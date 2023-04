Arman Alizad tekee tv:ssä rajuja asioita – näin hän kertoo niistä lapsilleen

Arman Alizad kuvaa maailmalla jälleen uutta dokumenttisarjaa. Siinä käsitellään muun muassa Ruandan kansanmurhaa.

Mediapersoona Arman Alizad reissaa taas maailmalla.

Työn alla on dokumenttisarja yhdessä ohjaaja Tuukka Temosen kanssa.

Kaksikko on toistaiseksi käynyt ainakin Afrikan Ruandassa.

– Reissaan nyt koko vuoden, Alizad kertoo ravintola Palacessa järjestetyssä samppanjamerkki Bollingerin tilaisuudessa.

– Käsittelemme ohjelmassa ajankohtaisia aiheita. Planeetan tilaa, eriarvoisuutta, huumesotia, ihmisoikeusasioita.

Ensi vuonna televisiossa nähtävä sarja on kuitenkin vasta kuvausvaiheessa. Siispä Alizadkaan ei uskalla sen sisältöä laajemmin avata.

Kuulostaa kuitenkin siltä, että sarjassa käsitellään niin sanotusti painavia aiheita.

Esimerkiksi Ruandassa tapahtui vuonna 1994 kansanmurha, jossa hutu-heimoon kuuluneet ääriryhmät murhasivat sadan päivän aikana yli 800 000 tutsi-heimolaista ja maltillisempia hutuja.

Sitäkin sarjassa käsitellään, Alizad sanoo.

– Mutta paljon muutakin. Ruanda on ollut viimeiset 20 vuotta kovassa taloudellisessa nousussa. Demokratia sieltä puuttuu, siellä on vain yksi puolue ja siellä on ollut yksi presidentti viimeiset parikymmentä vuotta. Mutta ihmiset ovat onnellisia, ja siellä on turvallista. Jos me asuisimme siellä, niin lapset voisivat mennä bussilla kouluun. Se on hyvin harvinaista Afrikan mittapuun mukaan.

Viime aikoina Alizad, 52, ja hänen puolisonsa, meikkaaja-stylisti Senay Coco, 37, ovat puhuneet julkisuudessa perhe-elämästään.

Pariskunnan suurperheessä on yhteensä kuusi lasta. Armanilla on entisistä suhteistaan 20-, 13- ja 10-vuotiaat tyttäret. Senaylla taasen on ennestään 14-vuotias poika ja 10-vuotias tytär. Parisen vuotta sitten he saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa, Kiaran.

Arman Alizad ja Senay Coco ovat seurustelleet pian neljän vuoden ajan.

Nyt Alizad kuitenkin lähtee taas reissun päälle pitkin palloa tekemään televisiota.

Mitäs moisesta kotona sanotaan?

– Me ollaan tehty siitä aika normaalia, Senay Coco vastaa vaatimattomasti.

Toisaalta parilla on ollut useampi vuosi aikaa harjoitella. Nykyään hektisen työn ja perheen yhdistäminen on jo helpompaa, kun lapsetkin käyvät koulua samalla paikkakunnalla.

– Hirveä duunihan siinä on, mutta jotenkin se vain onnistuu, Arman lisää – niin ikään vaatimattomaan sävyyn.

Vaan puhutaanko kotona lasten kanssa isän ammatin erikoisemmista puolista? Jos Alizad on nyt käsitellyt tuoreessa ohjelmassaan esimerkiksi kansanmurhaa, nähtiin takavuosien Kill Arman -sarjassa esimerkiksi vuohen teurastus.

– Vanhin tyttäreni ja keskimmäinen eli 13-vuotias ovat noita ohjelmia nähneet. Mutta muuten mä en niistä kotona puhu, Alizad sanoo.

– Kun mä tuun kotiin, niin ehkä sitten, jos on ollut joku kiva aihe, kuten vaikkapa se, että ollaan Amazonilla tavattu joku shamaani tai nähty varaaneja, niin niistä on kiva kertoa. Mutta jos on joku rankempi aihe, niin sitä ei ehkä avaa.

Joskus lapset saattavat kuitenkin kysellä.

– Mutta sitten siitä puhutaan. Ei se sen kummempaa ole. Sama kuin ohjelmassa!

Viime syksynä Alizad ja Coco kuvailivat Me Naisille suurperhe-elämäänsä ”hallituksi kaaokseksi”.

– Jonkinlainen kuri ja järjestys on pakko olla, muuten homma leviäisi käsiin, Senay totesi.

He kertoivat, että arjen palapeli koostuu vanhempien liikkuvasta ja epäsäännöllisestä työstä sekä lasten koulu- ja harrastusaikatauluista. Vaikka menot merkitään hyvissä ajoin yhteiseen kalenteriin, muuttujia ja muutoksia tulee jatkuvasti.

– Pidämme kiinni perheen yhteisestä illallishetkestä, jolloin kaikki asettuvat saman pöydän ääreen syömään ja vaihtamaan kuulumisia, Arman lisäsi.

Senay Coco muutti päiväkoti-ikäisenä Kosovosta Suomeen.

Hektinen lapsiperhearki ajoi kuitenkin aiemmin esimerkiksi musiikkialalla stylistinä työskennelleen Cocon rauhoittamaan töitään.

– Siinä oli pitkiä kuvauspäiviä, ja tuotantojen aikataulut saattoivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Ei voinut oikein ennakoida, hän kertoo IS:lle nyt.

– Viimeiseen neljään vuoteen en ole musiikkialalla juuri työskennellyt. Nyt teen pääsääntöisesti meikkaajan ja kosmetologin töitä.

Aiemmin julkkiksia meikannut Coco ottaa nykyään vastaanotolleen myös tavallisia kansalaisia.

– Olen hinnoitellut työni kohtuulliseksi. Haluan, että kaikki pääsevät nauttimaan kivoista meikeistä.

Helmikuussa Coco on myös astunut uudestaan opintielle.

– Opiskelen kauneusbrändimarkkinointia Helsinki Design Schoolissa. Se järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Voi sanoa, että kuulun harvojen ja valittujen joukkoon, sillä hakijoita oli paljon. Olihan se ihan uskomaton juttu, kun hyväksymiskirje tuli helmikuussa. Koen, että tämä on mulle juuri nyt ihan täydellinen juttu!