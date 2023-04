Suomenruotsalaisen Dennis Nylundin ja suomalaisen vaimon ensimmäiset yhteiset rapujuhlat olivat ikimuistoisen kauheat

Tällä viikolla Christoffer Strandberg Showssa heitetään tarinaa erityisesti suomenruotsalaisuudesta.

Toffer on saanut vieraakseen näyttelijät Dennis Nylundin, Krisse Salmisen sekä koomikko Fathi Ahmedin.

Dennis innostuu muistelemaan hänen ja nykyisen vaimonsa ensimmäisiä yhteisiä rapujuhlia.

– Me oltiin vaimoni kanssa aika vasta tavattu ja tässä oli tällainen suomalainen vs. suomenruotsalainen -asetelma. Me mentiin rapujuhliin ja mä en ole siis mikään rapujuhlaihminen. Mä olen käynyt ehkä kolme kertaa elämässäni rapujuhlissa. Se ei oo mikään juttu. Mut mä pystyn kuitenkin laulamaan (hyräilee) ja sit mä juon, Dennis aloittaa.

Dennisin vaimolla oli sama tunne. Hän ei tykkää ravuista, joten hän esitti syövänsä niitä, vaikka ei todellisuudessa syönyt ollenkaan. Ainoastaan vähän valkoista leipää ja kulautti siihen aina päälle kokonaisen snapsin.

Kaikki menivät nukkumaan ja sitten vaimo kertoi, että hänellä on ihan hirveän huono olo.

– Sit mennään mökin pihalle. Mä pidän hänen hiuksiaan ja hän oksentaa ja hän sanoo: ”Mä en osaa olla suomenruotsalainen! Mä haluan olla kotona tekemässä villasukkia, en rapujuhlissa!” Ja me ollaan edelleen naimisissa, Dennis kertoo ylpeänä.

