Tähdet, tähdet -ohjelman äänestys sai katsojat ärsyyntymään – ”Menee pohja pois koko hommasta”

Tällä kaudella Tähdet, tähdet -ohjelman jatkoon menijät selviävät studioyleisön äänien perusteella.

SUNNUNTAINA Tähdet, tähdet -ohjelman toisessa jaksossa kilpailusta putosi koomikko Sami Hedberg. Hän oli kilpailun ensimmäinen putoaja.

Rockfest-teemajaksossa laskettiin yhteen kahden ensimmäinen jakson liveyleisön antamat äänet. Aiemmilla kausilla myös kotikatsojat ovat päässeet äänestämään suosikkiaan.

Twitterissä otettiin heti kantaa uuteen äänestysjärjestelmään.

– Aivan typerää, et vaan studioyleisö äänestää, menee pohja koko hommasta, eräs twiittasi.

– Yleisön koostumus, lapsiäänetkö ratkaisee? toinen kysyi.

– Tämä uudistus, että vain studioyleisö äänestää, tekee näistä tiputuksista tosi arvaamattomia, kolmas totesi.

– Hämmentävä kausi: erikoinen puvustus - esiintymisvaatteet ei istu, eivät sovi biiseihin sekä ovat vähän pliisuja. Tylsiä koreografioita. Puhumattakaan siitä että jaksot on etukäteen nauhoitettu eikä kotiyleisö saa äänestää, neljäs arvosteli.

Jaksossa Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way -kappaleen esittänyt Hedberg yllättyi myös silmin nähden putoamisestaan. Koomikko puhalteli ilmaan ja vaikutti siltä, että hänen on vaikea käsittää asiaa.

Susanna Laine totesi kysyvästi, ettei pudotus varmaan tuntunut hyvältä.

– No ei kyllä joo. Laitan aina itseni täysillä peliin ja tein sen kyllä tänäänkin. Ei ole hyvä fiilis, Hedberg sanoi.

– Toivottavasti kuulemme sun laulua jatkossa, Laine jatkoi.

– Saa nähdä, Hedberg totesi nopeasti.

Kilpailussa ovat mukana edelleen Sara Siipola, Mikael Forsby, Meiju Suvas, Jarkko Tamminen, Lauri Mikkola, Maria Lund ja Konsta Hietanen.

