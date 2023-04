Hollywood-tähti Jamie Foxx joutui sairaalaan – näyttelijän tilasta tihkuu vain vähän tietoa

Jamie Foxx joutui viime viikolla komplikaation vuoksi sairaalaan.

Näyttelijä Jamie Foxx, 55, on joutunut sairaalaan. Tarkkaa syytä ei ole kerrottu, mutta näyttelijän tiedetään saaneen jonkinlaisen komplikaation.

CNN kertoo Foxxin olevan edelleen sairaalassa Georgian osavaltiossa.

– He tekevät testejä ja yrittävät selvittää, mitä tarkalleen on tapahtunut, lehden lähteet kertovat.

Näyttelijän tähdittämän Back in Action -elokuvan kuvaukset ovat käynnissä Atlantassa. Foxxin tapaus ei tapahtunut lehden mukaan kuvaustilanteessa, eikä tätä ole viety hälytysajoneuvolla sairaalaan.

Muuten näyttelijän tilanteesta ollaan vaitonaisia.

Foxxin tytär Corinne Foxx kertoi viime viikolla somessa isänsä joutuneen sairaalaan.

– Haluamme kertoa, että isäni Jamie Foxx on kokenut lääketieteellisen komplikaation eilen. Onneksi nopean toiminnan ja hyvän hoidon ansiosta hänen vointinsa on jo paranemassa, tytär kirjoitti 12. huhtikuuta.

Jamie Foxx on tunnettu Hollywood-näyttelijä. Hän tuli julkisuuteen aikoinaan stand up -koomikkona, mutta on luonut uskottavan uran näyttelyn parissa. Hän on voittanut vuonna 2005 parhaan miespääosan Oscar-palkinnon elokuvasta Ray ja kaksi vuotta myöhemmin hän sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle.

Foxxilla on Corinnen lisäksi Annalise-tytär.

Näyttelijä seurusteli pitkään näyttelijä Katie Holmesin kanssa. He erosivat vuonna 2019.

Foxx tunnetaan elokuvista kuten Django Unchained, Dreamgirls ja Soul – sielun syövereissä.

