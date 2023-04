Pate Mustajärvi seisoi tamperelaisessa kauppahallissa – sitten hänelle esitettiin hulvaton kysymys

Pate Mustajärvi kertoo nyt, miksi hän teki poikkeuksellisen päätöksen lähteä mukaan uuteen tv-ohjelmaan. Tulevan kesän keikkakuntoa laulajalegenda pitää tällä hetkellä yllä muun muassa tamperelaisilla lenkkipoluilla. Mieleenpainuvia kohtaamisia on ollut myös kauppahallissa.

Popedan laulaja Pate Mustajärvi, 66, on äärimmäisen harvinainen vieras televisio-ohjelmissa. Siksi moni saattaa yllättyä, että Tampereella viihtyvä laulajalegenda nähdään nyt kuusiosaisessa uudessa musiikkisarjassa nimeltä Suomi soi. Ohjelmassa artistit tekevät käännösbiisejä valitsemistaan kansainvälisistä hiteistä, esittävät ne toisilleen ja keskustelevat henkilökohtaisista tarinoista kappaleiden takaa. Heikki Paasosen juontamassa ohjelmassa nähdään Mustajärven lisäksi Olavi Uusivirta, Samuli Putro, Jonna Tervomaa ja Mira Luoti.

Mikä ihme sai Mustajärven lähtemään mukaan?

– Ekana mietin sitä, mitä aina olen sanonut, että jos pyydetään tanssimaan, kokkaamaan tai tähtösten kanssa viidakkoon, että älä nyt unta näe. Näihin kaikkiin on pyydetty, Mustajärvi kertoo IS:lle ohjelman mediatilaisuudessa.

Suostuttelijan roolissa oli kuitenkin Olavi Uusivirta, joka houkutteli kaikki ohjelmassa nähtävät muusikot mukaan. Uusivirran Mustajärvelle soittamassa puhelussa kävi ilmi, että ohjelman bändiin kuuluisi Uusivirran omasta yhtyeestä tuttuja muusikoita. Muun muassa se vakuutti Mustajärven.

– Bändi oli loistava. Ja tässä on minulle erittäin tärkeät asiat, eli laulaminen ja suomen kieli. Minulla on vanhana miehenä huoli siitä, etteivät nuoret lue ja opi suomea kunnolla.

Olavi Uusivirta, Samuli Putro, Pate Mustajärvi, Jonna Tervomaa ja Mira Luoti tähdittävät uutuusohjelmaa.

Artistit näkivät mediatilaisuudessa ensimmäistä kertaa viiden minuutin trailerin ohjelmasta. Se aiheutti Mustajärvessä pohdintaa.

– Kyllähän sitä itseään katsoo, että mitä sä nyt menit vanha äijä sinne enää pyörimään.

Artistit hitsautuivat niin hyvin yhteen, että omista asioista puhuminen tuntui luontevalta. Jopa siinä määrin, että nyt Mustajärveä mietityttää erityisesti yksi asia.

– Vähän hirvittää, että mitähän mä perkele oon mennyt siellä puhumaan, hän nauraa.

– Sen huomasi jossain kohtaa kuvauksia, että kamerat unohtui ihan täysin. Sanoin Heikille (Paasoselle), että kun ohjelma alkaa, hyppään moottoripyörän selkään ja soitan vasta seuraavana päivänä kavereille, että millainen se ohjelma nyt oikein oli, Mustajärvi sanoo.

– En mä tiedä oikeasti, katsonko ohjelmaa, Mustajärvi miettii.

Kuvauksissa Mustajärvi huomasi yllättäen, että hänen ikäeronsa muihin verrattuna tuli esiin yllättävissä käänteissä.

– Kun vaikkapa Samuli tai Olavi veti jotain biisiä, niin jouduin välillä kysymään, että mikä biisi tämä olikaan. Ajattelen, että se musiikki, joka kolahtaa 14-16-vuotiaana, kantaa hautaan asti.

– Huomasin, että olen ihan eri aikakaudelta kuin muut. Mikä musa on kolahtanut muihin, on ihan eri kuin mikä itseen on kolahtanut aikanaan, Mustajärvi sanoo.

Muut artistit vitsailivat ohjelman mediatilaisuudessa jännittäneensä legendaarista Patea. Mustajärvi kertoo, ettei hän tuntenut artisteja entuudestaan, mutta heistä hitsautui tiivis porukka kuvausten aikana.

Ikä näkyy 66-vuotiaan laulajan elämässä tällä hetkellä niin, että hän pyrkii pitämään fyysisestä kunnostaan hyvää huolta. Mustajärvi onkin tuttu näky tamperelaisilla lenkkipoluilla, jossa hän sauvakävelee aktiivisesti.

– Ennen käytiin pubissa, nyt mennään maanantaiaamuna yhdeksältä sauvakävelemään, Mustajärvi naurahtaa.

– Minulla on suuri onni, että minulla on kolmen, neljän kaverin porukka, jotka olen tuntenut aivan lapsesta asti. Asumme yhä samoilla seuduilla ja käymme yhdessä kuntoilemassa.

Lisäksi Mustajärvi ui paljon ja kertoo, että ennen keikkakesää hänellä on tapana ottaa kuntokuuri salilla.

– Se on ihan sen takia, että kehtaa olla hihattomassa keikkalavalla, hän nauraa.

Kokeeko kokenutkin keikkailija ulkonäköpaineita?

– Joskus olen sanonut, että suomalaisella miehellä on jatkuva kuolemanpelko ja ulkonäköpaine, Mustajärvi toteaa.

Keikkatyyliä vuodelta 2014.

Tampereella ikänsä asunut Mustajärvi saa olla kotiseuduillaan kaikessa rauhassa, eikä faneja tarvitse kiskoa pois takinliepeestä.

– Kuulun siellä niin sanotusti kalustoon, Mustajärvi sanoo.

Eräs kohtaaminen ennen viime joulua Tampereen kauppahallissa piirtyi kuitenkin Mustajärven mieleen elävästi.

– Seisoin siellä ja mietin mitä minun pitikään ostaa. Viereen tuli leidi pikkasen kumarassa.

Kaksikon katseet kohtasivat. Rouva jäi pohtimaan näkemäänsä.

– Sitten hän huudahti minulle, että ”onko se meirän Pate?!”. Se oli äärimmäisen ihana kohtaaminen. Vastasin, että kyllä minä olen, hyvä rouva, että hyvää joulua vaan, Mustajärvi nauraa.

Mustajärvi on tottunut julkisuuteen, mutta Tiina-puoliso huomauttaa välillä miehelleen uteliaista katseista.

– Tiina sanoo välillä, että nyt nuo otti kuvan ja supisee. Minä en huomaa sitä enää. Olen ehkä ollut niin kauan julkisuudessa. En vain näe niitä. Toki luokkaretkiaikana en ehdoin tahdoin lähde pyörimään julkisille paikoille, Mustajärvi sanoo.

Mustajärvi kertoo nauttivansa nykyään rauhallisesta elämänmenosta.

– Jos on vapaa viikonloppu, niin ei tule ekana mieleen ehdottaa Tiinalle, että lähdetääs yökerhoon. Me viihdymme ennemmin kotona ja teemme vaikka hyvää ruokaa.

Pate Mustajärvi aikoo paljastaa tulevaisuudensuunnitelmiaan vasta jäähyväiskonsertin jälkeen.

Kesällä koittavat Popedan viimeiset keikat. Jäähyväiskonsertti on Ratinan stadionilla 2. syyskuuta. Ajatus ”viimeisestä kesästä Popedan kanssa” saa Mustajärven kavahtamaan.

– Tuo kuulostaa karmealta, että viimeinen kesä! Mutta ei siihen haikeutta liity, koska päätös tehtiin jo kaksi vuotta sitten.

Tulevaisuudesta mies ei vielä hiisku. Sen aika on vasta viimeisen konsertin jälkeen. Laakereilleen Mustajärvi ei kuitenkaan aio jäädä lepäämään, ja suunnitelmiakin on jo tehty.

– Kyllä elämää täytyy suunnitella, ettei jää sohva selkään ja Netflix pyörimään.

Suomi soi Nelosella 5. toukokuuta alkaen.

