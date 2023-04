Tällaiset ovat Saimi Hoyerin Hotelli Punkaharjun miljoonavelat

Saimi Hoyerin pitämä Hotelli Punkaharju haetaan konkurssiin.

Mallina ja yrittäjänä tunnetun Saimi Hoyerin pitämä Hotelli Punkaharju on kärsinyt viime vuonna taloudellisia tappioita. Eilen maanantaina hotellin taustayrityksen Punkaharjun Luontomatkailu oy:n hallituksen puheenjohtaja Mari Kettunen-Väyrynen jätti hakemuksen Etelä-Savon käräjäoikeuteen, jolla Hotelli Punkaharju haetaan konkurssiin ”merkittävän maksukyvyttömyyden vuoksi”.

Konkurssihakemuksesta selviää, että suurimmat velkojat ovat Suur-Savon Osuuspankki 840 620 euron saatavilla, Työeläkeyhtiö Elo 128 000 euron saatavilla sekä Verohallinto, jolla on saatavia lähes 113 000 euroa.

Maksamattomia laskuja yhtiöllä on yli 350 000 euron edestä. 16-sivuisesta luettelosta selviää, että erääntyneitä laskuja on 196 kappaletta.

Yhtiö on jättänyt maksamatta muun muassa energialaskuja, vakuutuslaskuja, terveydenhuollon maksuja ja taksilaskuja.

Saataviaan karhuavat myös muun muassa yksi tai useampi puutarha-alan yritys, viinien tukkuliike, jätehuoltoyritys ja markkinointitoimisto.

Yhtiön taseesta selviää, että vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä Punkaharjun Luontomatkailu on tehnyt olemassaolonsa aikana tappiota yhteensä reilut 2,17 miljoonaa euroa. Saman taseen mukaan yhtiöllä oli helmikuun lopussa vierasta pääomaa eli erilaisia velkoja yhteensä jopa yli 3 miljoonaa euroa.

Saimi Hoyer pelasti vanhan Hotelli Punkaharjun vuonna 2016 yhdessä silloisen puolisonsa Thomas Hoyerin kanssa ja on siitä lähtien pyörittänyt siellä hotelliyritystä.

Kyseessä on Suomen vanhin valtionhotelli ja rakennettu alun perin 1844 metsänvartijantuvaksi, ja 1878 tsaari Aleksanteri II antoi luvan talon laajentamiseen hotelliksi.

Hoyer kertoi IS:lle vuonna 2020 hotellin kärsineen vaikeista ajoista. Korona-pandemia teki ison loven hotellin tuloihin. Vuonna 2021 tilikauden tulos jäi 141 000 euroa miinukselle.

– Toukokuussa yli kymmenen iso tapahtumaa peruuntui hotellilla. Ne siirrettiin kaikki, Hoyer kertoi tuolloin IS:lle.

Saimi Hoyer kertoi tiistaina IS:lle, että koronavuodet 2020 ja 2021 olivat Hotelli Punkaharjulle huippuhyviä, mutta ne eivät pelastaneet asioita, jotka olivat pohjalla.

– On ollut vaikeita kustannusten nousu. Sähkön hinta on ollut viimeinen isku. Tässä on isoja puisia taloja. Kun tammikuussa on isot pakkaset, siinä ei leikitä sitten, hän sanoi.

Koronavuosina Hotelli Punkaharju ei saanut minkäänlaisia tukia johtuen taloudellisesta, tappiollisesta menneisyydestä.

– Hotelli on yhä normaalisti auki. Kaksi viikkoa konkurssipesä voi pyörittää hotellia. Viikonloppuna on Maaret Kallion Mielenrauhaa-viikonloppu, Saimi Hoyer kertoi ja naurahti.

