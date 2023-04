Kommentti: ”Beatlesin ääniaarre löytyi – miksi 60-vuotias nauha kiinnostaa ketään?”

Ratkaisevilla vuoden 1963 viikoilla tehty äänitys kiinnostaa keräilijöitä. Mutta mikä siitä tekee historiallisen?, kysyy Seppo Varjus.

Stowen poikakoulun lavalle kapusi 4. huhtikuuta 1963 nelikko, jonka muutaman kuukauden kuluttua tuntisi koko maailma: John, Paul, George ja Ringo.

The Beatlesin läpimurto oli käynnissä. ”Love Me Do” ja ”Please, Please Me” soivat jo radiossa ja ensimmäinen albumikin ehtinyt kauppoihin paria viikkoa aiemmin.

Miksi yhtye edes saatiin koulukeikalle sadalla punnalla? Juhlia järjestänyt koulun oppilas David Moores kuului Liverpoolissa vaikutusvaltaiseen sukuun, mikä vaikutti Beatlesin managerin Brian Epsteinin suopeuteen.

15-vuotias John Bloomfield autteli järjestelyissä ja toi paikalle uuden Butoba-nauhurinsa. Sen hän asetti lavan eteen. Nauha oli kuitenkin Bloomfieldin pettymykseksi huonolaatuinen. Niinpä hän pisti sen kaappiin seuraavaksi 60 vuodeksi.

Maaliskuussa 2023 BBC:n juontaja-toimittaja Samira Ahmed tuli koululle tekemään juttua historiallisesta konsertista. Hänelle kerrottiin vanha huhu ”salaa” tehdystä nauhoitteesta. BBC:n juttua varten paikalle oli kyselty silloisia oppilaita. Bloomfield tavoitettiin ainoana.

Ahmedin suu loksahti auki, kun hän puolivakavissaan kysyi nauhan tekijästä.

– Minähän se olin, Bloomfield täräytti.

22 kappaletta sisältävä nauhakin oli tallella. Siitä on ehditty soittaa pätkä Ahmedin ohjelmassa ja äänitteen restaurointia suunnitellaan. Nykytekniikalla pystytään ihmeisiin.

Tässä on hyvät ja huonot puolensa. Netti ja jäljellä olevien muutamien levykauppojen hyllyt pullistelevat yhtyeiden ja artistien live-otoksia vuosikymmenten varrelta. Joukossa voi olla löytöjä, mutta myös väsähtäneellä rutiinilla vedettyjä keikkoja. Tekijänoikeudet voivat olla epäselviä.

Kovat pojat. George Harrison, Stuart Sutcliffe, Paul McCartney ja John Lennon. Sutcliffe jäi Beatlesin Hampurin keikkojen jälkeen Saksaan, jossa hän kuoli jo vuonna 1962.

Paul McCartney ja John Lennon olivat the Beatlesin ydin.

Asiaan vihkiytymätön voi ihmetellä miksi juuri tämä nauha on niin tärkeä, että siitä on ehditty Britanniassa intoilla muutama viikko.

Jos varhaista Beatlesia livenä haluaa, niin yhtyeen vuoden 1962 lopulla Hampurissa nauhoitettu konsertti julkaistiin jo 1970-luvulla. Se oli tosin ääneltään huonolaatuinen ja oikeuksista mentiin lakitupaan. Aivan hyvälaatuisia BBC:n live-nauhoituksia mm. vuodelta 1963 on myös tarjolla.

Yksi perustelu on hiukan epäkorrekti. Stowe oli poikakoulu. Yleisö oli pääasiassa poikia, jotka huutelivat suosikkikappaleitaan soitettaviksi, mutta eivät pitäneet meteliä kappaleiden aikana.

– On hienoa kuulla yhtyettä, joka matkalla maineeseen ilman, että yleisön kirkuminen sotkee nauhoitusta, Beatles-historioitsija Mark Lewisohn selitti BBC:lle.

Muutamassa kuukaudessa kirkuvat ihailijalaumat kuuluivat äänimaisemaan kaikkialla missä Beatles soitti. Erityisesti nuoret tytöt kokivat tämän suorastaan velvollisuudekseen.

Älkää ymmärtäkö väärin. Lippunsa lunastaneella on täysi oikeus nauttia konsertista äänekkäästi tai hiljaa. Ensin mainittu tapa kuitenkin häiritsee nauhoittamista ainakin yksinkertaisella laitteella.

Siistit pojat. Puvuissa oli helpompi valloittaa teinityttöjen sydämet kuin pelottavissa nahkarotseissa.

Noustessaan suosioon Britanniassa Beatles oli jo vuosien keikkailun karaisema ryhmä.

Hetki ennen maailmanmainetta. Ryysyistä rikkauksiin.

Beatlesin tarina käynnistyi vuonna 1956, kun John Lennon perusti Quarrymen nimisen skiffle-yhtyeen, johon Paul McCartney ja George Harrison myöhemmin liittyivät.

Skiffle nimi tuli vanhoista amerikkalaisista maalaisbändeistä, jotka soittavat lähinnä bluesia osin kotitekoisin soittimin. Kun asiasta innostuttiin Britanniassa 1950-luvulla, soitettiin myös kepeitä blues- ja folk-versioita.

Britannian ensimmäinen teini-idoli oli Lonnie Donegan. Hän aloitti uransa ”tradionaalista jazzia” esittävän yhtyeen banjonsoittajana. Kun puhaltajat pitivät taukoa, Donegan esitti parin muutaman soittajan kanssa blueseja. Ne kiinnostivat nuorempaa yleisöä enemmän kuin 1920-luvun jazz.

Lonnie Donegan oli Britannian ensimmäinen nuorisotähti. Tuhannet nuoret seurasivat hänen esikuvaansa. Joukossa olivat myös tulevat beatlet.

Pian Donegania jäljittelivät tuhannet brittinuoret. Lähes kaikki 1960-luvun brittirockin tähdet aloittivat uransa skiffle-ryhmissä.

John Lennonin kiinnostus kääntyi pian uudempaan amerikkalaiseen nuorisomusiikkiin, rock´n´rolliin. Sen soittaminen vaati jo vähintään puoliammattilaisuutta, sillä soittimet ja vahvistimet maksoivat.

Lopulta the Beatles -nimen ottaneen yhtyeen onni olivat keikat Hampurissa. Siellä brittipojat kävivät melkein jenkeistä. Hampurin kapakoissa soitettiin pitkiä iltoja piristeiden voimalla. Se oli yhtyeen korkeakoulu.

Mutta miksi kaikki hyvä tuli Amerikasta?

Koko Eurooppa korjasi vielä 1950-luvulla sodan rauniota. Britannian teollisuuskaupungit oli pommitettu hajalle. Säännöstely piti kauppojen hyllyt tyhjinä.

Euroopan kaduilla kulki sodan rampauttamia nuoria miehiä. Britanniassakin nuoret miehet kävivät armeijan.

Muutamassa vuodessa kaikki muuttui taas. Hippihenkinen Beatles.

Yhdysvallat osallistui sotaan, mutta selvisi vähemmin vaurioin. 1950-luvulla se edusti vapautta ja kulutusta, jota ei vielä kyseenalaistettu. Ei ihme, että kaikkea sieltä peräisin olevaa ihailtiin.

Pikku hiljaa olot helpottuivat. Vuonna 1940 syntynyt John Lennon oli ensimmäistä ikäluokkaa, jota ei kutsuttu asepalvelukseen. Muutamaa vuotta vanhemman ja muutaman keikan yhtyeessä rummuttaneen Norman Chapmanin ura katkesi, kun hänet lähetettiin Keniaan sotimaan itsenäisyystaistelijoita vastaan. Jos jokainen beatle olisi käynyt armeijan, yhtye tuskin olisi pysynyt kasassa.

Aiemmin levyt maksoivat paljon. Kun nuorisolla alkoi olla rahaa niihin ja keikoilla käymiseenkin, uusille yhtyeille avautui markkina.

Vielä Hampurissa Lennon kumppaneineen esiintyivät kuin amerikkalaisten elokuvien nuorisojengi. He kulkivat tukat rasvattuina mustissa nahkavaatteissa kasvot synkkinä. He olisivat voineet saada teinit kirkumaan muustakin kuin ihastuksesta.

Manageri Brian Epstein tajusi ongelman. Ensi työkseen hän muutti yhtyeen pukeutumisen. Nahkatakin vaihtuivat siisteihin pukuihin.

Rock-covereista omien pop-hittien kautta uudenlaisen rockin esitaistelijoiksi. Pitkä tie vuosikymmenessä.

Epsteinilla ei ollut juuri managerikokemusta, mutta luonnonlahjakkuutta riitti. Enää yleisö ei koostuisi Hampurin kapakoiden koviksista.

Vaatteet ja ystävällisen moppikampaukset olivat vain pintaa. Musiikki ratkaisi.

Huhtikuussa 1963 Beatles soitti yhä versiota Chuck Berryn ja muiden rokkareiden kappaleista. Mutta se seurasi tarkasti, mitä valtameren toisella puolella tapahtui.

Rock´n´roll oli siellä jäämässä hetkeksi historiaan. Musta rhythm´n´blues kehittyi hienostuneemmaksi souliksi. Valkoiset viihdemusiikin tekijät ottivat mallia. Beatlesin ensimmäisen albuminen lainakappaleiden tekijöissä löytyi sellaisia nimiä kuin Gerry Coffin ja Carole King sekä Burt Bacharach. Uuden popin aatelia.

Sieltä löytyi myös Arthur Alexanderin soulia. Vuoden 1963 aikana Beatles versioi myös uuden Motown-yhtiön ensimmäisen hitin ”Money (That´s What I Want). Motownin urbaani soul uudisti yhdysvaltalaista äänimaisemaa. Beatles oli vaikuttamassa siihen, että se teki niin myös muun maailman äänimaisemalle.

Beatles katsoi jo tulevaan, kun aloitteleva Rolling Stones keskittyi edellisen vuosikymmenen rhytm´n´bluesin versiontiin.

Beatles, lähinnä John Lennon ja Paul McCartney, teki alusta lähtien suuren osan lauluistaan itse. Se ei tyytynyt olemaan coverbändi.

Stowen koulun 22 biisin listalta löytyvät jo Lennonin ja McCartneyn ensimmäiset hitit. Ohjelmistoa muokkasi hieman se, että tuolla keikalla kurkkukipuinen George Harrison keskittyi soittamiseen.

Maailmojen välissä. Vuoden 1963 siisti Beatles oli yhtä kaukana Hampurin nahkatakkirokkareista kuin 1960-luvun hippi-Beatlesista.

Huhtikuussa 1963 oli vielä muutama viikko siihen, kun kirkuna peittäisi Beatlesin konserteissa musiikin.

Epäilen, että Stowen poikakoulun nauha kovin paljon muuttaa musiikin historiaa, jos se saadaan julkaisukuntoon. Voi olla, että sitä ei montaa kertaa kuunnella.

Mutta historiaa? Epäilemättä.

Lähteet: BBC. Observer. Mojo. Andrew Marr: a History of Modern Britain. Billy Bragg: Roots, Radicals and Rockers – How Skiffle Changed the World. Bob Spitz: the Beatles.