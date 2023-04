Vilma Karjalainen kertoo vanhan rantakuvan herättäneen muistoja.

Somevaikuttajana tunnettu Vilma Karjalainen nostaa Instagramissaan esille ulkonäköpaineet ja sen, kuinka hänen ajatusmaailmansa on muuttunut lasten syntymän jälkeen.

Karjalainen julkaisi Instagramissaan vanhan lomakuvan, jossa hän ottaa aurinkoa.

– Throwback ennen lapsia, kun lomailtiin ihan ilman huolen häivää! Ilman huolta kenestäkään, ilman omatunnon tuskia kun ei jaksanut välttämättä kaikkea mitä lapsi pyysi. Mikä mut kuitenkin pysäytti ajattelemaan oli mun sisäinen puhe. Muistan mitä ajattelin kun katsoin tätä kuvaa n. 4 vuotta sitten, Karjalainen kirjoittaa.

– Ja mä ajattelin että ”tätä kuvaa en voi julkaista kyllä missään, koska näytän lihavalta ja epäterveeltä. Hyi millaiseen kuntoon olen mennyt, olen todella pahannäköinen”.

Gossip Moms -sarjastakin tuttu Karjalainen sanoo hämmästelevänsä nyt silloista ajatusmaailmaansa.

– Mitä mieltä olen nyt… Olen ihan että WTF! Terveen näköinen, hyvinvoivan näköinen nainen. Mitä muuta pitäis olla? hän kirjoittaa.

Hän sanoo olevansa ihmeissään siitä, miten hän on ruotinut ulkonäköään aikaisemmin.

– Jestas sitä on puhunut itselleen rumasti, mut iloinen uutinen on, et tää on muuttunut täysin miten katson itseäni, ja nykyään katson itseäni eri tavalla.

– Oon ihan hyvä vaikka on enemmän painoa kun tässä... Vähän ehkä laittaa hymyilyttää minkälainen tekijä meidän mieli on meille, Karjalainen kirjoittaa.

Karjalaisen somepäivitys on kerännyt kiitosta hänen seuraajiltaan, jotka kommentoivat tunnistavansa Karjalaisen kuvaileman ajatusmallin.

– Oikea asenne! kommenteissa kirjoitetaan.

Temptation Island Suomi -tosi-tv-ohjelmasta julkisuuteen ponnahtanut Vilma Karjalainen on aiemmin kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa, että oman kehon muuttuminen ensimmäisen raskauden aikana oli hänelle vaikea paikka.

– Olin ihan, että mitä ihmettä täällä tapahtuu? Niinkin yksinkertainen asia kuin tanssi sen uuden kehon kanssa oli tosi vaikeaa. Tuli sellainen olo, että kuka mä oikein olen ja missä mä olen sekä henkisesti ja fyysisesti, hän kertoi IS:lle 2021.

Ulkonäkö ei Karjalaisen mukaan ole ollut hänelle ikinä tärkein asia. Silti hän koki paineita pudottaa raskauskilot nopeasti. Somessa monet maailmantähdet esittelevät hämmästyttävän nopeasti palautuneita vartaloitaan, ja Karjalainen koki, että myös hänen tulisi karistaa kilot pikavauhtia.

– Kävin salilla pian raskauden jälkeen ja olin motivoitunut pudottamaan ylimääräiset kilot, mutta mitään ei tapahtunutkaan ja se tuntui tosi ikävältä. Masennuin oman kroppani kanssa ja ajattelin, että mä nyt olen tällainen 30 kiloa painavampi ja minun pitää vain hyväksyä se.