Kuningatar Camillan matka ”avioliiton rikkojasta” kansansuosioon ja valtaistuimelle on vienyt vuosikymmeniä. Hovin kulisseista kerrotaan, miten Camilla on onnistunut mahdottomalta kuulostavassa tehtävässä.

Moni piti kolmekymmentä vuotta sitten anteeksiantamattomana, että vaaleahiuksinen Camilla Parker Bowles oli lumonnut silloisen prinssi Charlesin niin totaalisesti, että se oli merkittävä syy prinssin ja prinsessa Dianan avioliiton tuhoutumiseen.

Tuolloin äärimmäisen harva uskoi, että jopa ”Britannian vihatuimmaksi naiseksi” kutsutusta Camillasta voisi tulla koskaan kuningatarta – saati pidettyä sellaista. Nyt Camillan tulevaisuus brittihovissa näyttää kuitenkin kirkkaammalta kuin koskaan, ja hänet kruunataan virallisesti kuningattareksi toukokuun 6. päivä kuningas Charlesin rinnalla.

Miten tämä tapahtui?

Kulissientakaista verhoa raottaa nyt ensimmäistä kertaa koskaan kuningatar Camillan läheinen ystävä ja hänen tyttärensä Laura Lopesin kummitäti Lady Lansdowne. The Timesille antamassaan ainutlaatuisessa haastattelussa Lansdowne paljastaa oman näkemyksensä siitä, miten Camilla on tasapainoillut kokemansa vihan kanssa ja kääntänyt sen lopulta voitokseen.

Lansdownen mukaan Camillan menestys perustuu puhtaasti siihen, ettei hän ole koskaan sortunut esittämään muuta kuin on.

– Se on luonnollisen kehityksen tulos, että ihmiset näkevät nyt kuka hän todella on. Hän on ollut aina oma itsensä eikä ole koskaan esittänyt mitään roolia, Lansdowne sanoo lehdelle.

Prinssi Charles ja Camilla Parker Bowles kuvattiin hyväntuulisina vuonna 1975.

Erilaisten hovin sääntöjen ja järjestelyjen suhteen Camillan uskotaan uiskennelleen aina kuin kala vedessä. Sitkeä huhu kertoi, että prinsessa Dianan puolella olleet tulistuneet kansalaiset heittelivät Camillaa marketissa sämpylöillä vuonna 1993.

Lady Lansdownen mukaan näin ei oikeasti koskaan käynyt, mutta Camilla ei ikinä ole oikaissut huhua vääräksi.

– Camilla oppi nopeasti brittihovin mantran siitä, että ”älä ikinä valita, älä ikinä selittele”, Lansdowne sanoo Timesille.

Camilla silloisen aviomiehensä Andrew Parker Bowlesin kanssa. He olivat naimisissa vuosina 1973–1995.

Nykyään Camilla on suljettujen ovien takana pysäyttämätön järjestelijä, joka hoitaa kuninkaallisia velvollisuuksia kuin vanha tekijä. Hänet tunnetaan hovin piireissä jopa ”boss ladyna”.

– Hän osaa olla aivan helvetin teräksinen, lähteet kuvailevat lehdelle.

Sen Camilla todisti äskettäin roihahtaneessa kohussa. Prinssi Harry väitti tammikuussa ilmestyneessä elämäkertateoksessaan Varamies, että Camilla on vuotanut lehdistölle perheen asioita. Huomiota herättäneessä tv-haastattelussa hän kutsui äitipuoltaan ”pahikseksi”.

Kuningatar Camillan ja prinssi Harryn välit ovat tällä hetkellä tiettävästi jäätävät. Kuningattaren vieressä prinsessa Catherine.

Camilla on hovin oppien mukaan pysytellyt asiasta täysin hiljaa. Nyt Lady Lansdowne paljastaa, että hänen mukaansa asia satutti Camillaa, mutta hän pääsi nopeasti asian yli.

– Hän ei polkenut jalkaa tai kiristellyt hampaitaan. Hän enemmänkin pyöritteli silmiään. Totta kai se vaivasi häntä, ja satutti, mutta hän ei anna asian mennä ihon alle, Lansdowne väittää Timesissa kuningattaren suhtautumisesta.

Sopeutuvuutta Camilla on tarvinnut myös Charlesin kanssa, sillä he ovat tiettävästi monessa asiassa kuin yö ja päivä. Asia nostettiin esiin Penny Junorin kirjassa The Dutchess – The Untold Story (2017).

Daily Mailin mukaan kirjassa Camillan läheinen ystävä kertoo, että siinä missä Charles ei juuri syö lounasta, tarvitsee Camilla sen pitääkseen verensokerinsa kunnossa. Camilla pelkää lentämistä, Charles taas on tottunut matkustamiseen asemansa vuoksi. Charles vajoaa vastoinkäymisissä helposti synkkyyteen, Camilla taas on perusluonteeltaan positiivisempi. Lista jatkuu pitkään.

Lähipiirin mukaan Camilla on päättäväinen nainen, eikä muuta mielipidettään helposti.

– Uskon, että Charles on välillä kokenut tämän haastavaksi. Camilla on aivan varmasti se, joka näyttää kaapin paikan suhteessa, ystävä arveli kirjassa.

Kuningatar Camillan tie valtaistuimelle on ollut poikkeuksellisen kivinen.

Vuosikymmenten saatossa Camilla on kuitenkin valjastanut käyttöönsä salaisen supervoimansa: hän on oppinut poikkeuksellisen taitavasti luovimaan niin puolisonsa kuin brittihovin koukeroissa, mutta ottamaan myös oman tilansa.

Tästä saatiin oiva esimerkki, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja ensimmäinen nainen Melanie Trump vierailivat Clarence Housessa vuonna 2019. Seurue poseerasi salamavalojen räiskeessä, ja poistuessaan kuvauksesta Camilla kääntyi vielä vilkaisemaan omaa seuruettaan ja vinkkasi silmää.

Tilanne kuvastaa lähipiiri mukaan juuri sitä, miten Camilla tietää vaistomaisesti, milloin asiat kannattaa ottaa vakavasti ja milloin puolestaan tarvitaan kevyempää otetta.

– Se tiivisti hyvin hänen suhtautumisensa asioihin: kyllä, tämä on tärkeää kansainvälistä diplomatiaa, mutta toisaalta tämä on vain kupillinen teetä, Charlesin ja Camillan entinen viestintäsihteeri Julian Payne kertoo Timesille.

Melania Trump, Donald Trump, kuningas Charles ja kuningatar Camilla tapasivat Clarence Housessa kesäkuussa 2019.

Telegraphin mukaan Camilla on myös onnistunut tyylikkäästi pitämään kiinni omista harrastuksistaan, perheestään ja mielenkiinnon kohteistaan.

– Hän ei ole kuninkaan varjossa, eikä ole yrittänyt sovittaa luonnettaan samanlaiseksi kuin Charlesilla, Telegraph arvioi.

Tulevan kuningattaren suosion kasvua siivitti huomattavalla tavalla Camillan läheiseksi muodostunut suhde kuningatar Elisabetiin. Timesin lähteiden mukaan Camilla ja kuningatar intoutuivat usein hersyviin keskusteluihin kulissien takana, kun viralliset muodollisuudet olivat ohitse. Heitä yhdisti rakkaus hevosiin, koiriin ja maaseutuun.

– Kameroiden ulkopuolella heidät näki juttelemassa virkeään sävyyn. He vaihtoivat ajatuksia tuoreimmista uutisista, vitsailivat tai juttelivat hevosista, entinen viestintäsihteeri kertoo lehdelle.

Kuningatar Elisabet ja kuningatar Camilla tulivat huhujen mukaan äärimmäisen hyvin toimeen.

Kuningattaren sanalla oli eittämättä painava vaikutus myös silloin, kun hän piti unohtumattoman puheen Charlesin ja Camillan häissä vuonna 2005.

– He ovat selvinneet monista esteistä. Olen ylpeä ja toivotan heille kaikkea hyvää. Poikani on kotona naisen kanssa, jota hän rakastaa, kuningatar ylisti hääpuheessaan Daily Mailin mukaan.

Häissä ollut vieras kertoo nyt Timesille, että kuningattaren puhe jäi elävästi mieleen ja asetti tulevaisuudelle suunnan. Jos Camilla ja Charles ovat kuningattaren mielestä hyvä pari, niin kenelläkään ei luulisi olevan enää asiaan nokan koputtamista. Myös Telegraph kuvailee, että häät olivat käännekohta, joka nosti Camillan suosion uuteen nousuun.

Viimeinen hyväksynnän kruunu asetettiin Camillan päähän 15 vuotta häiden jälkeen. Kuningatar Elisabet esitti julkisesti vuonna 2020, että Camilla ottaa virallisen tittelin käyttöönsä.

– Vilpitön toiveeni on, että kun se aika koittaa, Camilla tunnetaan kuningatarpuolisona hänen jatkaessaan uskollista palvelustaan, Elisabet lausui.

Tuore aviopari asteli kansan eteen huhtikuussa 2005.

Telegraph kuvailee, että kuningattaren merkittävä päätös ei ollut pelkästään myötämielisyyden ele, vaan konkreettinen osoitus Camillan saavutuksista Charlesin rinnalla. Saavutuksesta tekee entistä vakuuttavamman kivinen lähtökohta kansan hylkimästä “kolmannesta pyörästä”.

Brittilehden mukaan vielä vuonna 1997 teetetyssä kyselyssä 57 prosenttia vastaajista antoi negatiivista palautetta Camillasta. Kuningattaren kuoleman jälkeen teetetyt kyselyt olivat toista maata: niissä Camilla sai hyväksynnän 53 prosentilta vastaajista.

Kruunajaisissa 6. toukokuuta kruunataan paitsi kuningas Charles, myös kuningatar Camilla.

Kruunajaisissakaan Camilla ei ole tiettävästi jäänyt seinäruusun rooliin, vaan toimii taustalla päättäväisesti mutta lempeästi.

– Camilla ei saa raivokohtauksia, mutta hän sanoo, että ”ei, minä haluan, että tämä tehdään näin”. Se on äärimmäisen tärkeä päivä heille molemmille, ja hänen täytyy tietää oma osansa, Camillaa kruunajaisissa tukeva Lady Lansdowne perustelee Timesille.

Kaiken tekemisen moottorina on kuitenkin aina ollut tärkeä etu, jollaista harvalla on: Camilla ja Charles ovat tunteneet toisensa niin kauan, että he lukevat jo lähes toistensa ajatukset. Tämän myös Lady Lansdowne on huomannut.

– He ovat aivan fantastinen tiimi. Camilla seisoo aina Charlesin tukena, mutta antaa hänen paistatella parrasvaloissa. Sitä Charles tarvitsee.