Yllättävä nimi putosi ensimmäisenä Tähdet, tähdet -kilpailusta

Illan Tähdet, tähdet -jaksossa kuultiin rock-kappaleita.

Sunnuntaina Tähdet, tähdet -ohjelman toisessa jaksossa kilpailusta putosi koomikko Sami Hedberg. Hän oli kilpailun ensimmäinen putoaja.

Rockfest-teemaisessa jaksossa laskettiin yhteen kahden ensimmäinen jakson liveyleisön antamat äänet. Juontaja Susanna Laine kutsui tähtikaartista äänien perusteella Hedbergin lisäksi laulaja Sara Siipolan ja Portion Boys -yhtyeestä tutun Mikael Forsbyn vierelleen lavan eteen.

– Sara Siipola, onneksi olkoon olet illan paras ja jatkossa, Laine huudahtaa yleisön hurratessa.

Tämän jälkeen Hedberg ja Forsby jäävät jännittyneinä odottamaan kohtaloaan.

Pian Laine ilmoittaa Hedbergin jättävän kilpailun ensimmäisenä ja vieressä seisova Forsby avaa suunsa ammolleen hämmennyksestä.

Jaksossa Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way -kappaleen esittänyt Hedberg yllättyy myös silmin nähden putoamisestaan. Koomikko puhaltelee ilmaan ja vaikuttaa siltä, että hänen on vaikea käsittää asiaa.

Sami Hedberg kertoo jaksossa ihailevansa Lenny Kravitzia.

Laine toteaa kysyvästi, ettei pudotus varmaan tunnu hyvältä.

– No ei kyllä joo. Laitan aina itseni täysillä peliin ja tein sen kyllä tänäänkin. Ei ole hyvä fiilis, Hedberg sanoo.

– Toivottavasti kuulemme sun laulua jatkossa, Laine aloittaa.

– Saa nähdä, Hedberg toteaa nopeasti yleisön ja Laineen nauraessa.

Kilpailussa ovat mukana edelleen Siipolan ja Forsbyn lisäksi iskelmätähti Meiju Suvas, imitaattori Jarkko Tamminen, laulaja ja musikaalitähti Lauri Mikkola, iskelmälaulaja Maria Lund ja laulaja-näyttelijä Konsta Hietanen.

Hedberg kertoi jakson jälkeen tuntemuksiaan sosiaalisessa mediassa.

– Matka päättyi tämän jakson myötä ja täytyy myöntää, että olen todella pettynyt, että en saanut jatkaa.

Hän kuitenkin toteaa olevansa kiitollinen mahdollisuudesta osallistua ohjelmaan.

– Oli hienoa tutustua kaikkiin kilpailijoihin ja tsemppiä jokaiselle ohjelmaan.

hedberg kertoi viime vuoden lopulla tekevänsä uuden aluevaltauksen muusikkona. Samana syksynä hän julkaisi Joitain toisii -kappaleen yhdessä kumppaninsa, iskelmälaulaja Saija Tuupasen kanssa.

Hedberg voitti vuonna 2020 Masked Singer -ohjelman, mikä toimi hänen mukaansa sysäyksenä uudelle aluevaltaukselle.

