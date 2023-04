Kape Aihinen hehkuttaa salaperäistä parisuhdettaan – tätä ruokaa huippukokki toivoo mysteerinaiseltaan

Julkkiskokilla on pitänyt kiirettä uuden kirjan, ravintolasuunnitelmien ja tv-tuomaroinnin kanssa.

Julkkiskokki Kari ”Kape” Aihinen esittelee tyytyväisenä tuoretta kirjaansa Kape The Chef. Yhtiökumppani Olli Kolun kanssa tehdyn kirjan kuvat ovat herkullisia – ja esittävät aitoa, kokkien itse tekemää ruokaa. Yhtään murusta ei ole asetettu pinseteillä paikalleen.

Kirjan lisäksi Aihisella on myös toinen uutinen: hän ja Kolu ovat avaamassa uutta ravintolaa Helsinkiin. He ovat yhtiökumppaneita myös Turussa sijaitsevassa Roster-ravintolassa.

– Toivon mukaan ravintola aukeaa tämän vuoden aikana. Se tulee erittäin trendikkäälle Helsingin alueelle mutta ei ihan keskustaan, Aihinen paljastaa.

Sen verran keittiömestari uskaltaa kertoa, että ravintolassa tarjoillaan saman tyyppistä ruokaa, mitä hänen tuoreessa kirjassaankin on: maukasta ja kausiajatteluun pohjautuvaa.

– Se edustaa pitkälti sitä, mitä me olemme, hän tiivistää.

Masterchef Suomessa tuomarina toimiva Aihinen pyörittää edelleen myös korona-aikana aloitettuja, huippusuosittuja Chefslive-virtuaalikokkikouluja, joihin osallistujat voivat ottaa osaa omasta keittiöstään. Hänellä on siis monta rautaa tulessa, mutta kesällä ehtii myös hetken aikaa lomailla. Ohjelmaa sanelevat jonkin verran Aihisen 11- ja 14-vuotiaat pojat, jotka ovat aktiivisia urheilijoita.

– Kesä on aika samanlainen sekametelisoppa kuin viime kesä. Siellä on pikkuisen Hankoa, vähän Hesa cuppia ja jätkien lätkäleiriä. Sitten on tietysti kotona Turussa Down by the laituri -festari. Sopivasti ystäviä, kundeja ja urheilua.

Aihinen erosi silloisesta vaimostaan vuonna 2019. Hän kertoi viime syksynä olevansa parisuhteessa, joka sai alkunsa jo pari vuotta aiemmin. Aihinen ei ole halunnut tuoda seurustelukumppaniaan julkisuuteen mutta kertoo parisuhdestatuksensa olevan ennallaan.

– Se on pysynyt samana, joten olen onnellisessa asemassa. Olemme sopineet, että se on meidän kahden juttu. Oltiin viikko Ylläksellä ja oli tosi kivaa, mutta aina joku nappaa kuvan, ja sitten ollaan Seiskan kannessa, hän hymähtää.

Aihisen mukaan he ovat hänen naisystävänsä kanssa samanlaisessa elämäntilanteessa, koska molemmat ovat eronneet ja heillä on lapsia. Siksikin yhteinen aika on arvokasta.

– Me tykätään siitä aikuisten ajasta, kun saamme olla kahdestaan. Se on parasta ja vähän kuin laittaisi puhelimen lataukseen. Olemme tosi tyytyväisiä ja onnellisia.

Aihinen neuvoo kaikkia perheitä kokkaamaan yhdessä, sillä siinä sivussa tulee keskusteltua myös kaikista muistakin asioista. Omassa parisuhteessaan Aihinen on kuitenkin vähemmän yllättäen se, joka häärii keittiössä eniten.

– Se menee ehkä 80–20, että minä kokkaan. Välillä pyydän, että hän tekee savukalasalaattia. Ruoka yhdistää, sen pitää olla iloinen asia ja se on meidän yhteistä aikaa, hän sanoo.