Saimi Hoyer paljastaa Hotelli Punkaharjun konkurssin taustat – maanantai oli yksi elämän ”mustimmista päivistä”

– Aion olla paikalla hotellilla, jos ei pois kanneta, Saimi Hoyer kertoo tiistaina Hotelli Punkaharjun konkurssista.

– Eilen oli yksi elämäni mustimmista päivistä, yrittäjä Saimi Hoyer kertoo IS:lle.

– Olen antanut tälle paikalle kaikkeni. En nukkunut viime yönä enkä toissa yönä.

Matkailuyrittäjä Saimi Hoyerin pitämä Hotelli Punkaharju on hakeutunut maanantaina 17. huhtikuuta konkurssiin.

Hotellin taustayrityksen Punkaharjun Luontomatkailu oy:n hallituksen puheenjohtaja Mari Kettunen-Väyrynen ja Saimi Hoyer ovat jättäneet yhdessä hakemuksen Etelä-Savon käräjäoikeuteen maanantaina 17. huhtikuuta.

Kettunen-Väyrynen omistaa Hotelli Punkaharjusta 51 prosenttia, Saimi Hoyer 49 prosenttia. Paljon julkisuutta saanut historiallinen Hotelli Punkaharju sijaitsee kansallismaisemassa Punkaharjulla Etelä-Savossa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

– Viimeiseen asti toivoin, että olisi tullut sijoittaja, joka olisi auttanut. Konkurssia on mietitty jo pitkään, mutta aina on ollut valonpilkahduksia, Saimi Hoyer kertoo.

– Tämä on kuitenkin vain bisnestä. Elämä on tärkeintä.

Saimi Hoyer myöntää, että viime vuodet ovat olleet tosi raskaita. Koronavuodet 2020 ja 2021 olivat huippuhyviä, mutta ne eivät pelastaneet asioita, jotka olivat pohjalla.

– On ollut vaikeita kustannusten nousu. Sähkön hinta on ollut viimeinen isku. Tässä on isoja puisia taloja. Kun tammikuussa on isot pakkaset, siinä ei leikitä sitten.

Koronavuosina Hotelli Punkaharju ei saanut minkäänlaisia tukia johtuen taloudellisesta, tappiollisesta menneisyydestä.

– Hotelli on yhä normaalisti auki. Kaksi viikkoa konkurssipesä voi pyörittää hotellia. Viikonloppuna on Maaret Kallion Mielenrauhaa-viikonloppu, Saimi Hoyer kertoo ja naurahtaa.

On tiistai kello 12, ja hän on konkurssista huolimatta paikalla hotellilla.

– Aion olla paikalla, jos ei pois kanneta. Auttelen täällä ihmisiä. Työntekijät siirtyvät konkurssipesälle. Lähden täältä sitten kun mut viedään täältä ulos.

Saimi Hoyer kertoo, että edelleen varaukset pitävät paikkansa hotellissa.

Hotelli Punkaharju on ollut Hoyerin elämäntyö. Hän haluaa kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

– Toivon että tämä elämäntyö siirtyy seuraavalle yrittäjälle. Sitä konkurssipesä alkaa etsimään.

– Olen tehnyt tuhat virhettä tässä, mutta paljon on tehty myös oikein. On tuotu varmasti sellaista väriä Savoon, joka kantaa varmaan muillekin yrityksille tällä seudulla.

– Nyt lepään hetken ja hengittelen. Kohta nousevat korvasienet. Tosi monta kertaa elämässä korvasienet ovat tuoneet minut takaisin elämään.

Saimi Hoyerin omaan taloudelliseen tilanteeseen konkurssi tuo loven.

– Toki joudun maksamaan pankille takaukset 100 000 euroa tästä. Voin sanoa, että vapaaehtoisesti tein töitä Etelä-savolle kymmenen vuotta, mutta tein sen mielelläni.

– Sain viettää aikaa minulle tärkeässä maisemassa. Siksi toivon, että paikka saisi arvoisensa jatkajan. Tämä on Suomen kulttuuriaarre.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili presidentti Sauli Niinistön kanssa Hotelli Punkaharjulla kesällä 2017. Tiedotustilaisuus pidettiin kuvan etualalla olevassa salissa.

Suurimmat velkojat ovat Suur-Savon Osuuspankki/OP Perintäpalvelut liki 841 000 eurolla, Työeläkeyhtiö Elo liki 128­000 eurolla ja Verohallinto liki 113 000 eurolla.

Saimi Hoyer avasi Hotelli Punkaharjun vuonna 2016 yhdessä silloisen puolisonsa Thomas Hoyerin kanssa ja on siitä lähtien pyörittänyt hotelliyritystä.

Hotelli Punkaharju on Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva hotelli ja rakennettu alun perin 1844 metsänvartijantuvaksi. 1878 tsaari Aleksanteri II antoi luvan talon laajentamiseen hotelliksi.

Hoyer kertoi IS:lle vuonna 2020 hotellin kärsineen vaikeista ajoista. Korona-pandemia teki ison loven hotellin tuloihin. Vuonna 2021 tilikauden tulos jäi 141 000 euroa miinukselle.

– Toukokuussa yli kymmenen isoa tapahtumaa peruuntui hotellilla. Ne siirrettiin kaikki, Hoyer kertoi tuolloin IS:lle.