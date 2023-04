Uusi Fleksaajat-sarja tutustuttaa katsojat ihmisiin, jotka uskaltavat näyttää varallisuuttaan myös ulospäin.

MTV:n Fleksaajat-ohjelmauutudessa artisti Seksikäs-Suklaa (Luyeye ”Viki” Konssi) sekä Youtube-tähdet Ibrahim Manza ja Abdirahman Keinaan eli MolyBros tutustuvat ilmiöön, jossa ihmiset eivät aristele näyttää heidän varallisuuttaan.

Ensimmäisen jakson alussa Seksikäs-Suklaa (kesk.) keskustelee suositun tubettaja-kaksikon kanssa muun muassa heidän urasta.

Ensimmäisessä jaksossa seikkaillaan aurinkoisessa Hangossa, missä Seksikäs-Suklaa tapaa venealalla työskentelevän Ari Laineen, joka esittelee power boat -elämäntyyliään. Seksikäs-Suklaa pääsee Laineen muskeliveneen kyytiin, ja ohjelman juontaja on vakuuttunut heidän allaan olevan veneen voimista.

– Meinasi tulla pissa housuun, Seksikäs-Suklaa toteaa vauhdikkaasta kyydistä.

Mistress 35 -nimisessä veneessä juontaja kysyy Laineelta, onko avomallinen supervene ”kallis rakastaja”.

– Tämä on paljon, paljon kalliimpi kuin vaimo kotona, Laine vastaa.

Ari Laine (oik.) ei kerro muskeliveneensä suoraa hintaa, mutta julkisuudessa on aiemmin mainittu jopa miljoonan euron hintalapusta.

Lisäksi Laine kertoo hakeneensa veneen parikymmentä vuotta sitten Yhdysvalloista.

– Jos mä lasken työtunnit, niin 2000 tuntia ei riitä.

Hän korostaa, että kyseessä on elämäntapa. Laine tunnetaan venealan yritystoiminnastaan Turun seudulla. Yritystoiminnalla oli yli miljoonan euron liikevaihto viime tilikaudella. Lisäksi Ari Laineen Cigarette-vene on voittanut vuosien varrella lukuisia off shore -kilpailuja.

