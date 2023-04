Vaikutusvaltainen jazz-muusikko Ahmad Jamal on kuollut

Jamal kuoli 92-vuotiaana. Hän voitti muun muassa Grammy-gaalan elämäntyö-palkinnon ja sai Ranskan Ordre des Arts and des Lettres -kunniamerkin.

Yhdysvaltalainen jazz-muusikko Ahmad Jamal on kuollut 92-vuotiaana, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP sekä The Washington Post ja The New York Times -sanomalehdet.

Syntyjään Frederick Russell Jones, Jamal ehti luoda muusikon uraa yli 70 vuoden ajan. Hän oli myös erittäin vaikutusvaltainen muusikko, sillä esimerkiksi Miles Davis on sanonut saavansa ”kaiken inspiraation Ahmad Jamalilta”.

Myös muun muassa jazz-pianistit Herbie Hancock ja Keith Jarrett ovat kertoneet, miten he pitivät Jamalia malliesimerkkinä jazz-muusikosta.

Jamal voitti muun muassa Grammy-gaalan elämäntyö-palkinnon vuonna 2017 ja sai Ranskan Ordre des Arts and des Lettres -kunniamerkin vuonna 2007. Hänen ansiokseen lasketaan myös jazz-musiikin tuomisen uusille yleisöille.

Läpimurtonsa Jamal teki vuonna 1958 albumillaan Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me, joka pysyi Billboard-listalla yli sadan viikon ajan.