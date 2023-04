Legendaarinen pilapiirtäjä Kätsy on kuollut

Lähes 52 vuoden uran IS:n pilapiirtäjänä tehnyt Kätsy kuoli maanantaina.

Legendaarinen pilapiirtäjä Jarmo ”Kätsy” Koivunen on kuollut 84-vuotiaana. Asian vahvistaa Kätsyn ystävä, sarjakuvatoimittaja Juhani Tolvanen.

Kätsy sairasti pitkään Parkinsonin tautia. Hiljattain hän joutui sairaalaan keuhko­kuumeen vuoksi.

– Maanantaina aamulla kuuden aikaan Kätsy oli kuollut, Tolvanen kertoo.

Viimeiset kuukautensa Kätsy vietti kotonaan hyväkuntoisena ja maalasi. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso ja yksi lapsi sekä joukko läheisiä ja ystäviä.

Tolvasen mukaan Kätsy oli ihminen, joka otti aina huomioon kaikki.

– Hän oli kliseisesti miehistä parhain. Hän oli sivistynyt, fiksu ja kohtelias. Hyvin sydämellinen ja humaani luonne, mikä tietyllä tavalla näkyi myös hänen pilapiirroksissaan, sillä nehän eivät olleet perinteisen terävänä pilapiirroslinjan mukaisia, Tolvanen luonnehtii.

Kätsyn viimeinen pilapiirros ilmestyi IS:ssä kesällä 2017.

Kätsy aloitti Ilta-Sanomien pilapiirtäjänä syksyllä 1965 ja siirtyi eläkkeelle 78-vuotiaana kesäkuussa 2017 lähes 52 palvelusvuoden jälkeen. Hän piirsi koko työuransa ajan lehteen kolme pilapiirrosta viikossa. Yhteensä niitä kertyi liki 8 000 kappaletta.

Kätsy kertoi eläkkeelle jäädessään, että viimeisinä työvuosina piirtämistä haittasi Parkinsonin tauti. Tauti aiheutti vapinaa käsiin, mutta Kätsy tuki piirtokättään toisella kädellään.

Viimeiset vuotensa Kätsy maalasi vesiväreillä. Yksi hänen teoksistaan ilmestyy huhtikuussa hänen puolisonsa Riikka Szalain Paratiisi on täällä ettekö te näe -kirjan kannessa.

– Hän maalasi ihan viimeisetkin vuotensa. Ne olivat hienoja, abstrakteja töitä, joissa oli erittäin hyvää värien käyttöä. Maalaaminen onnistui häneltä aivan loppuun saakka, Tolvanen sanoo.

Kätsyn työura alkoi mainostoimistoissa Tampereella ja Helsingissä. Hiljalleen hän kuitenkin päätyi pilapiirrosten pariin. Piirtäjänuransa alussa Kätsy piirsi usein öisin, sillä Ilta-Sanomat painettiin tuolloin vasta aamupäivällä. Hän kiikutti piirroksensa toimitukseen aamulla, ja teki päivät töitä mainostoimistossa. Myöhemmin hän siirtyi kokopäiväiseksi piirtäjäksi.

Kätsy-nimimerkki syntyi jo Koivusen lapsuudessa. Tampereella syntyneelle Koivuselle tarttui Helsingissä käydessä puheeseen ilmaisu ”tehdä jokin asia kätsysti”, ja hänen tamperelaiskaverinsa alkoivat käyttää sitä hänen lempinimenään.

Kätsy teki lopulta piirroksillaan historiaa, sillä hän oli Euroopan pitkäaikaisin piirtäjä. Kukaan muu ei ollut koskaan piirtänyt pilapiirroksia yhtä pitkään samaan lehteen.

Koko maailmassa Kätsyn edelle menee kaksi tekijää: India Timesin R.K.Laxman 59 vuodellaan ja Washington Postin Herbert Block 55 vuodella.

Kätsylle itselleen oli tärkeää, että hänen piirroksensa herättivät lukijassa ajatuksia.

– Piirros on kuin kaurapuuroa, johon on laitettu hunajaa. Tärkeintä on pistää ihmiset ajattelemaan eikä tarjota pelkkää viihdettä, hän sanoi.