikunta on palannut elämääni, energisyys ja aktiivisuus ovat lisääntyneet ja unenlaatu on parantunut. Olen ollut aivan intona siivoamassa autoa, ja käveleminen koiran kanssa on aivan upeaa, kun ei enää ole kipuja polvissa, hän iloitsee.

– Elämä tuntuu jälleen elämältä. Isolla E:llä.