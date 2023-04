Mika Salo edusti Annica-kihlattunsa kanssa avajaisissa – harvinainen yhteiskuva

Janne Katajan ja Aku Hirviniemen Helsingin-lelukaupan avajaiset vetivät puoleensa julkisuudesta tuttuja kasvoja.

EX-F1-KULJETTAJA Mika Salo pistäytyi Stockmannin Pienen lelukaupan avajaisissa sunnuntaina puolisonsa Annica Lindblomin ja tämän tyttären kanssa.

– Luvattiin tuoda Annican tytär tänne lelukauppaan. Hänen suosikkejaan ovat Squishmallows-pehmolelut, Salo jutteli.

– Veikkaan, että aika monta sellaista lähtee tänään mukaan, hän jatkoi.

Salo kertoi parin elämän olevan tällä hetkellä varsin rauhallista, vaikka työ viekin ympäri maailmaa.

– Menen ympäri maailmaa, mutta tämän viikonlopun satuin olemaan Suomessa.

Mika Salo ja lentoyhtiössä koulutuksen parissa työskentelevä purseri Annica Lindblom ovat olleet yhdessä pari vuotta. IS uutisoi syksyllä parin menneen kihloihin.

– Kihloista on jo jonkin aikaa. Kiitos kuitenkin onnitteluista, Salo kiitteli syyskuussa.

Mika Salo piipahti kihlattunsa Annican ja tämän tyttären kanssa leluostoksilla.

Harvinaisen näyttäytymisen julkisuudessa teki myös näyttelijä Eero Aho, joka vieraili avajaisissa tyttärensä kanssa.

– Ihan hyvää kuuluu. Liikaa töitä, mutta muuten menee ihan hyvin, Aho kertoi.

Suositun näyttelijän aika on kortilla. Tällä hetkellä Aho näyttelee Teatteri Jurkan Selli-trillerissä ja harjoittelee Savoy-teatterissa toukokuussa ensi-iltansa saavaa Taide-näytelmää.

– Sitten jatkuvat vielä tv-sarja Koskisen kuvaukset. Tämä on ainut vapaapäivä ennen kesäkuuta. Ja heti tultiin lelukaupan avajaisiin! hän nauroi.

– En tiedä miten vältän burn outin, en mitenkään. Päivä kerrallaan!

Aho kertoo pitäneensä julkisuuden ja haastattelujen suhteen tarkoituksella hiljaiseloa. Arkielämässä on kaikki ennallaan.

– Ihan tällaista arkista raatamista, näyttelijä kuvailee.

Näyttelijä Eero Aho ihasteli lelukaupan antia yhdessä 7-vuotiaan tyttärensä kanssa.

YSTÄVÄNSÄ Janne Katajan kanssa lelukauppaa pyörittävä näyttelijä Aku Hirviniemi valmistautuu Ahon tavoin Taide-esityksen ensi-iltaan.

– Aina ne hetket, kun ohjaaja Paavo Westerberg ei harjoituta, olen pyrkinyt olemaan lelukaupalla. Eilen lauantaina tämä oli aivan täynnä porukkaa, se oli mahtavaa, Hirviniemi kertoo.

Ehtiessään Hirviniemi nähdään toisinaan myös lelukaupan tiskin takana.

– Uusi aluevaltaus, hän kuvailee.

Hirviniemi ja Kataja olivat teini-ikäisiä perustaessaan tuotantoyhtiönsä Hihhihhii Oy:n, jonka nimissä lelukauppaakin pyöritetään. Hirviniemi kertoo Katajan olevan lelukaupan sydän ja sielu.

– Itse olen tässä enemmän maskottina, mutta kenenpä lapsuudenhaave ei olisi olla lelukauppias, Hirviniemi heittää.

Yrittäjät Aku Hirviniemi ja Janne Kataja kuuntelivat, kun tv-pappi Kari Kanala siunasi lelukaupan.

Kaksikolta löytyvät lelukaupat niin Riihimäeltä kuin Tampereeltakin. Nyt Stockmannille avautunut lelukauppa on ensimmäinen Helsingissä.

– Totta kai tämä on iso riski, mutta nyt kun olemme kuulleet, kuinka mielissään ihmiset tästä ovat, niin selkeästi Helsingissä on ollut tilausta tälle. Koko bisneksen idea on tuottaa iloa ihmisille ja sitä hän ei koskaan ole liikaa, Hirviniemi summaa.

Kaupan pyörittäminen on tuttua puuhaa Janne Katajalle, joka kertoo tarvittaessa olevansa niin kassalla kuin hyllyttämässäkin.

– Riihimäen kauppa on kotini lähellä, ja siellä saatan hyllyttää leluja öisin. Joskus elokuvan tai tv-sarjan kuvauksia tehdään illalla valaistuksen takia, ja illalla kotiin tullessa saatan olla ihan pirteä. Silloin lähden hyllyttämään, Kataja paljastaa.

– Kassalla tykkään olla, koska saa lörpötellä ihmisten kanssa. Aiheutan tosin aika paljon jonoja!

Katajalla on 13- ja 15-vuotiaat tyttäret, joiden kanssa tulee keskusteltua somen käyttämisestä ja ruutuajasta.

– Just eilen pidin ruutuajasta pienen puhuttelun, niin tyttäreni sanoi, että laitetaan kännykät vierekkäin ja katsotaan, kenellä on pahin.

– Minulla ruutuaikaa oli 11 tuntia ja 32 minuuttia keskimäärin, joten olin aivan hiljaa. Lapsillani oli murto-osa siitä. Meillä ruutuaikaongelmainen olen minä, ei lapset.

Katajan vanhempi tytär käy parhaillaan dogsitter-kurssia ja nuorempi on kiinnostunut piirtämisestä. Katajan ja Hirviniemen värikkäiden paitojen kuosi on Verna-tyttären kynästä.

Sunnuntaina avajaisissa vieraili myös Ensitreffit alttarilla -parisuhderealitystä tuttu pappi Kari Kanala, joka siunasi kaupan Hirviniemen ja Katajan pyynnöstä.

Kanala kertoo, että yritysten siunaaminen on harvinaisempaa, mutta ei tavatonta. Palaute on yleensä hyvää.

– Aiemmin saattoi tulla palautetta, että miksi kirkko ei siunaa samaa sukupuolta olevia, vaan joitain kauppakeskuksia. Siunaus on minusta hienoimpia asioita, joita kirkon puolesta voi välittää, Kanala muistelee.

Kanalan mukaan ei ole paikkaa, jota ei voisi siunata – tai ainakin puolesta rukoilla.

– Olen kerran siunannut jopa yhden hevosen. Englannissa oli perhe, jonka tytär oli tipahtanut hevosen selästä. Kun he hankkivat seuraavan hevosen, niin heillä oli tunne, että halusivat siunata hevosen. Ratsastaminen onnistui, Kanala kertoo.

– Siunaaminen on minusta hieno mahdollisuus siihen, että muistamme elämän tärkeät lahjat ja mahdollisuudet, Paavalin seurakunnan kirkkoherra muotoilee.