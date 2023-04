Alman kaksossisko Anna katosi yhtäkkiä keikkalavoilta – laulaja paljastaa nyt, mitä oikeasti tapahtui

Kun korona alkoi, Alma lähti lautalla Ruotsiin ja kirjoitti siellä uusia kappaleita kahden vuoden ajan. Henkilökohtaisiin kappaleisiin on purettu niin rakkauselämä kuin mielenterveyskin.

– Kysyisit mieluummin, mitä minulla ei ole ollut! laulaja Alma huudahtaa, kun häneltä kysyy mielenterveyden haasteista.

Alma ei ole ollut masentunut, mitä hän pitää voimavaranaan. Sen sijaan hän on kärsinyt paniikki­häiriöstä, ahdistunei­suudesta ja ihmis­kammosta.

– On aikoja ja hetkiä vieläkin, jolloin olen ahdistunut. Paniikki­kohtauksia ei ole tullut pitkään aikaan, mutta varsinkin nyt, kun tulee albumi, niin joka ilta kahdeksalta saattaa tulla olo, että nyt tulee paniikkikohtaus, hän kertoo.

– Nyt osaan hengittää ja ymmärrän, että en kuole siihen, vaan se menee ohi.

Mielenterveys­ongelmat ovat yksi teemoista, joista Alma laulaa perjantaina 21. huhtikuuta julkaistavalla Time Machine -albumillaan.

– Tuntuu, että vihdoin olen päässyt jatkamaan sitä uraa, joka pysähtyi koronan takia kokonaan, Alma huokaa.

Pitkälti Ruotsissa tehdylle albumilleen Alma on kirjoittanut kappaleisiin myös ensi­rakkautensa, pari­suhteensa ja lapsuuden­perheensä kamppailut.

– Sellaisella tosi, tosi rehellisellä tavalla. Kun korona alkoi, olin tosi vihainen kaikille ja kaikesta. Tuli olo, että jos urani vielä jatkuu, haluan olla rehellinen, enkä halua kaunistella mitään, Alma kertoo.

Nyt ajateltuna koronan tuoma tauko teki myös hyvää. Eihän sen silti olisi tarvinnut alkaa niin dramaattisesti, Alma sanoo.

Keväällä 2020 Alma oli kiertueella Yhdysvalloissa, kun pandemia alkoi. Hän tuli viimeisellä lennolla Suomeen, eikä ole sen jälkeen palannut maahan.

Kyseinen kiertue jäi myös viimeiseksi, jolla Alman mukana nähtiin hänen kaksossiskonsa Anna.

– Kiertuemanagerimme sanoi meille, että tämä on viimeinen kiertue, jonka teette yhdessä, että tästä ei vittu tule enää mitään.

Miksi hän niin sanoi?

– Niin... Siihen oli monta syytä. Ulkopuolinen apu oli hyvä siinä, että joku sanoi, nyt te kaksi irtaudutte toisistanne, Alma pyörittelee.

Siskokset päätyivät uskomaan kiertuemanageria, eikä Anna enää lähde Alman tuleville kiertueille mukaan.

– Kyllä se oli sellainen asia, että kun rupesimme tekemään tätä eroa, tarvitsimme terapiaa ja ammattiapua siinä.

Alman mukaan kaksosille on hyvin tyypillistä kasvaa tiiviisti yhteen. Heitä yhdistävät kaksosuuden lisäksi myös haastavat lapsuuden­kokemukset.

– Tämähän oli Annan kesäduuni, joka venähti neljän vuoden pituiseksi. Aiheesta puhuttiin aiemminkin, mutta ajattelin, ettei Anna voi lähteä, koska tämä oli meidän yhteinen juttumme, enkä pärjäisi ilman häntä.

– Kasvoimme huonolla tavalla tavalla yhteen eli meille muodostui yhteinen identiteetti. Aikuisiällä julkisuuteen tultuani minusta tuli tosi ujo, jolloin aloin tukeutua Annaan enemmän.

Menestys näkyy myös tilinauhassa, mutta tärkeintä Almalle rahassa on sen tuoma turva.– Olen ostanut pari asuntoa. Ne ovat sijoituksiani, mutta muuten en ole mikään rahaihminen. Kannatan perustuloa kaikille, Alma sanoo.

Terapiasta Alma oppi ainakin sen, että ”niiden laskujen maksaminen vituttaa”.

– Jos siihen ei saa Kelan tukea, niin onhan se liian kallista!

Terapia auttoi ymmärtämään, että kaikesta selviää, vaikka elämä olisi miten mutkalla. Aikaa se voi tosin viedä.

– Jos on motivoitunut tekemään töitä sen eteen, että mieli voisi paremmin, niin kyllä se jonain päivänä voi paremmin, Alma uskoo.

Ahdistuneisuus on läsnä ajoittain edelleen, eikä Alma usko pääsevänsä siitä täysin eroon koskaan.

– Opin terapiassa sen, ettei tunteilleen voi mitään. Niiden kannattaa vaan antaa tulla.

Avoimuus tuntuu oikealta valinnalta, ja palaute albumista on ollut kannustavaa. Levyltä löytyy myös kappale Natalia, joka kertoo Alman naisystävästä, kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Natalia Kalliosta.

– Hän on ihmeellinen tyyppi, Alma kuvailee rakastaan.

Kappaleen kirjoittamisen aikaan Almasta tuntui, että hän oli menettänyt oman valonsa. Laulaja vietti aikaa netissä ja vertaili itseään muihin. Samalla avopuolison valo loisti kirkkaana.

– Olemme hyvin erilaisia tyyppejä, mutta täydennämme toisiamme hyvin. Hän on aika helppo ihminen, eikä paljoa mielenterveys­ongelmien kanssa kamppaile.

Alma kuvailee puolisoaan sosiaaliseksi persoonaksi, joka ”voisi olla joku päivä vaikkapa Yhdysvaltojen presidentti, jos haluaisi”.

– Itselläni taas on paljon sellaisia blokkeja, jotka hidastavat asioiden tekemistä, Alma kertoo.

– Se on rehellinen biisi siitä, että joku vieressäni loistaa ja minä en. Siinä on myös paljon kateutta. Sitähän ihmiset eivät yleensä osaa tai halua sanoa suoraan, mutta kun sen sanoo, sen voima vähenee, Alma miettii.

Parin kotona keskustellaan paljon yhteiskunnallisista aiheista, kuten politiikasta. Alma kuvailee Natalian olevan poliittinen ja käyttävän hienoja vaikeita termejä, kun hän itse sanoo olevansa poliittinen "lähiömmällä tavalla".

– Ehkä me himassa parannetaan maailmaa yhdessä. Kyllähän me kinastellaan, mutta meillä on samanlainen maailmankuva.

Parin arki on kaikkea muuta kuin arkista yhdessäoloa, sillä molemmat kiertävät maailmaa omien töidensä takia.

– Yritämme tehdä mahdollisimman paljon asioita yhdessä. Minulla on aina ollut Suomessa koti, mutta olen maailmalla silloin, kun minua kutsutaan.

Kesällä Alma lähtee kiertueelle ja hänet tullaan näkemään muun muassa Tove Lon mukana Euroopan kiertueella, sekä Suomessa useilla festivaaleilla.

Viime kesä oli ensimmäinen koronan jälkeen, jolloin keikat ja festarit pyörivät jälleen normaalissa tahdissa. Alma viihtyi myös festareilla ja päätyi Ruisrockista pääministeri Sanna Marinin seurueen kanssa jatkoille Kesärantaan.

Marinin juhlinnasta syntyi kohu, jota käsiteltiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin pitkin kesää. Kesärannasta julkisuuteen päätyi kuva, jossa Sabina Särkkä ja Alman avopuoliso Natalia Kallio poseerasivat yläosattomissa Finland-kyltin kanssa toisiaan suudellen. Tiktokiin päätyi myös video, jossa Alma esitti Kesärata-räpin.

Kohu ei Almaa hetkauttanut.

– Ei se ollut minun kohuni. Pääministerin asiat ovat aina kiinnostaneet, laulaja muotoilee.

– Ainut mielipiteeni siihen on se, että eiköhän kaikilla voi olla yksityiselämä. That’s about it. Valitettavaa, että täällä ihmiset joutuvat selvittelemään juttujaan.

Alma sanoo, ettei kohu ollut hänelle ”missään nimessä” rankka tai painostava asia.

– Olin Ruotsissa sen koko ajan, eikä minulle ollut rankkaa yhtään mikään. Enkä usko, että kenelle muullekaan. En tiedä, kenelle se olisi ollut rankkaa.

Aiemmin Alma vietti paljon aikaa Los Angelesissa, mutta se aikakausi päättyi koronapandemian puhjettua. Sen jälkeen työreissut ovat suuntautuneet Tukholmaan, Berliiniin ja Lontooseen.

– Minun piti lähteä nyt Jenkkeihin, mutta sitä reissua lykättiin. Olen kyllä lähdössä sinne kirjoittamaan biisejä muille.

Alma ei paljasta, kenelle hän aikoo biisejä kirjoittaa.

– En halua puhua asioista ennen aikojaan. Minulla on siellä kaikkia frendejä, niin voi käydä katsomassa Instagramista, ketkä kaikki minua seuraavat, niin varmaan niille, hän muotoilee.