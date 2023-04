Charles lisäsi paljonpuhuvan kuvan kruunajaisohjelmaansa – tasoitellaanko otoksella hovin riitoja?

Perhepotretti on otettu kuninkaan 70-vuotissyntymäpäivänä vuonna 2018.

The Daily Mailin mukaan kuningas Charles yrittää tasoitella perheensä riitoja.

Muun muassa tästä syystä hän on lisännyt Buckinghamin palatsin viralliseen kruunajaisohjelmaan valokuvan, jossa nähdään myös Harry ja Meghan, lehti kirjoittaa.

Harvinaisen ja rennon perhepotretin on ottanut hovin kuvaaja Chris Jackson. Se on napattu Charlesin 70-vuotissyntymäpäivillä vuonna 2018. Kuvauspaikkana on toiminut Clarence Housen puutarha.

Otoksessa nähdään Charles, joka pitää prinssi Georgea polvellaan, Camilla halaamassa prinsessa Charlottea ja silloinen Cambridgen herttuatar prinssi Louis sylissään.

Penkin takana seisoo prinssi William veljensä vieressä. Harryn käsi on nauravan Meghanin hartioilla.

Onnellinen perhekuva kieltää sen tosiasian, että kulissien takana kaikkien kuuden aikuisen suhteet olivat hajoamassa, The Daily Mail toteaa.

Lehden mukaan Meghan ja Kate olivat tuolloin erimielisiä prinsessa Charlotten morsiusneitojen asuista.

Harry puolestaan syytti perhettään siitä, etteivät he tukeneet tarpeeksi vaimoaan, jonka kanssa oli mennyt naimisiin saman vuoden toukokuussa.