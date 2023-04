Heikki Paasonen paljastaa: tällaiset häät hän ja Marita-puoliso järjestävät

Heikki Paasonen paljastaa, että hänestä on kuoriutunut iän myötä ”todellinen organisoija”, jolta myös hääjärjestelyt sujuvat käden käänteessä.

Suosikkijuontaja Heikki Paasonen, 40, luotsaa toukokuussa alkavaa Suomi soi -uutuusohjelmaa, mutta töiden lisäksi hänellä on mielessään paljon muutakin.

Paasonen nimittäin menee syksyllä naimisiin kumppaninsa Marita Alatalon kanssa. Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2020 lähtien. Heillä on kesällä 2021 syntynyt tytär.

Paasonen paljastaa, että häävalmistelut todennäköisesti kiihtyvät kesää kohti.

– Ei vielä jännitä, nyt yritän vain laskea kortisolitasot tämän Suomi soi -työprojektin jälkeen. Häiden järkkääminen on varmaan kevyttä hommaa sen jälkeen, Paasonen nauraa.

Hääjärjestelyissä Paasonen on ottanut aktiivista roolia.

– En ole delegoinut asiaa puolisolle. Olemme molemmat yhtälailla mukana. Minusta on kuoriutunut vanhoilla päivillä melkoinen organisoija, jolta hoituu kyllä puhelut suuntaan tai toiseen, Paasonen kertoo.

Tulevat häät ovat Paasosen mukaan täynnä ”latotanssimeininkiä”.

– Ollaan isossa puisessa rakennuksessa. Paljon frendejä, ja laitetaan paukut viinaan ja musiikkiin, hän kertoo.

Paasonen huomauttaa, että he osaavat molemmat suhtautua tulevaan tärkeään päivään rennosti.

– Me emme ole kumpikaan stressaajia. Kaiken ei tarvitse olla täydellistä, Paasonen huomauttaa.

Perhe on tällä hetkellä Paasoselle kaikki kaikessa, ja isyys on muuttanut häntä paljon. Se näkyi konkreettisesti Suomi soi -ohjelman kuvauksissa, jossa Paasonen myöntää purskahtaneensa ”holtittomaan itkuun” Samuli Putron esittäessä omaa versiotaan Nick Caven Into My Arms -kappaleesta.

– Samuli kirjoitti tekstin lapsen menettämisestä. Se resonoi minuun aivan holtittomasti, koska minulla on pieni tytär, Paasonen kertoo.

Lopputuloksena oli vuolaasti kyyneleitä tv-kameroiden edessä.

– Se oli aika mielenkiintoinen hetki, koska meistä kaikista Samuli on itseasiassa se, jolla ei ole lapsia. Se oli todella vaikuttava teksti, Paasonen sanoo.

Lue lisää: Heikki Paasonen menee naimisiin – hehkuttaa häitään somessa

Suomi soi Nelosella 5. toukokuuta alkaen.