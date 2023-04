Poliisi lopetti tutkinnan Sari Tammisesta – sitten sähköpostiin kilahti kylmäävä viesti

Suosikkijuontaja on puolustanut paikallisen tanssilavan toimintaa. Siitä on seurannut ikäviä häneen kohdistuneita hyökkäyksiä.

Paikallisen tanssilavan puolustaminen on johtanut Sari Tammisen kohdalla hänestä tehtyyn tutkintapyyntöön ja maalittamiseen Youtubessa.

Liedon Ilmarisissa asuva radiojuontaja Sari Tamminen on puuhaamassa innokkaasti tansseja paikalliselle tanssilavalle.

– Meillä on ollut joka vuosi hyväntekeväisyystanssit, jossa kerätään rahaa lasten ja nuorten harrastamiseen. Viimeksi saimme keräsimme yli 5 000 euroa. Nyt pitäisi lyödä päivämäärä lukkoon.

Järjestelyitä vauhdittaa se, että viimeinenkin este – ainakin toistaiseksi – tanssien pitämiselle on poistunut. Metsäpirtiksi kutsutussa paikassa on järjestetty 50-luvulta asti muun muassa tansseja, yksityistilaisuuksia ja liikuntatapahtumia.

Metsäpirtin tanssilava on ollut toiminnassa 1950-luvulta asti.

Tanssilavaa hallinnoiva paikallinen urheiluseura Liedon Luja on kuitenkin joutunut viime vuosina napit vastakkain muutaman alueella asuvan ihmisen kanssa, joiden mielestä toiminta aiheuttaa liikaa melua naapurustossa. He ovat valittaneet asiasta useisiin lautakuntiin ja hallinto-oikeuteen.

Tamminen on puolustanut Metsäpirtin toimintaa vahvasti sosiaalisessa mediassa, mistä on seurannut ikäviä asioita hänelle. Tammisesta tehtiin alkuvuodesta tutkintapyyntö poliisille. Hänestä ilmoituksen tehneet henkilöt syyttivät häntä muun muassa kunnianloukkauksesta, uhkailusta ja valta-aseman väärinkäytöstä. Tamminen (kok) on Liedon kaupunginvaltuuston varajäsen.

Nyt suosikkijuontaja saa kuitenkin huokaista helpotuksesta.

– Poliisilaitokselta tuli tieto, että asiassa ei ole tapahtunut rikosta. Minua ei voi syyttää mistään, Tamminen kertoo Ilta-Sanomille.

Poliisi totesi, ettei Sari Tammista voi syyttää rikoksesta. Vaikka hän kritisoi valittajien toimintaa, hän ei kertonut heidän nimiään julkisesti.

Tutkintapyyntö ei kuitenkaan ole ainoa Tammiseen kohdistettu hyökkäys. Kansalaisaktivistiksi itseään nimittävä henkilö on julkaissut Youtubessa Tammiseen keskittyviä videoita, joilla hän kritisoi Tammisen toimintaa tanssilava-asiassa. IS on nähnyt videot.

– Tämä henkilö lähetti minulle sellaisia viestejä, että ”toivottavasti löydät itsesi pää syvälle hiekkaan haudattuna”.

Tamminen teki asiasta poliisille ilmoituksen mutta veti sen takaisin.

– Ajattelin, että hän saa siitä vain lisää vettä myllyynsä. Tuollaisia kylähulluja riittää. Nämä valittajat ovat ilmeisesti jutelleet tämän tyypin kanssa, ja hän on käynyt tanssilavan edestä kuvaamassa heidän talojaan. Eli hän ihan itse paljastaa, mitkä talot ovat kyseessä.

Vaasan hallinto-oikeus antoi tanssilavan toiminnasta päätöksen marraskuussa, ja samalle kannalle asettui huhtikuun alussa myös Liedon ympäristöterveyslautakunta. Metsäpirtissä saa järjestää tapahtumia joka viikonloppu ja klo 22 jälkeen jatkuvia tilaisuuksia 15 viikonloppuna vuodessa. Kesä–elokuussa näitä tapahtumia saa olla enintään seitsemän. Musiikin soittamisen tulee päättyä viimeistään klo 00.30, ja tapahtumista tulee tiedottaa alueen asukkaita riittävästi.

– Meillä on nyt ihan hyvin asiat. Päätöksessä ei onneksi eritelty, etteivät lapset saisi pitää ääntä urheillessaan, Tamminen heittää sarkastiseen sävyyn.

Toistaiseksi tanssilavan pöydät ovat vielä pinoissa, mutta kesäkausi avataan pian.

Tamminen ei kuitenkaan usko, että tanssilavakiistalle on saatu vieläkään viimeistä pistettä.

– Katsotaan, nyt kun tanssilavan toiminta taas alkaa, että miten käy, hän sanoo.

Tammisen mukaan Ilmaristen asukkaat ovat kyllästyneet siihen, että koko kylä leimataan valittajiksi, vaikka kyse on muutamista henkilöistä. Se on poikinut myös kyseenalaisia vastaiskuja.

– Kylän nuoriso on niin kypsä tuohon valittamiseen, että he käyvät mopoilla päryyttelemässä siellä, Tamminen sanoo.

– Mutta siitä ei ainakaan voi minua syyttää, hän naurahtaa perään.

